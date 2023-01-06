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https://sputnikarabic.ae/20230106/إعلام-الرئيس-الكوري-الجنوبي-لم-يقرر-بعد-معاقبة-الجيش-على-اختراق-طائرات-مسيرة-لأجواء-البلاد-1071987702.html
إعلام: الرئيس الكوري الجنوبي لم يقرر بعد معاقبة الجيش على اختراق طائرات مسيرة لأجواء البلاد
إعلام: الرئيس الكوري الجنوبي لم يقرر بعد معاقبة الجيش على اختراق طائرات مسيرة لأجواء البلاد
نقلت تقارير إعلامية محلية عن مصادر في المكتب الرئاسي لكورياالجنوبية، أن الرئيس "يون سيوك- يول" لم يقرر بعد ما إذا كان سيعاقب جيش بلاده على اختراق طائرات بدون... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T12:27+0000
2023-01-06T12:27+0000
العالم
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ووفق ما نقلته وكالة يونهاب الكورية، فإن "الرئيس "يون سيوك-يول" سيقرر ما إذا كان سيعاقب الجيش على عمليته الفاشلة ضد تسلل الطائرات المسيرة الكورية الشمالية بعد أن ينهي الجيش مراجعته للحادث".وقال المسؤول الرئاسي: "ما زال فحص الاستعداد القتالي للجيش تحت الإجراء، لذلك من المتوقع أن ينظر الرئيس "يون" في الوضع العام ويتخذ قراره، بعد صدور النتيجة النهائية".يشار إلى أن وزير الدفاع الكوري الجنوبي واجه دعوات تؤكد مسؤوليته عن "فشل الجيش في إسقاط الطائرات الكورية الشمالية بدون طيار في الأسبوع الماضي".وأوضح المصدر أن "منطقة حظر الطيران، التي يتخطى نصف قطرها 3.7 كيلومترات حول المكتب الرئاسي، "مختلفة تماما" عن "المنطقة الأمنية" التي يمتد نصف قطرها 500 متر".طالع أيضا: رئيس كوريا الجنوبية: اختراق مسيرة كورية شمالية مجالنا الجوي يكشف النقص في تدريب وجهوزية جيشنا
https://sputnikarabic.ae/20221227/جيش-كوريا-الجنوبية-يعتذر-عن-إخفاقه-في-إسقاط-طائرات-مسيرة-للجارة-الشمالية-1071649505.html
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العالم, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
العالم, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية

إعلام: الرئيس الكوري الجنوبي لم يقرر بعد معاقبة الجيش على اختراق طائرات مسيرة لأجواء البلاد

12:27 GMT 06.01.2023
© AFP 2022 / JEON HEON-KYUNرئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، 10 مايو/ أيار 2022
رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، 10 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© AFP 2022 / JEON HEON-KYUN
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نقلت تقارير إعلامية محلية عن مصادر في المكتب الرئاسي لكورياالجنوبية، أن الرئيس "يون سيوك- يول" لم يقرر بعد ما إذا كان سيعاقب جيش بلاده على اختراق طائرات بدون طيار أجواء البلاد.
ووفق ما نقلته وكالة يونهاب الكورية، فإن "الرئيس "يون سيوك-يول" سيقرر ما إذا كان سيعاقب الجيش على عمليته الفاشلة ضد تسلل الطائرات المسيرة الكورية الشمالية بعد أن ينهي الجيش مراجعته للحادث".
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
جيش كوريا الجنوبية يعتذر عن إخفاقه في إسقاط طائرات مسيرة للجارة الشمالية
27 ديسمبر 2022, 09:26 GMT
وقال المسؤول الرئاسي: "ما زال فحص الاستعداد القتالي للجيش تحت الإجراء، لذلك من المتوقع أن ينظر الرئيس "يون" في الوضع العام ويتخذ قراره، بعد صدور النتيجة النهائية".
يشار إلى أن وزير الدفاع الكوري الجنوبي واجه دعوات تؤكد مسؤوليته عن "فشل الجيش في إسقاط الطائرات الكورية الشمالية بدون طيار في الأسبوع الماضي".

يأتي ذلك بينما اعترف الجيش الكوري بأن "إحدى الطائرات دخلت منطقة حظر الطيران المحيطة بالمكتب الرئاسي".

وأوضح المصدر أن "منطقة حظر الطيران، التي يتخطى نصف قطرها 3.7 كيلومترات حول المكتب الرئاسي، "مختلفة تماما" عن "المنطقة الأمنية" التي يمتد نصف قطرها 500 متر".
طالع أيضا: رئيس كوريا الجنوبية: اختراق مسيرة كورية شمالية مجالنا الجوي يكشف النقص في تدريب وجهوزية جيشنا
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