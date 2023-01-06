https://sputnikarabic.ae/20230106/الأمم-المتحدة-ترحب-بإعلان-روسيا-هدنة-عيد-الميلاد-في-أوكرانيا-1071989855.html
الأمم المتحدة ترحب بإعلان روسيا هدنة عيد الميلاد في أوكرانيا
الأمم المتحدة ترحب بإعلان روسيا هدنة عيد الميلاد في أوكرانيا
رحّب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، بقرار روسيا وقف إطلاق النار مؤقتًا في أوكرانيا خلال فترة... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T13:41+0000
2023-01-06T13:41+0000
2023-01-06T13:41+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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الأمم المتحدة-سبوتنيك. وقال غريفيث، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "إعلان روسيا وقفا لإطلاق النار في أوكرانيا لمدة 36 ساعة تبدأ ظهر اليوم نبأ مُرحب به. سيتيح وقف إطلاق النار فرصة لإرسال قافلة مساعدات إنسانية إلى أولئك الذين لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم بسبب القتال الكثيف".وأعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، يوم الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أوعز لوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بوقف إطلاق النار في أوكرانيا ابتداء من الساعة 12:00 يوم غد الجمعة الموافق 6 يناير/كانون الثاني، وحتى الساعة 24:00 يوم 7 يناير.واقترح بطريرك موسكو وعموم روسيا، كيريل، يوم الخميس، إعلان هدنة في أوكرانيا بمناسبة حلول عيد الميلاد في الفترة من الساعة 12:00 يوم 6 يناير الجاري، وحتى الساعة 24:00 يوم 7 يناير الجاري.وقال كيريل في بيان نُشر على موقع بطريركية موسكو: "أتوجه أنا كيريل بطريرك موسكو وعموم روسيا لجميع الأطراف المنخرطة في الصراع بدعوة لوقف إطلاق النار وإعلان هدنة عيد الميلاد من الساعة 12:00 يوم 6 يناير وحتى الساعة 24:00 يوم 7 يناير، كي يتمكن الأرثوذكس من أداء الصلوات عشية عيد الميلاد ويوم ميلاد المسيح".
https://sputnikarabic.ae/20230105/أوكرانيا-ترفض-هدنة-عيد-الميلاد-التي-أعلنتها-موسكو-1071975366.html
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روسيا
الأمم المتحدة ترحب بإعلان روسيا هدنة عيد الميلاد في أوكرانيا
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رحّب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، بقرار روسيا وقف إطلاق النار مؤقتًا في أوكرانيا خلال فترة الاحتفال بعيد الميلاد للطائفة الأرثوذكسية بين يومي 6 و7 يناير/كانون الثاني الجاري، باعتباره فرصة لإرسال قافلة مساعدات إنسانية لمن يحتاجون إليها.
الأمم المتحدة-سبوتنيك. وقال غريفيث، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "إعلان روسيا وقفا لإطلاق النار في أوكرانيا لمدة 36 ساعة تبدأ ظهر اليوم نبأ مُرحب به. سيتيح وقف إطلاق النار فرصة لإرسال قافلة مساعدات إنسانية إلى أولئك الذين لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم بسبب القتال الكثيف".
وأعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، يوم الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أوعز لوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بوقف إطلاق النار في أوكرانيا ابتداء من الساعة 12:00 يوم غد الجمعة الموافق 6 يناير/كانون الثاني، وحتى الساعة 24:00 يوم 7 يناير.
واقترح بطريرك موسكو وعموم روسيا، كيريل، يوم الخميس، إعلان هدنة في أوكرانيا بمناسبة حلول عيد الميلاد
في الفترة من الساعة 12:00 يوم 6 يناير الجاري، وحتى الساعة 24:00 يوم 7 يناير الجاري.
وقال كيريل في بيان نُشر على موقع بطريركية موسكو: "أتوجه أنا كيريل بطريرك موسكو وعموم روسيا لجميع الأطراف المنخرطة في الصراع بدعوة لوقف إطلاق النار وإعلان هدنة عيد الميلاد من الساعة 12:00 يوم 6 يناير وحتى الساعة 24:00 يوم 7 يناير، كي يتمكن الأرثوذكس من أداء الصلوات عشية عيد الميلاد ويوم ميلاد المسيح".