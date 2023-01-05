https://sputnikarabic.ae/20230105/وزير-خارجية-الإمارات-يبحث-هاتفيا-مع-نظيره-التركي-اقتحام-بن-غفير-للمسجد-الأقصى-1071956458.html
وزير خارجية الإمارات يبحث هاتفيا مع نظيره التركي اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى
وزير خارجية الإمارات يبحث هاتفيا مع نظيره التركي اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى
بحث عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، مع مولود تشاووش أوغلو، وزير خارجية تركيا، آخر المستجدات في أفغانستان، واقتحام وزير... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T11:55+0000
2023-01-05T11:55+0000
2023-01-05T11:55+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار تركيا اليوم
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وعبر ابن زايد وتشاووش أوغلو، في اتصال هاتفي بينهما، عن قلقهما بشأن قرار طالبان الأخير بحظر التعليم للنساء والفتيات في أفغانستان، وحظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.وشدد ابن زايد على أن هذا القرار، ينتهك حقوق الإنسان الأساسية، مشيرا إلى أن الدين الإسلامي أولى المرأة اهتماما كبيرا ومنحها مكانة متميزة، وصان حقوقها.وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى ضرورة ضمان حقوق المرأة وأهمية مشاركة النساء والفتيات بشكل كامل ومتساو في جميع جوانب الحياة.من جانبه، أعرب وزير الخارجية التركي عن تطلعات تركيا في التراجع عن هذا القرار، مؤكدا على أهمية تنسيق الجهود في هذا الصدد، لا سيما من خلال منظمة التعاون الإسلامي.كما جدد الجانبان إدانتهما لاقتحام وزير إسرائيلي لباحة المسجد الأقصى المبارك، وأكدا على أهمية احترام الوضع التاريخي القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة القدس وتوفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى وضرورة التنسيق ضد هذه الأعمال غير المقبولة، والانتهاكات الخطيرة والإجراءات الاستفزازية.ودعا الوزيران السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20221213/مذكرة-التفاهم-بين-تركيا-والإمارات-في-مجال-الطاقة-تدخل-حيز-التنفيذ-1071153735.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار تركيا اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار تركيا اليوم
وزير خارجية الإمارات يبحث هاتفيا مع نظيره التركي اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى
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بحث عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، مع مولود تشاووش أوغلو، وزير خارجية تركيا، آخر المستجدات في أفغانستان، واقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى.
وعبر ابن زايد وتشاووش أوغلو، في اتصال هاتفي بينهما، عن قلقهما بشأن قرار طالبان الأخير بحظر التعليم للنساء والفتيات في أفغانستان، وحظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، بحسب وكالة الأنباء
الإماراتية.
13 ديسمبر 2022, 09:29 GMT
وشدد ابن زايد على أن هذا القرار، ينتهك حقوق الإنسان الأساسية، مشيرا إلى أن الدين الإسلامي أولى المرأة اهتماما كبيرا ومنحها مكانة متميزة، وصان حقوقها.
وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى ضرورة ضمان حقوق المرأة وأهمية مشاركة النساء والفتيات بشكل كامل ومتساو في جميع جوانب الحياة.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية التركي
عن تطلعات تركيا في التراجع عن هذا القرار، مؤكدا على أهمية تنسيق الجهود في هذا الصدد، لا سيما من خلال منظمة التعاون الإسلامي.
كما جدد الجانبان إدانتهما لاقتحام وزير إسرائيلي لباحة المسجد الأقصى المبارك، وأكدا على أهمية احترام الوضع التاريخي القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة القدس وتوفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى وضرورة التنسيق ضد هذه الأعمال غير المقبولة، والانتهاكات الخطيرة والإجراءات الاستفزازية.
ودعا الوزيران السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.