https://sputnikarabic.ae/20230106/إعلام-الرئيس-الكوري-الجنوبي-لم-يقرر-بعد-معاقبة-الجيش-على-اختراق-طائرات-مسيرة-لأجواء-البلاد-1071987702.html
إعلام: الرئيس الكوري الجنوبي لم يقرر بعد معاقبة الجيش على اختراق طائرات مسيرة لأجواء البلاد
إعلام: الرئيس الكوري الجنوبي لم يقرر بعد معاقبة الجيش على اختراق طائرات مسيرة لأجواء البلاد
نقلت تقارير إعلامية محلية عن مصادر في المكتب الرئاسي لكورياالجنوبية، أن الرئيس "يون سيوك- يول" لم يقرر بعد ما إذا كان سيعاقب جيش بلاده على اختراق طائرات بدون... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T12:27+0000
2023-01-06T12:27+0000
2023-01-06T12:27+0000
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ووفق ما نقلته وكالة يونهاب الكورية، فإن "الرئيس "يون سيوك-يول" سيقرر ما إذا كان سيعاقب الجيش على عمليته الفاشلة ضد تسلل الطائرات المسيرة الكورية الشمالية بعد أن ينهي الجيش مراجعته للحادث".وقال المسؤول الرئاسي: "ما زال فحص الاستعداد القتالي للجيش تحت الإجراء، لذلك من المتوقع أن ينظر الرئيس "يون" في الوضع العام ويتخذ قراره، بعد صدور النتيجة النهائية".يشار إلى أن وزير الدفاع الكوري الجنوبي واجه دعوات تؤكد مسؤوليته عن "فشل الجيش في إسقاط الطائرات الكورية الشمالية بدون طيار في الأسبوع الماضي".وأوضح المصدر أن "منطقة حظر الطيران، التي يتخطى نصف قطرها 3.7 كيلومترات حول المكتب الرئاسي، "مختلفة تماما" عن "المنطقة الأمنية" التي يمتد نصف قطرها 500 متر".طالع أيضا: رئيس كوريا الجنوبية: اختراق مسيرة كورية شمالية مجالنا الجوي يكشف النقص في تدريب وجهوزية جيشنا
https://sputnikarabic.ae/20221227/جيش-كوريا-الجنوبية-يعتذر-عن-إخفاقه-في-إسقاط-طائرات-مسيرة-للجارة-الشمالية-1071649505.html
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العالم, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
العالم, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
إعلام: الرئيس الكوري الجنوبي لم يقرر بعد معاقبة الجيش على اختراق طائرات مسيرة لأجواء البلاد
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نقلت تقارير إعلامية محلية عن مصادر في المكتب الرئاسي لكورياالجنوبية، أن الرئيس "يون سيوك- يول" لم يقرر بعد ما إذا كان سيعاقب جيش بلاده على اختراق طائرات بدون طيار أجواء البلاد.
ووفق ما نقلته
وكالة يونهاب الكورية، فإن "الرئيس "يون سيوك-يول" سيقرر ما إذا كان سيعاقب الجيش على عمليته الفاشلة ضد تسلل الطائرات المسيرة الكورية الشمالية بعد أن ينهي الجيش مراجعته للحادث".
27 ديسمبر 2022, 09:26 GMT
وقال المسؤول الرئاسي: "ما زال فحص الاستعداد القتالي للجيش تحت الإجراء
، لذلك من المتوقع أن ينظر الرئيس "يون" في الوضع العام ويتخذ قراره، بعد صدور النتيجة النهائية".
يشار إلى أن وزير الدفاع الكوري الجنوبي واجه دعوات تؤكد مسؤوليته عن "فشل الجيش في إسقاط الطائرات الكورية الشمالية بدون طيار في الأسبوع الماضي".
يأتي ذلك بينما اعترف الجيش الكوري بأن "إحدى الطائرات دخلت منطقة حظر الطيران المحيطة بالمكتب الرئاسي".
وأوضح المصدر أن "منطقة حظر الطيران، التي يتخطى نصف قطرها 3.7 كيلومترات حول المكتب الرئاسي، "مختلفة تماما" عن "المنطقة الأمنية" التي يمتد نصف قطرها 500 متر".