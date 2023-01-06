https://sputnikarabic.ae/20230106/الجيش-الصومالي-يعلن-إحباط-هجوم-إرهابي-في-إقليم-شبيلي-الوسطى-1071989477.html
الجيش الصومالي يعلن إحباط هجوم إرهابي في إقليم شبيلي الوسطى
الجيش الصومالي يعلن إحباط هجوم إرهابي في إقليم شبيلي الوسطى
أعلن الجيش الصومالي، اليوم الجمعة، إحباط هجوم إرهابي، في إقليم شبيلي الوسطى. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T13:27+0000
2023-01-06T13:27+0000
2023-01-06T13:27+0000
الصومال
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1f/1069688640_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e40cd7f40f062d3690f948bf616539db.jpg
وأفاد بيان للقوات المسحلة الصومالية بأنها أحبطت هجوما إرهابيا في منطقة هلولي غاب التابعة لإقليم شبيلي الوسطى في ولاية هيرشبيلي الإقليمية، بحسب وكالة أنباء الصومال.وأوضحت القوات المسلحة أنها تصدت، بمعاونة السكان المحليين، لهجوم لميليشيا الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة.وأشار الجيش الصومالي إلى أنهم ألحقوا أضرارا جسيمة ضد المتشددين، فضلا عن إحكام السيطرة على المنطقة.يذكر أن القوات المسلحة الصومالية حققت منذ انطلاقة العمليات العسكرية ضد الخلايا الإرهابية انتصارات كبيرة خاصة فى محافظات غلغدود، وهيران، وشبيلى الوسطى، حيث قتل أكثر من 2000 عنصر إرهابي في الأشهر الأربعة الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20230105/مجلس-التعاون-يدين-الهجوم-الإرهابي-الذي-شهده-الصومال-1071962585.html
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1f/1069688640_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_9fe96444a7fa37c30afee2f079c767e6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصومال, العالم العربي
الجيش الصومالي يعلن إحباط هجوم إرهابي في إقليم شبيلي الوسطى
تابعنا عبر
أعلن الجيش الصومالي، اليوم الجمعة، إحباط هجوم إرهابي، في إقليم شبيلي الوسطى.
وأفاد بيان للقوات المسحلة الصومالية بأنها أحبطت هجوما إرهابيا في منطقة هلولي غاب التابعة لإقليم شبيلي الوسطى في ولاية هيرشبيلي الإقليمية، بحسب وكالة أنباء
الصومال.
وأوضحت القوات المسلحة أنها تصدت، بمعاونة السكان المحليين، لهجوم لميليشيا الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وأشار الجيش الصومالي
إلى أنهم ألحقوا أضرارا جسيمة ضد المتشددين، فضلا عن إحكام السيطرة على المنطقة.
يذكر أن القوات المسلحة الصومالية حققت منذ انطلاقة العمليات العسكرية ضد الخلايا الإرهابية انتصارات كبيرة خاصة فى محافظات غلغدود، وهيران، وشبيلى الوسطى، حيث قتل أكثر من 2000 عنصر إرهابي في الأشهر الأربعة الماضية.