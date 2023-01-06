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https://sputnikarabic.ae/20230106/الجزائر-8-قتلى-في-حادث-مرور-شرق-البلاد-1072002524.html
الجزائر: 8 قتلى في حادث مرور شرق البلاد
الجزائر: 8 قتلى في حادث مرور شرق البلاد
سجلت وحدات الحماية المدنية مساء اليوم، حادث مرور مروع راح ضحيته "8 قتلى" حسب بيان للحماية المدنية. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T23:14+0000
2023-01-06T23:14+0000
الجزائر
العالم العربي
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الجزائر - سبوتنيك. وأضاف بيان الحماية المدنية أن "سيارة اصطدمت بشاحنة ذات مقطورة بالطريق الوطني رقم 78 بمنطقة الضاية، دائرة بريكة ولاية باتنة، ما تسبب في وفاة 8 أشخاص في حصيلة أولية 8".وسجلت الجزائر حصيلة ثقيلة بسبب حوادث المرور، سنة 2022 حسب الأرقام الرسمية التي أعلن عنها رئيس مكتب الإعلام والاتصال بمركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، الرائد سمير بوشحيط للقناة الإذاعية الأولى، حيث "سجلت أكثر من 5822 حادث مرور سنة 2022، بحصيلة وفيات بلغت 2512 شخص، و966 جريح".
الجزائر
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الجزائر, العالم العربي
الجزائر, العالم العربي

الجزائر: 8 قتلى في حادث مرور شرق البلاد

23:14 GMT 06.01.2023
© Sputnik . Б. Баратовمدينة الجزائر
مدينة الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© Sputnik . Б. Баратов
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سجلت وحدات الحماية المدنية مساء اليوم، حادث مرور مروع راح ضحيته "8 قتلى" حسب بيان للحماية المدنية.
الجزائر - سبوتنيك. وأضاف بيان الحماية المدنية أن "سيارة اصطدمت بشاحنة ذات مقطورة بالطريق الوطني رقم 78 بمنطقة الضاية، دائرة بريكة ولاية باتنة، ما تسبب في وفاة 8 أشخاص في حصيلة أولية 8".
وسجلت الجزائر حصيلة ثقيلة بسبب حوادث المرور، سنة 2022 حسب الأرقام الرسمية التي أعلن عنها رئيس مكتب الإعلام والاتصال بمركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، الرائد سمير بوشحيط للقناة الإذاعية الأولى، حيث "سجلت أكثر من 5822 حادث مرور سنة 2022، بحصيلة وفيات بلغت 2512 شخص، و966 جريح".
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