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https://sputnikarabic.ae/20230106/أمريكا-مقتل-250-شخصا-في-أعمال-عنف-خلال-عطلة-رأس-السنة-1071997994.html
أمريكا... مقتل 250 شخصا في أعمال عنف خلال عطلة رأس السنة
أمريكا... مقتل 250 شخصا في أعمال عنف خلال عطلة رأس السنة
قتل أكثر من 250 شخصا خلال أعمال عنف باستخدام الأسلحة النارية في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال عطلة رأس السنة الجديدة، واستخدام ما يقرب من 400 آخرين البنادق... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T18:20+0000
2023-01-06T18:20+0000
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واشنطن- سبوتنيك. وقال أرشيف عنف السلاح، اليوم الجمعة، في تقرير إن عدد القتلى من جميع جرائم القتل عبر إطلاق النار غير المتعمد بلغ 255 قتيلا، بما في ذلك 12 عملية إطلاق نار جماعي.وذكر التقرير أن 396 شخصا آخرين استخدموا البنادق للانتحار، مضيفًا أن 550 شخصا آخرين أصيبوا بجروح جراء استخدام السلاح خلال الفترة نفسها. وأضاف التقرير أن عدد القتلى شمل 7 أطفال حتى سن 11 والمراهقين من سن 12 إلى 17 عاما.يجمع أرشيف عنف الأسلحة إحصاءات عن الوفيات والإصابات الناجمة عن الأسلحة النارية في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوميا من 7500 مصدر
https://sputnikarabic.ae/20230106/معركة-دامية-في-شوارع-المكسيك-بمشاركة-الجيش-لاعتقال-نجل-إل-تشابو-فيديو-1071993460.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

أمريكا... مقتل 250 شخصا في أعمال عنف خلال عطلة رأس السنة

18:20 GMT 06.01.2023
© YouTube.comالشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© YouTube.com
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قتل أكثر من 250 شخصا خلال أعمال عنف باستخدام الأسلحة النارية في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال عطلة رأس السنة الجديدة، واستخدام ما يقرب من 400 آخرين البنادق للانتحار.
واشنطن- سبوتنيك. وقال أرشيف عنف السلاح، اليوم الجمعة، في تقرير إن عدد القتلى من جميع جرائم القتل عبر إطلاق النار غير المتعمد بلغ 255 قتيلا، بما في ذلك 12 عملية إطلاق نار جماعي.
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وذكر التقرير أن 396 شخصا آخرين استخدموا البنادق للانتحار، مضيفًا أن 550 شخصا آخرين أصيبوا بجروح جراء استخدام السلاح خلال الفترة نفسها. وأضاف التقرير أن عدد القتلى شمل 7 أطفال حتى سن 11 والمراهقين من سن 12 إلى 17 عاما.
يجمع أرشيف عنف الأسلحة إحصاءات عن الوفيات والإصابات الناجمة عن الأسلحة النارية في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوميا من 7500 مصدر
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