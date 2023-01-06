https://sputnikarabic.ae/20230106/ألمانياارتفاع-عدد-الرافضين-لأداء-خدمة-العلم-1071985676.html
ألمانيا..ارتفاع عدد الرافضين لأداء خدمة العلم
ألمانيا..ارتفاع عدد الرافضين لأداء خدمة العلم
ارتفاع عدد الرافضين لأداء خدمة العلم في ألمانيا خمس مرات مقارنة بالعام السابق. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T11:16+0000
2023-01-06T11:16+0000
2023-01-06T11:16+0000
العالم
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وبحسب بيان للمكتب الألماني للأسر والمجتمع المدني، فإن عدد الرافضين للخدمة العسكرية في القوات المسلحة الألمانية على خلفية الوضع في أوكرانيا في عام 2022 زاد بنحو خمس مرات مقارنة بالعام السابق.يذكر أنه بعد إلغاء الخدمة العسكرية في عام 2011 ، يعتبر الرافضون لأداء الخدمة فقط الأشخاص الذي يخدمون بالفعل في الجيش الألماني.ووفقا لـRND ، يبرر العديد من الرافضين رفضهم للخدمة بالقول إنهم لا يرغبون في المشاركة العسكرية في الصراع في أوكرانيا.
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العالم
ألمانيا..ارتفاع عدد الرافضين لأداء خدمة العلم
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ارتفاع عدد الرافضين لأداء خدمة العلم في ألمانيا خمس مرات مقارنة بالعام السابق.
وبحسب بيان للمكتب الألماني للأسر والمجتمع المدني، فإن عدد الرافضين للخدمة العسكرية في القوات المسلحة الألمانية على خلفية الوضع في أوكرانيا في عام 2022 زاد بنحو خمس مرات مقارنة بالعام السابق.
وقال متحدث باسم الوكالة لمجموعة (RND) الإعلامية: "في عام 2021 ، تلقى المكتب الفيدرالي للأسرة والمجتمع المدني 201 طلبا لرفض الخدمة العسكرية ، وفي عام 2022 تم تقديم ما مجموعه 951 طلبًا".
يذكر أنه بعد إلغاء الخدمة العسكرية في عام 2011 ، يعتبر الرافضون لأداء الخدمة فقط الأشخاص الذي يخدمون بالفعل في الجيش الألماني.
ووفقا لـRND ، يبرر العديد من الرافضين رفضهم للخدمة بالقول إنهم لا يرغبون في المشاركة العسكرية في الصراع في أوكرانيا.