https://sputnikarabic.ae/20230106/إصابة-نحو-10-أشخاص-في-حادث-إطلاق-نار-في-ولاية-فلوريدا-الأمريكية-1071979502.html
إصابة نحو 10 أشخاص في حادث إطلاق نار في ولاية فلوريدا الأمريكية
إصابة نحو 10 أشخاص في حادث إطلاق نار في ولاية فلوريدا الأمريكية
أُصيب نحو 10 أشخاص في حادث إطلاق نار قرب مطعم شهير في مدينة ميامي جاردينز بولاية فلوريدا الأمريكية. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T07:25+0000
2023-01-06T07:25+0000
2023-01-06T07:25+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1064653026_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_9236b7aff62f5bbe2570318a6a368ff2.jpg
وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" نقلا عن الشرطة الأمريكية، أنه لم يتم بعد تحديد سبب إطلاق النار الذي وقع في الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي.وبحسب الصحيفة فإن العدد الدقيق للمصابين ما زال غير واضح، لكن مصادر في سلطات إنفاذ القانون رجحت أن يكون عدد المصابين 10 أشخاص.وقالت رئيسة شرطة المدينة، ديلما نويل برات، إنه يجرى التحقيق في الأنباء التي تتحدث عن إطلاق نار خارج المطعم أثناء تصوير فيديو كليب.وأشارت إلى أنه وفقا للمعلومات الأولية، فإن الشرطة ترجح أن الحادث "فردي".وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن حادث إطلاق النار وقع أثناء تصوير فيديو موسيقي، ومن بين المصابين مغني راب.
https://sputnikarabic.ae/20230101/مقتل-شخص-وإصابة-9-في-إطلاق-نار-في-ولاية-ألاباما-الأمريكية-ليلة-رأس-السنة-1071820535.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1064653026_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6c879ca82d7564d57d8be77c4ae7f322.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إصابة نحو 10 أشخاص في حادث إطلاق نار في ولاية فلوريدا الأمريكية
تابعنا عبر
أُصيب نحو 10 أشخاص في حادث إطلاق نار قرب مطعم شهير في مدينة ميامي جاردينز بولاية فلوريدا الأمريكية.
وذكرت
صحيفة "ميامي هيرالد" نقلا عن الشرطة الأمريكية، أنه لم يتم بعد تحديد سبب إطلاق النار الذي وقع في الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي.
وبحسب الصحيفة فإن العدد الدقيق للمصابين ما زال غير واضح، لكن مصادر في سلطات إنفاذ القانون رجحت أن يكون عدد المصابين 10 أشخاص.
وقالت رئيسة شرطة المدينة، ديلما نويل برات، إنه يجرى التحقيق في الأنباء التي تتحدث عن إطلاق نار خارج المطعم أثناء تصوير فيديو كليب.
وأشارت إلى أنه وفقا للمعلومات الأولية، فإن الشرطة ترجح أن الحادث "فردي".
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن حادث إطلاق النار وقع أثناء تصوير فيديو موسيقي، ومن بين المصابين مغني راب.