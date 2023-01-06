https://sputnikarabic.ae/20230106/البيت-الأبيض-عن-إجراء-بايدن-لفحصه-الطبي-السنوي-ليس-لدينا-ما-نشاركه-حاليا-1072000991.html

البيت الأبيض عن إجراء بايدن لفحصه الطبي السنوي: ليس لدينا ما نشاركه حاليا

البيت الأبيض عن إجراء بايدن لفحصه الطبي السنوي: ليس لدينا ما نشاركه حاليا

أجاب البيت الأبيض، اليوم الجمعة، على ما إذا كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، انتهى من إجراء فحصه الطبي ‏السنوي.‏ 06.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-06T20:38+0000

2023-01-06T20:38+0000

2023-01-06T20:38+0000

جو بايدن

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي، إنها لا تملك معلومات في الوقت الراهن عن إجراء بايدن (80 عاما) للفحص.من جانبها، ردت مراسلة على بيير، أن "بايدن قال إنه سيجريه في نهاية 2022"، لترد عليها: "لا أعتقد أنني قلت "في نهاية العام".وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، قالت في مؤتمر صحفي عُقد في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيجري اختباره البدني الثاني كرئيس خلال "الأشهر المقبلة".وقدمت بيير وقتها مقتطفا موجزا من المعلومات بشأن صحة بايدن من طبيب البيت الأبيض، كيفين أوكونور، لكنها أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي لن يحصل على فحص طبي سنوي على الفور.وأوضحت نقلا عن أوكونور، أن "الرئيس يتمتع بصحة جيدة ويحافظ على أسلوب حياة نشط".ويعد جو بايدن هو أكبر رؤساء الولايات المتحدة سنا، وبلغ في شهر نوفمبر الماضي 80 عاما.وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت، الأسبوع الماضي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لم يتخذ القرار حول إعادة الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة في عام 2024.وبحسب ما أفادت به صحيفة "بوليتيكو" مع الإشارة إلى مصادرها الخاصة، يواصل بايدن مناقشة هذا الأمر مع العائلة، والأصدقاء، ومجموعة صغيرة من الحلفاء السياسيين خلال إجازته في جزيرة سانتا كروز (جزر فيرجن).ويشار إلى أن السيدة الأولى في الولايات المتحدة جيل بايدن تدعم مشاركة زوجها في السباق الرئاسي المقبل، لكن عددا من الديمقراطيين قلقون بشأن تقدم بايدن في السن.ومع ذلك، تقول المصادر إن هناك "احتمالاً كبيراً ومتزايداً" بأن بايدن سيقوم بالترشح مرة أخرى، وسيتم الإعلان عن ذلك أبكر من المتوقع.

https://sputnikarabic.ae/20221022/زوجة-بايدن-تقول-إنه-يفهم-الحكومة-أكثر-من-أي-شخص-آخر-وتؤكد-على-براءة-نجله-هانتر-1069340124.html

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