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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230106/أنطونوف-واشنطن-لا-تريد-تسوية-سياسية-للصراع-الأوكراني-1071977505.html
أنطونوف: واشنطن لا تريد تسوية سياسية للصراع الأوكراني
أنطونوف: واشنطن لا تريد تسوية سياسية للصراع الأوكراني
قال السفير الروسي في الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، يوم الخميس، تعليقا على قرار البيت الأبيض بتسليم مركبات برادلي القتالية إلى كييف، إن واشنطن لا تريد... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T03:33+0000
2023-01-06T03:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. في وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الدفاع إن إدارة بايدن ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا يوم الجمعة ستشمل مركبات برادلي القتالية.ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، ستشمل الحزمة معدات عسكرية بقيمة 3 مليارات دولار.وقال أنطونوف للصحفيين: "تأتي هذه الخطوة [تسليم مركبات برادلي القتالية] كتأكيد على أن محاورينا في الولايات المتحدة لم يحاولوا حتى الاستماع إلى دعواتنا العديدة لمراعاة العواقب المحتملة لمثل هذا المسار الخطير من قبل واشنطن".وأضاف أنه "لا ينبغي أن يكون لدى أحد شكوك حول من يتحمل مسؤولية إطالة أمد هذا الصراع. تشير جميع الإجراءات التي اتخذتها الإدارة إلى عدم وجود أي رغبة في التوصل إلى تسوية سياسية".وقال السفير إن أي حديث عن "الطبيعة الدفاعية" للأسلحة التي تزودها الدول الغربية لكييف أصبح "سخيفا" منذ فترة طويلة، مضيفا أنه "أصبح من الواضح أخيرا للمجتمع الدولي بأسره أن الولايات المتحدة أطلقت في عام 2014 حربا حقيقية بالوكالة ضد روسيا من خلال دعم المجرمين النازيين في كييف".وقال أنطونوف: "تحفز تصرفات الإدارة المتطرفين الأوكرانيين على المضي قدما في أفعالهم الرهيبة"، لافتا إلى أنه: "مع كل عملية نقل متتالية للأسلحة، يزداد شعورهم بالإفلات من العقاب قوة".وأشار السفير إلى أن الغرب بدأ "في إضعاف روسيا عمدا" تحت القيادة الأمريكية قبل وقت طويل من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مذكرا بالتصريحات التي أدلت بها المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند.وفي ديسمبر، قالت ميركل لصحيفة تسايت إن اتفاق مينسك لعام 2014 "كان محاولة لمنح أوكرانيا وقتا إضافيا".وقالت المستشارة السابقة إنها تشك في أن دول الناتو كان بإمكانها فعل الكثير مما تفعله الآن لمساعدة أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230105/أصوات-الإنذار-تدوي-في-مناطق-سومي-وبولتافا-وخاركيف-ودنيبروبيتروفسك-1071975726.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

أنطونوف: واشنطن لا تريد تسوية سياسية للصراع الأوكراني

03:33 GMT 06.01.2023
© Sputnikأناتولي أنطونوف
أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© Sputnik
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قال السفير الروسي في الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، يوم الخميس، تعليقا على قرار البيت الأبيض بتسليم مركبات برادلي القتالية إلى كييف، إن واشنطن لا تريد تسوية سياسية للصراع الأوكراني.
واشنطن - سبوتنيك. في وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الدفاع إن إدارة بايدن ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا يوم الجمعة ستشمل مركبات برادلي القتالية.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، ستشمل الحزمة معدات عسكرية بقيمة 3 مليارات دولار.
وقال أنطونوف للصحفيين: "تأتي هذه الخطوة [تسليم مركبات برادلي القتالية] كتأكيد على أن محاورينا في الولايات المتحدة لم يحاولوا حتى الاستماع إلى دعواتنا العديدة لمراعاة العواقب المحتملة لمثل هذا المسار الخطير من قبل واشنطن".
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 22:17 GMT
وأضاف أنه "لا ينبغي أن يكون لدى أحد شكوك حول من يتحمل مسؤولية إطالة أمد هذا الصراع. تشير جميع الإجراءات التي اتخذتها الإدارة إلى عدم وجود أي رغبة في التوصل إلى تسوية سياسية".
وقال السفير إن أي حديث عن "الطبيعة الدفاعية" للأسلحة التي تزودها الدول الغربية لكييف أصبح "سخيفا" منذ فترة طويلة، مضيفا أنه "أصبح من الواضح أخيرا للمجتمع الدولي بأسره أن الولايات المتحدة أطلقت في عام 2014 حربا حقيقية بالوكالة ضد روسيا من خلال دعم المجرمين النازيين في كييف".
وقال أنطونوف: "تحفز تصرفات الإدارة المتطرفين الأوكرانيين على المضي قدما في أفعالهم الرهيبة"، لافتا إلى أنه: "مع كل عملية نقل متتالية للأسلحة، يزداد شعورهم بالإفلات من العقاب قوة".
وأشار السفير إلى أن الغرب بدأ "في إضعاف روسيا عمدا" تحت القيادة الأمريكية قبل وقت طويل من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مذكرا بالتصريحات التي أدلت بها المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند.
وفي ديسمبر، قالت ميركل لصحيفة تسايت إن اتفاق مينسك لعام 2014 "كان محاولة لمنح أوكرانيا وقتا إضافيا".
وقالت المستشارة السابقة إنها تشك في أن دول الناتو كان بإمكانها فعل الكثير مما تفعله الآن لمساعدة أوكرانيا.
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:34 GMT
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