https://sputnikarabic.ae/20230106/أسعار-النفط-تسجل-أكبر-خسار-أسبوعية-خلال-شهر-1072001662.html

أسعار النفط تسجل أكبر خسار أسبوعية خلال شهر

أسعار النفط تسجل أكبر خسار أسبوعية خلال شهر

سجلت أسعار النفط أكبر خسارة أسبوعية لها في شهر حيث لم يساعد نمو الوظائف في الولايات المتحدة، أسواق النفط الخام على الحفاظ على ارتفاعها يوم الجمعة. 06.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-06T21:31+0000

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2023-01-06T21:31+0000

العالم

اقتصاد

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نيويورك- سبوتنيك. استقر خام غرب تكساس الوسيط في ختام التداولات عند 73.77 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه إلى 75.45 دولار في وقت سابق من الجلسة.على مدار الأسبوع، انخفض مؤشر الخام الأمريكي بنسبة 9% تقريبا، مسجلا أكبر انخفاض أسبوعي له منذ الأسبوع المنتهي في 2 ديسمبر/ كانون الأول.جاء الأداء الأسبوعي السيئ بعد انخفاض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 10% بين الثلاثاء والأربعاء، وهو الأسوأ لأول يومي تداول في العام منذ عام 1991.أغلق خام "برنت" المتداول في لندن منخفضا 12 سنتا، أو 0.2%، عند 78.57 دولار للبرميل. وصل خام القياس العالمي إلى مستوى مرتفع بلغ 80.56 دولار في وقت سابق يوم الجمعة. وعلى مدار الأسبوع ، انخفض بنسبة 9% تقريبا.جاء انهيار أسعار النفط الخام في اليومين الأولين من هذا العام على خلفية تحذيرات جديدة بشأن ركود عالمي، ومخاوف من وقوع الصين في أزمة فيروس كورونا مماثلة لتلك التي مرت بها قبل ثلاث سنوات.ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة نمت بمقدار 223 ألف في الشهر الماضي، أي أقل بنحو 40 ألف من مستوى نوفمبر/ تشرين الثاني، وبأقل رقم منذ إضافة 199 ألف وظيفة في ديسمبر 2021.لا تزال الأسواق تراهن على قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في قراره المقبل بشأن السياسة في فبراير/ شباط، بعد زيادة 425 نقطة أساس في العام الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20230104/إيرادات-النفط-الليبي-تقفز-من-216-مليار-دولار-إلى-22-مليار-في-2022--1071923550.html

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