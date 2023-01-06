https://sputnikarabic.ae/20230106/الاتحاد-الأوروبي-يتعهد-بتقديم-المزيد-من-الدعم-لأوكرانيا-في-عام-2023-1072000854.html

الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا في عام 2023

الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا في عام 2023

قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، إنه تحدث إلى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لطمأنته على استمرار دعم بلاده في... 06.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-06T20:35+0000

2023-01-06T20:35+0000

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موسكو- سبوتنيك. وكتب بوريل على وسائل التواصل الاجتماعي: "تحدثت إلى دميترو كوليبا عبر الهاتف وأبلغته بتصميم الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم أوكرانيا في عام 2023، وإدانة الهجمات المتكررة من قبل روسيا".ورفض بوريل العرض الروسي لهدنة من جانب واحد بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي، ووصفه بأنه "ساخر" و"غير جاد ولا نزيه". وقالت روسيا إنها ستوقف القتال لمدة 36 ساعة ابتداءً من ظهر الجمعة بمناسبة اليوم المقدس.يواصل الغرب تقديم المساعدة المالية والعسكرية والسياسية لكييف منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة. حذرت موسكو مرارا من أن استمرار الدعم العسكري يطيل أمد الأزمة، وأنها تعتبر أي معدات أو شحنات حربية هدفا مشروعا داخل أوكرانيا.في وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن القيمة الإجمالية لحزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لكييف، المعلن عنها اليوم، تتجاوز 3.75 مليار دولار.وقال: "تواصل الولايات المتحدة الوقوف بقوة خلف أوكرانيا وحلفائنا وشركائنا الأوروبيين، من خلال الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة أكثر من 3.75 مليار دولار".أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، أن بلديهما يعتزمان تزويد أوكرانيا بمركبات قتال مدرعة من طرازي "برادلي و ماردر"، بالإضافة إلى بطارية صواريخ باتريوت، حسبما جاء في بيان مشترك عقب محادثة هاتفية بينهما، يوم الخميس.

https://sputnikarabic.ae/20230106/صحيفة-أمريكا-تزود-أوكرانيا-بصواريخ-سي-سبارو-المضادة-للطائرات-1071994817.html

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