https://sputnikarabic.ae/20230106/الجامعة-العربية-تعلن-موقفها-من-الاتفاق-بين-رئيسي-البرلمان-ومجلس-الدولة-في-ليبيا-1071987531.html

الجامعة العربية تعلن موقفها من الاتفاق بين رئيسي البرلمان ومجلس الدولة في ليبيا

الجامعة العربية تعلن موقفها من الاتفاق بين رئيسي البرلمان ومجلس الدولة في ليبيا

أعلنت جامعة الدولة العربية، اليوم الجمعة، موقفها من الاتفاق الذي تم بين رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري. 06.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-06T12:23+0000

2023-01-06T12:23+0000

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وحسب بيان الجامعة، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالبيان المشترك الصادر عنهما بشأن الوثيقة الدستورية التي أعلنا عنها في القاهرة الخميس، وتستهدف إنهاء الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد.وناشد الأمين العام جميع الفاعلين الليبيين بدعم حالة التوافق الحالية، بما يؤدي لإجراء "انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن".وكان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، قد أعلنا، الخميس، في بيان مشترك، عن اتفاقهما على وضع "خريطة طريق" لاستكمال العملية الانتخابية وتوحيد المؤسسات الليبية. وجاء ذلك عقب لقاء جمع صالح والمشري في العاصمة المصرية القاهرة.

https://sputnikarabic.ae/20230105/بعد-توافق-عقيلة-والمشري-ما-خارطة-الطريق-التي-تضمنها-البيان-الختامي-1071966322.html

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