https://sputnikarabic.ae/20230106/استبعاد-منتخبي-روسيا-وبيلاروسيا-من-بطولة-العالم-لهوكي-الجليد-للناشئين-2024-1071995119.html
استبعاد منتخبي روسيا وبيلاروسيا من بطولة العالم لهوكي الجليد للناشئين 2024
استبعاد منتخبي روسيا وبيلاروسيا من بطولة العالم لهوكي الجليد للناشئين 2024
نشر الاتحاد الدولي لهوكي الجليد تشكيلة المجموعات لبطولة 2024 العالمية للناشئين دون تضمين الفريقين الوطنيين الروسي والبيلاروسي. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T16:07+0000
2023-01-06T16:07+0000
2023-01-06T16:07+0000
مجتمع
رياضة
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104012/22/1040122213_0:0:2815:1583_1920x0_80_0_0_02208e3af0805a34a1c6f79b73cfa737.jpg
موسكو- سبوتنيك. ستقام البطولة في مدينة غوتنبرغ جنوبي السويد في الفترة من 26 ديسمبر/ كانون الأول 2023 إلى 5 يناير/ كانون الثاني 2024.وتضم المجموعة "أ" كندا صاحبة اللقب العالمي ومنتخبات السويد وفنلندا وألمانيا ولاتفيا، وتضم المجموعة "ب" منتخبات جمهورية التشيك والولايات المتحدة وسلوفاكيا وسويسرا والنرويج.في البداية، كان من المفترض أن تقام البطولة في مدينتي نوفوسيبيرسك وأومسك الروسيتين، لكن مجلس الاتحاد الدولي حرم روسيا من حق استضافة المسابقات بسبب الأزمة في أوكرانيا ومنع الفرق الروسية والبيلاروسية من المشاركة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104012/22/1040122213_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_18a3c1c5e4045493e267f3c94f3b5bb0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
رياضة, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
استبعاد منتخبي روسيا وبيلاروسيا من بطولة العالم لهوكي الجليد للناشئين 2024
تابعنا عبر
نشر الاتحاد الدولي لهوكي الجليد تشكيلة المجموعات لبطولة 2024 العالمية للناشئين دون تضمين الفريقين الوطنيين الروسي والبيلاروسي.
موسكو- سبوتنيك
. ستقام البطولة في مدينة غوتنبرغ جنوبي السويد في الفترة من 26 ديسمبر/ كانون الأول 2023 إلى 5 يناير/ كانون الثاني 2024.
وتضم المجموعة "أ" كندا صاحبة اللقب العالمي ومنتخبات السويد وفنلندا وألمانيا ولاتفيا، وتضم المجموعة "ب" منتخبات جمهورية التشيك والولايات المتحدة وسلوفاكيا وسويسرا والنرويج.
في البداية، كان من المفترض أن تقام البطولة
في مدينتي نوفوسيبيرسك وأومسك الروسيتين، لكن مجلس الاتحاد الدولي حرم روسيا من حق استضافة المسابقات بسبب الأزمة في أوكرانيا ومنع الفرق الروسية والبيلاروسية من المشاركة.