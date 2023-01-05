https://sputnikarabic.ae/20230105/وزير-الخارجية-المغربي-نواجه-مضايقات-من-البرلمان-الأوروبي-1071971930.html
وزير الخارجية المغربي: نواجه مضايقات من البرلمان الأوروبي
وزير الخارجية المغربي: نواجه مضايقات من البرلمان الأوروبي
دعا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الخميس، إلى تنمية علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي وحمايتها من المضايقات في البرلمان الأوروبي. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T19:40+0000
2023-01-05T19:40+0000
2023-01-05T19:40+0000
أخبار المغرب اليوم
البرلمان الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/09/1047122010_0:69:1001:632_1920x0_80_0_0_d742d595cd4f2f92e23cbaa92c5ce812.jpg
جاء هذا في تصريحات أدلى بها الوزير المغربي للصحفيين عقب محادثات مع منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي يزور المغرب، بحسب موقع "هسبريس".وقال بوريطة إن شراكة بلاده مع الاتحاد الأوروبي "تقوم على أساس حسن الجوار والقيم والمصالح المشتركة".وذكر وزير الخارجية المغربي أن "هذه الشراكة تواجه مضايقات قضائية متواصلة وهجمات إعلامية متكررة"، وهجمات في المؤسسات الأوروبية، لاسيما في البرلمان.من جانبه، قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي والمغرب تربطهما "شراكة استراتيجية قوية".ويسعى بوريل، خلال زيارته إلى المغرب، إلى إجراء محادثات معمقة حول تفعيل الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لاسيما في أفق الأجندة الجديدة للمتوسط.وأشار بوريل إلى أن مساعدات الاتحاد الأوروبي للمغرب ستزيد إلى 1.6 مليار يورو بين عامي 2021 و2027 من 1.4 مليار بين عامي 2014 و2020.
https://sputnikarabic.ae/20221111/صحيفة-بوريطة-يؤكد-أن-علاقة-المغرب-بإسرائيل-لمصلحة-فلسطين-1070067231.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/09/1047122010_32:0:967:701_1920x0_80_0_0_90d1f50a4c57cee6217a4e8cac7dacd1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, البرلمان الأوروبي
أخبار المغرب اليوم, البرلمان الأوروبي
وزير الخارجية المغربي: نواجه مضايقات من البرلمان الأوروبي
تابعنا عبر
دعا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الخميس، إلى تنمية علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي وحمايتها من المضايقات في البرلمان الأوروبي.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها الوزير المغربي للصحفيين عقب محادثات مع منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي يزور المغرب، بحسب موقع
"هسبريس".
11 نوفمبر 2022, 15:59 GMT
وقال بوريطة إن شراكة بلاده مع الاتحاد الأوروبي "تقوم على أساس حسن الجوار والقيم والمصالح المشتركة".
وذكر وزير الخارجية المغربي
أن "هذه الشراكة تواجه مضايقات قضائية متواصلة وهجمات إعلامية متكررة"، وهجمات في المؤسسات الأوروبية، لاسيما في البرلمان.
من جانبه، قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي والمغرب تربطهما "شراكة استراتيجية قوية".
ويسعى بوريل، خلال زيارته إلى المغرب، إلى إجراء محادثات معمقة حول تفعيل الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لاسيما في أفق الأجندة الجديدة للمتوسط.
وأشار بوريل إلى أن مساعدات الاتحاد الأوروبي للمغرب ستزيد إلى 1.6 مليار يورو بين عامي 2021 و2027 من 1.4 مليار بين عامي 2014 و2020.