عربي
https://sputnikarabic.ae/20230106/ألمانياارتفاع-عدد-الرافضين-لأداء-خدمة-العلم-1071985676.html
ألمانيا..ارتفاع عدد الرافضين لأداء خدمة العلم
ألمانيا..ارتفاع عدد الرافضين لأداء خدمة العلم
ارتفاع عدد الرافضين لأداء خدمة العلم في ألمانيا خمس مرات مقارنة بالعام السابق. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T11:16+0000
2023-01-06T11:16+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068899167_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f7f10e5da87cb18e6e2b9939b95b7617.jpg
وبحسب بيان للمكتب الألماني للأسر والمجتمع المدني، فإن عدد الرافضين للخدمة العسكرية في القوات المسلحة الألمانية على خلفية الوضع في أوكرانيا في عام 2022 زاد بنحو خمس مرات مقارنة بالعام السابق.يذكر أنه بعد إلغاء الخدمة العسكرية في عام 2011 ، يعتبر الرافضون لأداء الخدمة فقط الأشخاص الذي يخدمون بالفعل في الجيش الألماني.ووفقا لـRND ، يبرر العديد من الرافضين رفضهم للخدمة بالقول إنهم لا يرغبون في المشاركة العسكرية في الصراع في أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068899167_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e42b48492a7a58a0b58db9e4afe9020b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

ألمانيا..ارتفاع عدد الرافضين لأداء خدمة العلم

11:16 GMT 06.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbisجنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
تابعنا عبرTelegram
ارتفاع عدد الرافضين لأداء خدمة العلم في ألمانيا خمس مرات مقارنة بالعام السابق.
وبحسب بيان للمكتب الألماني للأسر والمجتمع المدني، فإن عدد الرافضين للخدمة العسكرية في القوات المسلحة الألمانية على خلفية الوضع في أوكرانيا في عام 2022 زاد بنحو خمس مرات مقارنة بالعام السابق.
وقال متحدث باسم الوكالة لمجموعة (RND) الإعلامية: "في عام 2021 ، تلقى المكتب الفيدرالي للأسرة والمجتمع المدني 201 طلبا لرفض الخدمة العسكرية ، وفي عام 2022 تم تقديم ما مجموعه 951 طلبًا".
يذكر أنه بعد إلغاء الخدمة العسكرية في عام 2011 ، يعتبر الرافضون لأداء الخدمة فقط الأشخاص الذي يخدمون بالفعل في الجيش الألماني.
ووفقا لـRND ، يبرر العديد من الرافضين رفضهم للخدمة بالقول إنهم لا يرغبون في المشاركة العسكرية في الصراع في أوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала