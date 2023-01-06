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https://sputnikarabic.ae/20230106/الأمم-المتحدة-العراق-أظهر-قدرته-على-احتضان-المنافسات-السلمية-باستضافته-خليجي-25-1071999065.html
الأمم المتحدة: العراق أظهر قدرته على احتضان المنافسات السلمية باستضافته "خليجي 25"‏
الأمم المتحدة: العراق أظهر قدرته على احتضان المنافسات السلمية باستضافته "خليجي 25"‏
أشادت‎ ‎بعثة الأمم المتحدة لدى العراق (يونامي)، اليوم الجمعة، باستضافة العراق لبطولة كأس الخليج لكرة القدم ‏‏"خليجي 25"، مؤكدةً أنها "تبين قدرته على احتضان... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T19:01+0000
2023-01-06T19:01+0000
مجتمع
رياضة
العراق
منظمة الأمم المتحدة
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وكتبت البعثة على "تويتر": "نشارك العراق فرحته وتحمسه لاستضافة خليجي 25".وتابعت: "من خلال استضافته للكأس، يبين العراق القوة الموحدة للرياضة وقدرته على احتضان منافسة سلمية وجديرة بالاحترام، نتمنى للعراق وشعبه بطولة ناجحة".وأعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الجمعة، من ملعب البصرة الدولي جنوبي البلاد انطلاق بطولة "خليجي 25".وشهد حفل الافتتاح حضور الآلاف من مشجعي المنتخبات الكروية المشاركة في "خليجي 25" من العراق ودول الخليج، إضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني انفانتينو.وألقى الحفل، عبر عروض فنية، الضوء على حضارة العراق الضاربة في القدم وتاريخه العريق.وقال رئيس لجنة مسابقات كأس "خليجي 25"، سيروان نجم الدين، إن الشركات المنظمة لحفل الافتتاح هي نفسها التي نظمت افتتاح مونديال 2022.وعقب حفل افتتاح مبهر، انطلقت البطولة بمباراة المنتخب الوطني العراقي ونظيره العماني على أرض ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة)، بحضور حضور أكثر من 65 ألف متفرج.ويلعب الفريقان ضمن المجموعة الأولى في البطولة التي تضمهما إلى جانب منتخبي السعودية واليمن.فيما تتنافس في المجموعة الثانية ببطولة خليجي 25 منتخبات البحرين والكويت وقطر والإمارات.وهذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها العراق البطولة منذ 43 عاما. ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة (6 – 19) يناير/ كانون الثاني 2023 في مدينة البصرة، بمشاركة 8 منتخبات.وكان العراق أعلن إلغاء رسوم تأشيرات الدخول إلى البلاد لجميع الجنسيات، وذلك لتسهيل حضور مبارايات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "الخليجي 25".ويهدف القرار لدعم البطولة وتسهيل دخول الجمهور من جميع الجنسيات إلى العراق لمشاهدة المباريات.
https://sputnikarabic.ae/20230106/وزير-الرياضة-المصري-يصل-العراق-لحضور-افتتاح-خليجي-25-صور-1071983754.html
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رياضة, العراق, منظمة الأمم المتحدة
رياضة, العراق, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: العراق أظهر قدرته على احتضان المنافسات السلمية باستضافته "خليجي 25"‏

19:01 GMT 06.01.2023
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEملصق دعائي لبطولة كأس الخليج العربي الـ25 لكرة القدم، 5 يناير/ كانون الثاني 2023
ملصق دعائي لبطولة كأس الخليج العربي الـ25 لكرة القدم، 5 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
ملصق دعائي لبطولة كأس الخليج العربي الـ25 لكرة القدم، 5 يناير/ كانون الثاني 2023
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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أشادت‎ ‎بعثة الأمم المتحدة لدى العراق (يونامي)، اليوم الجمعة، باستضافة العراق لبطولة كأس الخليج لكرة القدم ‏‏"خليجي 25"، مؤكدةً أنها "تبين قدرته على احتضان المنافسات السلمية"‏‎.‎
وكتبت البعثة على "تويتر": "نشارك العراق فرحته وتحمسه لاستضافة خليجي 25".
وتابعت: "من خلال استضافته للكأس، يبين العراق القوة الموحدة للرياضة وقدرته على احتضان منافسة سلمية وجديرة بالاحترام، نتمنى للعراق وشعبه بطولة ناجحة".
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الجمعة، من ملعب البصرة الدولي جنوبي البلاد انطلاق بطولة "خليجي 25".
وشهد حفل الافتتاح حضور الآلاف من مشجعي المنتخبات الكروية المشاركة في "خليجي 25" من العراق ودول الخليج، إضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني انفانتينو.
وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
وزير الرياضة المصري يصل العراق لحضور افتتاح "خليجي 25"... صور
10:00 GMT
وألقى الحفل، عبر عروض فنية، الضوء على حضارة العراق الضاربة في القدم وتاريخه العريق.
وقال رئيس لجنة مسابقات كأس "خليجي 25"، سيروان نجم الدين، إن الشركات المنظمة لحفل الافتتاح هي نفسها التي نظمت افتتاح مونديال 2022.
وعقب حفل افتتاح مبهر، انطلقت البطولة بمباراة المنتخب الوطني العراقي ونظيره العماني على أرض ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة)، بحضور حضور أكثر من 65 ألف متفرج.
ويلعب الفريقان ضمن المجموعة الأولى في البطولة التي تضمهما إلى جانب منتخبي السعودية واليمن.
فيما تتنافس في المجموعة الثانية ببطولة خليجي 25 منتخبات البحرين والكويت وقطر والإمارات.
وهذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها العراق البطولة منذ 43 عاما. ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة (6 – 19) يناير/ كانون الثاني 2023 في مدينة البصرة، بمشاركة 8 منتخبات.
وكان العراق أعلن إلغاء رسوم تأشيرات الدخول إلى البلاد لجميع الجنسيات، وذلك لتسهيل حضور مبارايات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "الخليجي 25".
معلومات عن النسخة الـ25 من كأس الخليج - سبوتنيك عربي
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معلومات عن النسخة الـ25 من كأس الخليج
مشاهدة
4 يناير, 12:54 GMT
ويهدف القرار لدعم البطولة وتسهيل دخول الجمهور من جميع الجنسيات إلى العراق لمشاهدة المباريات.
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