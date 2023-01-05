https://sputnikarabic.ae/20230105/وزير-الطاقة-الألماني-نستعد-لإطلاق-محطتي-غاز-إضافيتين-1071965142.html
وزير الطاقة الألماني: نستعد لإطلاق محطتي غاز إضافيتين
وزير الطاقة الألماني: نستعد لإطلاق محطتي غاز إضافيتين
أعلن وزير الطاقة الألماني، روبرت هابيك، عن عزم بلاده إطلاق محطتين إضافيتين للغاز الطبيعي. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T15:28+0000
2023-01-05T15:28+0000
2023-01-05T15:28+0000
أخبار ألمانيا
روسيا
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برلين- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات له، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي في النرويج، قال هابيك إن بلاده ستطلق محطتين عائمتين أخريين للغاز الطبيعي المسال في الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار سعيها لإنهاء الاعتماد على شحنات خطوط الأنابيب الروسية.وأكد هابيك الذي يزور النرويج لمدة 3 أيام، إن "الإطلاق في لوبمين سيبدأ الأسبوع المقبل وفي برونسبويتيل في الأسابيع التي تليه".يشار إلى أن ألمانيا كانت قد افتتحت أول محطات الغاز العائمة الخمس المخطط لها في فيلهلمسهافن شمالي البلاد في الـ17 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في حين تم تأجيل إطلاق المحطة الثانية في لوبمين على بحر البلطيق إلى يناير/كانون الثاني.طالع أيضا: شولتز: أول محطة للغاز الطبيعي المسال تبدأ العمل في ألمانيا أوائل العام المقبل
https://sputnikarabic.ae/20221204/خطط-ألمانيا-لاستيراد-الغاز-الطبيعي-المسال-تتلقى-صفعة-من-ظروف-الطقس-القاسية-1070825590.html
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أخبار ألمانيا, روسيا
وزير الطاقة الألماني: نستعد لإطلاق محطتي غاز إضافيتين
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أعلن وزير الطاقة الألماني، روبرت هابيك، عن عزم بلاده إطلاق محطتين إضافيتين للغاز الطبيعي.
برلين- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات له، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي في النرويج، قال هابيك إن بلاده ستطلق محطتين عائمتين أخريين للغاز الطبيعي المسال في الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار سعيها لإنهاء الاعتماد على شحنات
خطوط الأنابيب الروسية.
وأكد هابيك الذي
يزور النرويج لمدة 3 أيام، إن "الإطلاق في لوبمين سيبدأ الأسبوع المقبل وفي برونسبويتيل في الأسابيع التي تليه".
وأوضح الوزير الألماني أن المحطات الثلاث ستسمح لألمانيا باستيراد ثلث ما تم تسليمه من روسيا عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1"، فيما قدر أنه إذا واصلت ألمانيا الوتيرة، فمن المحتمل أن تحل محل بقية إمدادات نورد ستريم، بحلول نهاية عام 2024.
يشار إلى أن ألمانيا كانت قد افتتحت أول محطات الغاز العائمة الخمس المخطط لها في فيلهلمسهافن شمالي البلاد في الـ17 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في حين تم تأجيل إطلاق المحطة الثانية في لوبمين على بحر البلطيق إلى يناير/كانون الثاني.