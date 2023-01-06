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إيران تعلن إحباط هجوم إلكتروني على المصرف المركزي
إيران تعلن إحباط هجوم إلكتروني على المصرف المركزي
أعلنت السلطات الإيرانية إحباط هجوم إلكتروني على المصرف المركزي للبلاد، ومنصتين محليتين للتواصل الاجتماعي. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T15:47+0000
2023-01-06T15:47+0000
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جاء ذلك وفق ما أعلنه رئيس شركة اتصالات البنية التحتية، أمير لاجوردي، اليوم الجمعة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "مهر".وقال لاجوردي إنه تم إحباط هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) على المصرف المركزي ومنصتي "بله" و"روبيكا" للتواصل الاجتماعي، ليلة أمس الخميس.وكشف المسؤول الإيراني أن البنوك والمؤسسات المالية وشركات الإنترنت والبنى التحتية للاتصالات "تتعرض إلى أكبر حجم من الهجمات الأجنبية هذه الأيام والتي تم إحباطها جميعها".ولم يكشف لاجوردي عن هوية منفذي هذه الهجمات، لكن إيران سبق واتهمت إسرائيل وأمريكا لأكثر من مرة بشن هجمات إلكترونية ضد مواقع حيوية وبنى تحتية في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20211030/إيران-تتهم-إسرائيل-وأمريكا-بالوقوف-وراء-هجوم-إلكتروني-على-محطات-البنزين-1050580195.html
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إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم

إيران تعلن إحباط هجوم إلكتروني على المصرف المركزي

15:47 GMT 06.01.2023
© AFP 2022 / ATTA KENAREالبنك المركزي الإيراني
البنك المركزي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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أعلنت السلطات الإيرانية إحباط هجوم إلكتروني على المصرف المركزي للبلاد، ومنصتين محليتين للتواصل الاجتماعي.
جاء ذلك وفق ما أعلنه رئيس شركة اتصالات البنية التحتية، أمير لاجوردي، اليوم الجمعة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "مهر".
وقال لاجوردي إنه تم إحباط هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) على المصرف المركزي ومنصتي "بله" و"روبيكا" للتواصل الاجتماعي، ليلة أمس الخميس.
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وكشف المسؤول الإيراني أن البنوك والمؤسسات المالية وشركات الإنترنت والبنى التحتية للاتصالات "تتعرض إلى أكبر حجم من الهجمات الأجنبية هذه الأيام والتي تم إحباطها جميعها".
ولم يكشف لاجوردي عن هوية منفذي هذه الهجمات، لكن إيران سبق واتهمت إسرائيل وأمريكا لأكثر من مرة بشن هجمات إلكترونية ضد مواقع حيوية وبنى تحتية في البلاد.
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