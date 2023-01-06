https://sputnikarabic.ae/20230106/إصابة-نحو-10-أشخاص-في-حادث-إطلاق-نار-في-ولاية-فلوريدا-الأمريكية-1071979502.html

إصابة نحو 10 أشخاص في حادث إطلاق نار في ولاية فلوريدا الأمريكية

إصابة نحو 10 أشخاص في حادث إطلاق نار في ولاية فلوريدا الأمريكية

أُصيب نحو 10 أشخاص في حادث إطلاق نار قرب مطعم شهير في مدينة ميامي جاردينز بولاية فلوريدا الأمريكية. 06.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-06T07:25+0000

2023-01-06T07:25+0000

2023-01-06T07:25+0000

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وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" نقلا عن الشرطة الأمريكية، أنه لم يتم بعد تحديد سبب إطلاق النار الذي وقع في الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي.وبحسب الصحيفة فإن العدد الدقيق للمصابين ما زال غير واضح، لكن مصادر في سلطات إنفاذ القانون رجحت أن يكون عدد المصابين 10 أشخاص.وقالت رئيسة شرطة المدينة، ديلما نويل برات، إنه يجرى التحقيق في الأنباء التي تتحدث عن إطلاق نار خارج المطعم أثناء تصوير فيديو كليب.وأشارت إلى أنه وفقا للمعلومات الأولية، فإن الشرطة ترجح أن الحادث "فردي".وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن حادث إطلاق النار وقع أثناء تصوير فيديو موسيقي، ومن بين المصابين مغني راب.

https://sputnikarabic.ae/20230101/مقتل-شخص-وإصابة-9-في-إطلاق-نار-في-ولاية-ألاباما-الأمريكية-ليلة-رأس-السنة-1071820535.html

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