https://sputnikarabic.ae/20230106/أمريكا-ترسل-سفينة-حربية-عبر-مضيق-تايوان-والجيش-الصيني-يعلق-1071994180.html
أمريكا ترسل سفينة حربية عبر مضيق تايوان والجيش الصيني يعلق
أمريكا ترسل سفينة حربية عبر مضيق تايوان والجيش الصيني يعلق
علق الجيش الصيني على مرور مدمرة أمريكية عبر مضيق تايوان، أمس الخميس. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T15:27+0000
2023-01-06T15:27+0000
2023-01-06T15:27+0000
الصين
أخبار تايوان
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/16/1048432364_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_9bca31608e432f3c760e153ca8147c1a.jpg
بكين - سبوتنيك. وقال متحدث باسم جيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الجمعة، إن "مرور مدمرة أمريكية عبر مضيق تايوان وضع جيش التحرير الشعبي الصيني في حالة تأهب قصوى".وأمس الخميس، عبرت المدمرة الأمريكية المزودة بالصواريخ الموجهة "تشونج هون" عبر المياه المحايدة لمضيق تايوان، في إظهار لالتزام أمريكا بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.وقال المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي في جيش التحرير الشعبي الصيني، شي يي، على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد مرت المدمرة الأمريكية "تشونغ هون" عبر مضيق تايوان في 5 يناير/ كانون الثاني، وأثارت ضجة".وتابع في بيان له أن "القوات المسلحة الصينية راقبت مرور المدمرة الأمريكية على طول مسارها بالكامل، وتأكدت من أن جميع تحركاتها كانت تحت السيطرة".وكانت تايوان والصين على خلاف منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1949، وأصرت بكين على أن الدول الأخرى يجب أن تحترم مبدأ "الصين الواحدة"، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايبيه في شهر أغسطس/ آب 2022، وهي الزيارة التي أسفرت عن زيارة العديد من السياسيين إلى تايوان، تعبيرا عن دعمهم لاستقلالها من الصين.
https://sputnikarabic.ae/20221114/الرئيس-الصيني-لبايدن-قضية-تايوان-هي-أول-خط-أحمر-يجب-عدم-تجاوزه-في-العلاقات-الصينية-الأمريكية-1070162798.html
الصين
أخبار تايوان
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/16/1048432364_134:0:1067:700_1920x0_80_0_0_14b7e1e7d585983918897054d9936be2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا ترسل سفينة حربية عبر مضيق تايوان والجيش الصيني يعلق
تابعنا عبر
علق الجيش الصيني على مرور مدمرة أمريكية عبر مضيق تايوان، أمس الخميس.
بكين - سبوتنيك. وقال متحدث باسم جيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الجمعة، إن "مرور مدمرة أمريكية عبر مضيق تايوان وضع جيش التحرير الشعبي الصيني في حالة تأهب قصوى".
وأمس الخميس، عبرت المدمرة الأمريكية المزودة بالصواريخ الموجهة "تشونج هون" عبر المياه المحايدة لمضيق تايوان، في إظهار لالتزام أمريكا بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.
14 نوفمبر 2022, 14:40 GMT
وقال المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي في جيش التحرير الشعبي الصيني، شي يي، على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد مرت المدمرة الأمريكية "تشونغ هون" عبر مضيق تايوان في 5 يناير/ كانون الثاني، وأثارت ضجة".
وتابع في بيان له أن "القوات المسلحة الصينية راقبت مرور المدمرة الأمريكية على طول مسارها بالكامل، وتأكدت من أن جميع تحركاتها كانت تحت السيطرة".
وكانت تايوان والصين على خلاف منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1949، وأصرت بكين على أن الدول الأخرى يجب أن تحترم مبدأ "الصين الواحدة"، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايبيه
في شهر أغسطس/ آب 2022، وهي الزيارة التي أسفرت عن زيارة العديد من السياسيين إلى تايوان، تعبيرا عن دعمهم لاستقلالها من الصين.