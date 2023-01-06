https://sputnikarabic.ae/20230106/أمريكا-ترسل-سفينة-حربية-عبر-مضيق-تايوان-والجيش-الصيني-يعلق-1071994180.html

أمريكا ترسل سفينة حربية عبر مضيق تايوان والجيش الصيني يعلق

أمريكا ترسل سفينة حربية عبر مضيق تايوان والجيش الصيني يعلق

علق الجيش الصيني على مرور مدمرة أمريكية عبر مضيق تايوان، أمس الخميس.‏ 06.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-06T15:27+0000

2023-01-06T15:27+0000

2023-01-06T15:27+0000

الصين

أخبار تايوان

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/16/1048432364_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_9bca31608e432f3c760e153ca8147c1a.jpg

بكين - سبوتنيك. وقال متحدث باسم جيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الجمعة، إن "مرور مدمرة أمريكية عبر مضيق تايوان وضع جيش التحرير الشعبي الصيني في حالة تأهب قصوى".وأمس الخميس، عبرت المدمرة الأمريكية المزودة بالصواريخ الموجهة "تشونج هون" عبر المياه المحايدة لمضيق تايوان، في إظهار لالتزام أمريكا بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.وقال المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي في جيش التحرير الشعبي الصيني، شي يي، على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد مرت المدمرة الأمريكية "تشونغ هون" عبر مضيق تايوان في 5 يناير/ كانون الثاني، وأثارت ضجة".وتابع في بيان له أن "القوات المسلحة الصينية راقبت مرور المدمرة الأمريكية على طول مسارها بالكامل، وتأكدت من أن جميع تحركاتها كانت تحت السيطرة".وكانت تايوان والصين على خلاف منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1949، وأصرت بكين على أن الدول الأخرى يجب أن تحترم مبدأ "الصين الواحدة"، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايبيه في شهر أغسطس/ آب 2022، وهي الزيارة التي أسفرت عن زيارة العديد من السياسيين إلى تايوان، تعبيرا عن دعمهم لاستقلالها من الصين.

https://sputnikarabic.ae/20221114/الرئيس-الصيني-لبايدن-قضية-تايوان-هي-أول-خط-أحمر-يجب-عدم-تجاوزه-في-العلاقات-الصينية-الأمريكية-1070162798.html

الصين

أخبار تايوان

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية