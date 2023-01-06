https://sputnikarabic.ae/20230106/البرازيل-تنضم-مجددا-إلى-مجموعة-دول-أمريكا-اللاتينية-ومنطقة-البحر-الكاريبي-1071979042.html
البرازيل تنضم مجددا إلى مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
البرازيل تنضم مجددا إلى مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية، اليوم الجمعة، عن قرار البلاد بإعادة الانضمام إلى مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (CELAC) بعد انقطاع دام ثلاث... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
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سبوتنيك. وقالت الخارجية البرازيلية على تويتر: "أعلنت البرازيل اليوم للدول الأعضاء في مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (CELAC) قرارها بالعودة بشكل كامل وفوري إلى جميع الكيانات السياسية والفنية للمجموعة".وأوضحت الوزارة أن الرئيس البرازيلي الجديد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا سيحضر القمة السابعة لمجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في بوينس آيرس يوم 24 يناير/ كانون الثاني الجاري بدعوة من نظيره الأرجنتيني ألبرتو أنجيل فرنانديز.يذكر أنه في يناير 2020، علقت البرازيل مشاركتها في ذلك التكتل الإقليمي ، متعللة بـ "عدم وجود مردود للدفاع عن الديمقراطية في أي مجال".وتم إنشاء مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في ديسمبر/ كانون الثاني 2011 وتتكون من 33 دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وتتولى الأرجنتين حاليا الرئاسة المؤقتة للمجموعة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
البرازيل تنضم مجددا إلى مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
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أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية، اليوم الجمعة، عن قرار البلاد بإعادة الانضمام إلى مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (CELAC) بعد انقطاع دام ثلاث سنوات.
سبوتنيك. وقالت الخارجية البرازيلية على تويتر: "أعلنت البرازيل اليوم للدول الأعضاء في مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (CELAC) قرارها بالعودة بشكل كامل وفوري إلى جميع الكيانات السياسية والفنية للمجموعة".
وأوضحت الوزارة أن الرئيس البرازيلي الجديد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
سيحضر القمة السابعة لمجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في بوينس آيرس يوم 24 يناير/ كانون الثاني الجاري بدعوة من نظيره الأرجنتيني ألبرتو أنجيل فرنانديز.
وأضافت الوزارة أن قرار البرازيل بالانضمام إلى مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي كان "خطوة أساسية" في استعادة العهد القديم للدبلوماسية البرازيلية وإعادة وضع البلاد على الساحة الدولية.
يذكر أنه في يناير 2020، علقت البرازيل مشاركتها في ذلك التكتل الإقليمي ، متعللة بـ "عدم وجود مردود للدفاع عن الديمقراطية في أي مجال".
وتم إنشاء مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في ديسمبر/ كانون الثاني 2011 وتتكون من 33 دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وتتولى الأرجنتين حاليا الرئاسة المؤقتة للمجموعة.