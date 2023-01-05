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https://sputnikarabic.ae/20230105/10-ضحايا-في-حادث-غرق-قارب-بنيجيريا-1071943367.html
10 ضحايا في حادث غرق قارب بنيجيريا
10 ضحايا في حادث غرق قارب بنيجيريا
انتشلت عشرة جثث، أمس الأربعاء، بعد تحطم قارب يحمل أكثر من 100 امرأة وطفل في نهر في شمال نيجيريا، وفق ما أفاد مسؤول محلي. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T02:48+0000
2023-01-05T02:48+0000
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نيجيريا
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وانكسرت السفينة، التي كانت تقل ركابا عائدين من مزرعة على نهر النيجر، نصفين عند اقترابها من قرية ساماناجي في منطقة كوكو بيس.وقال يحيى بيلو كوكو، المسؤول السياسي للمنطقة، إن السفينة كانت محملة بالركاب "فوق طاقتها"، وفقا لوكالة "فرانس برس".وأضاف "من المفترض أن المفقودين العشرة غرقوا نظرا للساعات الطويلة التي قضوها في النهر".وأضاف أنه تم إنقاذ أكثر من 80 راكبا.ولم يتسن على الفور الوصول إلى مسؤولي الطوارئ الفيدراليين ومسؤولي الولايات للتعليق على الحادث.وغالباً ما تشهد نيجيريا حوادث قوارب تنجم في أكثر الأحيان عن حمولاتها الزائدة، أو السرعة المفرطة أو قلّة الصيانة أو عدم الامتثال لقواعد الملاحة.وفي أكتوبر لقي ما لا يقلّ عن 80 شخصاً مصرعهم في غرق قاربين.
https://sputnikarabic.ae/20221228/مقتل-7-أشخاص-إثر-اصطدام-سيارة-بحشد-خلال-كرنفال-في-نيجيريا-1071703573.html
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العالم, نيجيريا
العالم, نيجيريا

10 ضحايا في حادث غرق قارب بنيجيريا

02:48 GMT 05.01.2023
© AFP 2022 / RADENO HANIEL76 قتيلا جراء غرق قارب في نيجيريا الأحد 9 أكتوبر 2022
76 قتيلا جراء غرق قارب في نيجيريا الأحد 9 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
© AFP 2022 / RADENO HANIEL
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انتشلت عشرة جثث، أمس الأربعاء، بعد تحطم قارب يحمل أكثر من 100 امرأة وطفل في نهر في شمال نيجيريا، وفق ما أفاد مسؤول محلي.
وانكسرت السفينة، التي كانت تقل ركابا عائدين من مزرعة على نهر النيجر، نصفين عند اقترابها من قرية ساماناجي في منطقة كوكو بيس.
وقال يحيى بيلو كوكو، المسؤول السياسي للمنطقة، إن السفينة كانت محملة بالركاب "فوق طاقتها"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وقال كوكو، "استعدنا 10 ركاب بمساعدة الغواصين المحليين بينما لا يزال البحث عن 10 آخرين في عداد المفقودين".
وأضاف "من المفترض أن المفقودين العشرة غرقوا نظرا للساعات الطويلة التي قضوها في النهر".
وأضاف أنه تم إنقاذ أكثر من 80 راكبا.
ولم يتسن على الفور الوصول إلى مسؤولي الطوارئ الفيدراليين ومسؤولي الولايات للتعليق على الحادث.
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وغالباً ما تشهد نيجيريا حوادث قوارب تنجم في أكثر الأحيان عن حمولاتها الزائدة، أو السرعة المفرطة أو قلّة الصيانة أو عدم الامتثال لقواعد الملاحة.
وفي أكتوبر لقي ما لا يقلّ عن 80 شخصاً مصرعهم في غرق قاربين.
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