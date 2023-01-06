https://sputnikarabic.ae/20230106/إعلام-تايوان-تبحث-عن-مستثمرين-لإنشاء-مزود-اتصالات-عبر-الأقمار-الصناعية-لصد-هجمات-الصين-المحتملة-1071978463.html
إعلام: تايوان تبحث عن مستثمرين لإنشاء مزود اتصالات عبر الأقمار الصناعية لصد هجمات الصين المحتملة
إعلام: تايوان تبحث عن مستثمرين لإنشاء مزود اتصالات عبر الأقمار الصناعية لصد هجمات الصين المحتملة
قالت تقارير إعلامية إن تايوان تبحث عن مستثمرين لإنشاء مزود اتصالات عبر الأقمار الصناعية لصد هجمات الصين المحتملة. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T06:38+0000
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ووفقا لما ذكرته صحيفة فاينانشيال تايمز، اليوم الجمعة، نقلا عن ثلاثة أشخاص مطلعين أن تايوان تبحث عن مستثمرين لإنشاء مزود اتصالات عبر الأقمار الصناعية خاص بها، مستوحى من أعمال إيلون ماسك في أوكرانيا، لصد هجمات الصين المحتملة.وحسب التقرير، تجري تايبيه حاليًا محادثات مع عدد قليل من المستثمرين المحليين والدوليين لجمع الأموال للمشروع، مع تطلع وكالة الفضاء التايوانية (TASA) إلى استخدام قسم الأقمار الصناعية الحالي للمشروع.وقال مسؤول كبير في TASA لوسائل الإعلام "سنقوم بتحويل مشروع اتصالات الأقمار الصناعية الخاص بنا في مدار أرضي منخفض إلى شركة".وقالت تانغ "همنا الأساسي ... هو تسهيل المرونة المجتمعية، للتأكد على سبيل المثال من أن الصحفيين يمكنهم إرسال مقاطع فيديو إلى مشاهدين دوليين حتى أثناء وقوع كارثة واسعة النطاق"، مضيفة أن النظام سيدعم أيضا "الاتصال الهاتفي، وعقد المؤتمرات عبر الفيديو".وأوضحت أن الأمر سيستغرق "بضع سنوات" حتى تبدأ خدمة TASA المخطط لها في العمل، مشيرة إلى أنه وفي غضون ذلك، ستقوم وزارتها بتجربة أجهزة استقبال الأقمار الصناعية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في 700 موقع حول تايوان لضمان عرض النطاق الترددي في حالة الحرب أو الكوارث.طالع أيضا: الخارجية الصينية تطالب الولايات المتحدة بقطع العلاقات العسكرية مع تايوان
https://sputnikarabic.ae/20220227/إيلون-ماسك-يفتح-الوصول-إلى-نظام-اتصالات-الأقمار-الصناعية-ستارلينك-في-أوكرانيا-مجانا-1059214385.html
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أخبار تايوان, الصين, العالم
أخبار تايوان, الصين, العالم
إعلام: تايوان تبحث عن مستثمرين لإنشاء مزود اتصالات عبر الأقمار الصناعية لصد هجمات الصين المحتملة
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قالت تقارير إعلامية إن تايوان تبحث عن مستثمرين لإنشاء مزود اتصالات عبر الأقمار الصناعية لصد هجمات الصين المحتملة.
ووفقا لما ذكرته
صحيفة فاينانشيال تايمز، اليوم الجمعة، نقلا عن ثلاثة أشخاص مطلعين أن تايوان تبحث عن مستثمرين لإنشاء مزود اتصالات عبر الأقمار الصناعية خاص بها، مستوحى من أعمال إيلون ماسك في أوكرانيا، لصد هجمات الصين المحتملة.
27 فبراير 2022, 05:39 GMT
وحسب التقرير، تجري تايبيه حاليًا محادثات مع عدد قليل من المستثمرين المحليين والدوليين لجمع الأموال للمشروع، مع تطلع وكالة الفضاء التايوانية (TASA) إلى استخدام قسم الأقمار الصناعية الحالي
للمشروع.
وقال مسؤول كبير في TASA لوسائل الإعلام "سنقوم بتحويل مشروع اتصالات الأقمار الصناعية الخاص بنا في مدار أرضي منخفض إلى شركة".
من جهتها قالت أودري تانغ، الوزيرة الرقمية في تايوان، إن المشروع مستوحى من ستارلينك، لافتة إلى أنهم ينظرون إلى الصراع في أوكرانيا وكيف تم استخدام ستارلينك بنجاح كبير.
وقالت تانغ "همنا الأساسي ... هو تسهيل المرونة المجتمعية، للتأكد على سبيل المثال من أن الصحفيين يمكنهم إرسال مقاطع فيديو إلى مشاهدين دوليين حتى أثناء وقوع كارثة واسعة النطاق"، مضيفة أن النظام سيدعم أيضا "الاتصال الهاتفي، وعقد المؤتمرات عبر الفيديو".
وأوضحت أن الأمر سيستغرق
"بضع سنوات" حتى تبدأ خدمة TASA المخطط لها في العمل، مشيرة إلى أنه وفي غضون ذلك، ستقوم وزارتها بتجربة أجهزة استقبال الأقمار الصناعية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في 700 موقع حول تايوان لضمان عرض النطاق الترددي في حالة الحرب أو الكوارث.