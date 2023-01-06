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https://sputnikarabic.ae/20230106/استبعاد-منتخبي-روسيا-وبيلاروسيا-من-بطولة-العالم-لهوكي-الجليد-للناشئين-2024-1071995119.html
استبعاد منتخبي روسيا وبيلاروسيا من بطولة العالم لهوكي الجليد للناشئين 2024
استبعاد منتخبي روسيا وبيلاروسيا من بطولة العالم لهوكي الجليد للناشئين 2024
نشر الاتحاد الدولي لهوكي الجليد تشكيلة المجموعات لبطولة 2024 العالمية للناشئين دون تضمين الفريقين الوطنيين الروسي والبيلاروسي. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T16:07+0000
2023-01-06T16:07+0000
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رياضة
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أخبار بيلاروسيا اليوم
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موسكو- سبوتنيك. ستقام البطولة في مدينة غوتنبرغ جنوبي السويد في الفترة من 26 ديسمبر/ كانون الأول 2023 إلى 5 يناير/ كانون الثاني 2024.وتضم المجموعة "أ" كندا صاحبة اللقب العالمي ومنتخبات السويد وفنلندا وألمانيا ولاتفيا، وتضم المجموعة "ب" منتخبات جمهورية التشيك والولايات المتحدة وسلوفاكيا وسويسرا والنرويج.في البداية، كان من المفترض أن تقام البطولة في مدينتي نوفوسيبيرسك وأومسك الروسيتين، لكن مجلس الاتحاد الدولي حرم روسيا من حق استضافة المسابقات بسبب الأزمة في أوكرانيا ومنع الفرق الروسية والبيلاروسية من المشاركة.
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رياضة, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
رياضة, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم

استبعاد منتخبي روسيا وبيلاروسيا من بطولة العالم لهوكي الجليد للناشئين 2024

16:07 GMT 06.01.2023
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصور مباراة هوكي الجليد
 مباراة هوكي الجليد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© Sputnik . Alexey Filippov
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نشر الاتحاد الدولي لهوكي الجليد تشكيلة المجموعات لبطولة 2024 العالمية للناشئين دون تضمين الفريقين الوطنيين الروسي والبيلاروسي.
موسكو- سبوتنيك. ستقام البطولة في مدينة غوتنبرغ جنوبي السويد في الفترة من 26 ديسمبر/ كانون الأول 2023 إلى 5 يناير/ كانون الثاني 2024.
وتضم المجموعة "أ" كندا صاحبة اللقب العالمي ومنتخبات السويد وفنلندا وألمانيا ولاتفيا، وتضم المجموعة "ب" منتخبات جمهورية التشيك والولايات المتحدة وسلوفاكيا وسويسرا والنرويج.
في البداية، كان من المفترض أن تقام البطولة في مدينتي نوفوسيبيرسك وأومسك الروسيتين، لكن مجلس الاتحاد الدولي حرم روسيا من حق استضافة المسابقات بسبب الأزمة في أوكرانيا ومنع الفرق الروسية والبيلاروسية من المشاركة.
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