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https://sputnikarabic.ae/20230106/الجامعة-العربية-تعلن-موقفها-من-الاتفاق-بين-رئيسي-البرلمان-ومجلس-الدولة-في-ليبيا-1071987531.html
الجامعة العربية تعلن موقفها من الاتفاق بين رئيسي البرلمان ومجلس الدولة في ليبيا
الجامعة العربية تعلن موقفها من الاتفاق بين رئيسي البرلمان ومجلس الدولة في ليبيا
أعلنت جامعة الدولة العربية، اليوم الجمعة، موقفها من الاتفاق الذي تم بين رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T12:23+0000
2023-01-06T12:23+0000
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وحسب بيان الجامعة، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالبيان المشترك الصادر عنهما بشأن الوثيقة الدستورية التي أعلنا عنها في القاهرة الخميس، وتستهدف إنهاء الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد.وناشد الأمين العام جميع الفاعلين الليبيين بدعم حالة التوافق الحالية، بما يؤدي لإجراء "انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن".وكان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، قد أعلنا، الخميس، في بيان مشترك، عن اتفاقهما على وضع "خريطة طريق" لاستكمال العملية الانتخابية وتوحيد المؤسسات الليبية. وجاء ذلك عقب لقاء جمع صالح والمشري في العاصمة المصرية القاهرة.
https://sputnikarabic.ae/20230105/بعد-توافق-عقيلة-والمشري-ما-خارطة-الطريق-التي-تضمنها-البيان-الختامي-1071966322.html
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أخبار ليبيا اليوم, جامعة الدول العربية, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, جامعة الدول العربية, العالم العربي

الجامعة العربية تعلن موقفها من الاتفاق بين رئيسي البرلمان ومجلس الدولة في ليبيا

12:23 GMT 06.01.2023
© AP Photo / Amr Nabilنظرة عامة على اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة في 6 سبتمبر 2022.
نظرة عامة على اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة في 6 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© AP Photo / Amr Nabil
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أعلنت جامعة الدولة العربية، اليوم الجمعة، موقفها من الاتفاق الذي تم بين رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري.
وحسب بيان الجامعة، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالبيان المشترك الصادر عنهما بشأن الوثيقة الدستورية التي أعلنا عنها في القاهرة الخميس، وتستهدف إنهاء الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد.
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
بعد توافق عقيلة والمشري... ما خارطة الطريق التي تضمنها البيان الختامي
أمس, 15:49 GMT
وأضاف البيان أن أبو الغيط يأمل في بدء "خطوات عملية وجادة" تفضي إلى الإعلان عن خارطة طريق وطنية واضحة ومحددة، لاستكمال كل الإجراءات لإتمام العملية الانتخابية الليبية.
وناشد الأمين العام جميع الفاعلين الليبيين بدعم حالة التوافق الحالية، بما يؤدي لإجراء "انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن".
وكان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، قد أعلنا، الخميس، في بيان مشترك، عن اتفاقهما على وضع "خريطة طريق" لاستكمال العملية الانتخابية وتوحيد المؤسسات الليبية. وجاء ذلك عقب لقاء جمع صالح والمشري في العاصمة المصرية القاهرة.
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