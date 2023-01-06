https://sputnikarabic.ae/20230106/إيران-تعلن-صد-هجوم-إلكتروني-استهدف-البنك-المركزي-ومنصات-تواصل-اجتماعي-1071981980.html
إيران تعلن صد هجوم إلكتروني استهدف البنك المركزي ومنصات تواصل اجتماعي
إيران تعلن صد هجوم إلكتروني استهدف البنك المركزي ومنصات تواصل اجتماعي
أعلن رئيس شركة البنية التحتية للاتصالات في إيران، أمير محمد زاده لاجوردي، اليوم الجمعة، صد هجوم إلكتروني استهدف البنك المركزي ومنصات تواصل اجتماعي إيرانية. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T09:06+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال لاجوردي، إنه تم إحباط هجوم إلكتروني استهدف البنك المركزي ومنصات تواصل اجتماعي بينها تطبيق روبيكا.وأشار لاجوردي إلى زيادة ملحوظة خلال الأيام الماضية، في الهجمات السيبرانية على البنوك والمؤسسات المالية ومنصات التواصل الاجتماعي والبنى التحتية للاتصالات في إيران.وأكد أنه تم صد وإحباط كل تلك الهجمات.وتأتي الهجمات السيبرانية، تزامنا مع فرض طهران قيودا على شبكة الإنترنت وحجب الوصول إلى بعض التطبيقات بسبب الوضع الأمني والتظاهرات المستمرة في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221223/مسؤول-إسرائيلي-نواجه-عشرات-الهجمات-السيبرانية-من-إيران-شهريا-1071511275.html
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إيران تعلن صد هجوم إلكتروني استهدف البنك المركزي ومنصات تواصل اجتماعي
09:06 GMT 06.01.2023 (تم التحديث: 09:08 GMT 06.01.2023) تابعنا عبر
أعلن رئيس شركة البنية التحتية للاتصالات في إيران، أمير محمد زاده لاجوردي، اليوم الجمعة، صد هجوم إلكتروني استهدف البنك المركزي ومنصات تواصل اجتماعي إيرانية.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال
لاجوردي، إنه تم إحباط هجوم إلكتروني استهدف البنك المركزي ومنصات تواصل اجتماعي بينها تطبيق روبيكا.
23 ديسمبر 2022, 07:42 GMT
وأشار لاجوردي إلى زيادة ملحوظة خلال الأيام الماضية، في الهجمات السيبرانية على البنوك والمؤسسات المالية ومنصات التواصل الاجتماعي والبنى التحتية للاتصالات في إيران.
وأكد أنه تم صد وإحباط كل تلك الهجمات.
وتأتي الهجمات السيبرانية
، تزامنا مع فرض طهران قيودا على شبكة الإنترنت وحجب الوصول إلى بعض التطبيقات بسبب الوضع الأمني والتظاهرات المستمرة في البلاد.