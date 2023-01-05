عربي
https://sputnikarabic.ae/20230105/وزير-خارجية-الإمارات-يبحث-هاتفيا-مع-نظيره-التركي-اقتحام-بن-غفير-للمسجد-الأقصى-1071956458.html
وزير خارجية الإمارات يبحث هاتفيا مع نظيره التركي اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى
وزير خارجية الإمارات يبحث هاتفيا مع نظيره التركي اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى
بحث عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، مع مولود تشاووش أوغلو، وزير خارجية تركيا، آخر المستجدات في أفغانستان، واقتحام وزير... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T11:55+0000
2023-01-05T11:55+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102983/34/1029833434_0:231:3501:2200_1920x0_80_0_0_15c365395a7966aecd7a8edbcbda4eea.jpg
وعبر ابن زايد وتشاووش أوغلو، في اتصال هاتفي بينهما، عن قلقهما بشأن قرار طالبان الأخير بحظر التعليم للنساء والفتيات في أفغانستان، وحظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.وشدد ابن زايد على أن هذا القرار، ينتهك حقوق الإنسان الأساسية، مشيرا إلى أن الدين الإسلامي أولى المرأة اهتماما كبيرا ومنحها مكانة متميزة، وصان حقوقها.وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى ضرورة ضمان حقوق المرأة وأهمية مشاركة النساء والفتيات بشكل كامل ومتساو في جميع جوانب الحياة.من جانبه، أعرب وزير الخارجية التركي عن تطلعات تركيا في التراجع عن هذا القرار، مؤكدا على أهمية تنسيق الجهود في هذا الصدد، لا سيما من خلال منظمة التعاون الإسلامي.كما جدد الجانبان إدانتهما لاقتحام وزير إسرائيلي لباحة المسجد الأقصى المبارك، وأكدا على أهمية احترام الوضع التاريخي القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة القدس وتوفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى وضرورة التنسيق ضد هذه الأعمال غير المقبولة، والانتهاكات الخطيرة والإجراءات الاستفزازية.ودعا الوزيران السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20221213/مذكرة-التفاهم-بين-تركيا-والإمارات-في-مجال-الطاقة-تدخل-حيز-التنفيذ-1071153735.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102983/34/1029833434_0:0:3367:2525_1920x0_80_0_0_12b617af8effa3d51a18d90f3ea54d65.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار تركيا اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار تركيا اليوم

وزير خارجية الإمارات يبحث هاتفيا مع نظيره التركي اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

11:55 GMT 05.01.2023
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARAوزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد
وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARA
تابعنا عبرTelegram
بحث عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، مع مولود تشاووش أوغلو، وزير خارجية تركيا، آخر المستجدات في أفغانستان، واقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى.
وعبر ابن زايد وتشاووش أوغلو، في اتصال هاتفي بينهما، عن قلقهما بشأن قرار طالبان الأخير بحظر التعليم للنساء والفتيات في أفغانستان، وحظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ينظر إلى حرس الشرف في قصر الوطن في أبوظبي، الإمارات، 14 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
مذكرة التفاهم بين تركيا والإمارات في مجال الطاقة تدخل حيز التنفيذ
13 ديسمبر 2022, 09:29 GMT
وشدد ابن زايد على أن هذا القرار، ينتهك حقوق الإنسان الأساسية، مشيرا إلى أن الدين الإسلامي أولى المرأة اهتماما كبيرا ومنحها مكانة متميزة، وصان حقوقها.
وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى ضرورة ضمان حقوق المرأة وأهمية مشاركة النساء والفتيات بشكل كامل ومتساو في جميع جوانب الحياة.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية التركي عن تطلعات تركيا في التراجع عن هذا القرار، مؤكدا على أهمية تنسيق الجهود في هذا الصدد، لا سيما من خلال منظمة التعاون الإسلامي.
كما جدد الجانبان إدانتهما لاقتحام وزير إسرائيلي لباحة المسجد الأقصى المبارك، وأكدا على أهمية احترام الوضع التاريخي القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة القدس وتوفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى وضرورة التنسيق ضد هذه الأعمال غير المقبولة، والانتهاكات الخطيرة والإجراءات الاستفزازية.
ودعا الوزيران السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала