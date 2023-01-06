https://sputnikarabic.ae/20230106/إيران-تعلن-إحباط-هجوم-إلكتروني-على-المصرف-المركزي-1071994949.html
إيران تعلن إحباط هجوم إلكتروني على المصرف المركزي
إيران تعلن إحباط هجوم إلكتروني على المصرف المركزي
أعلنت السلطات الإيرانية إحباط هجوم إلكتروني على المصرف المركزي للبلاد، ومنصتين محليتين للتواصل الاجتماعي. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T15:47+0000
2023-01-06T15:47+0000
2023-01-06T15:47+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/12/1049000897_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_7cb9ff962f1213a6cd2231bb537f5865.jpg
جاء ذلك وفق ما أعلنه رئيس شركة اتصالات البنية التحتية، أمير لاجوردي، اليوم الجمعة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "مهر".وقال لاجوردي إنه تم إحباط هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) على المصرف المركزي ومنصتي "بله" و"روبيكا" للتواصل الاجتماعي، ليلة أمس الخميس.وكشف المسؤول الإيراني أن البنوك والمؤسسات المالية وشركات الإنترنت والبنى التحتية للاتصالات "تتعرض إلى أكبر حجم من الهجمات الأجنبية هذه الأيام والتي تم إحباطها جميعها".ولم يكشف لاجوردي عن هوية منفذي هذه الهجمات، لكن إيران سبق واتهمت إسرائيل وأمريكا لأكثر من مرة بشن هجمات إلكترونية ضد مواقع حيوية وبنى تحتية في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20211030/إيران-تتهم-إسرائيل-وأمريكا-بالوقوف-وراء-هجوم-إلكتروني-على-محطات-البنزين-1050580195.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/12/1049000897_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_7dfaa0035c706a4fe11386e31935aa5a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم
إيران تعلن إحباط هجوم إلكتروني على المصرف المركزي
تابعنا عبر
أعلنت السلطات الإيرانية إحباط هجوم إلكتروني على المصرف المركزي للبلاد، ومنصتين محليتين للتواصل الاجتماعي.
جاء ذلك وفق ما أعلنه رئيس شركة اتصالات البنية التحتية
، أمير لاجوردي، اليوم الجمعة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "مهر".
وقال لاجوردي إنه تم إحباط هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) على المصرف المركزي ومنصتي "بله" و"روبيكا" للتواصل الاجتماعي، ليلة أمس الخميس.
30 أكتوبر 2021, 22:58 GMT
وكشف المسؤول الإيراني أن البنوك والمؤسسات المالية وشركات الإنترنت والبنى التحتية للاتصالات "تتعرض إلى أكبر حجم من الهجمات الأجنبية هذه الأيام والتي تم إحباطها جميعها".
ولم يكشف لاجوردي عن هوية منفذي هذه الهجمات، لكن إيران سبق واتهمت إسرائيل وأمريكا لأكثر من مرة بشن هجمات
إلكترونية ضد مواقع حيوية وبنى تحتية في البلاد.