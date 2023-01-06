https://sputnikarabic.ae/20230106/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-تدريب-حوالي-1000-من-العسكريين-الطاجيكيين-في-عام-2023-1071977805.html
الدفاع الروسية تعلن عن تدريب حوالي 1000 من العسكريين الطاجيكيين في عام 2023
الدفاع الروسية تعلن عن تدريب حوالي 1000 من العسكريين الطاجيكيين في عام 2023
أعلن المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، يوم الجمعة، أن المدربين العسكريين الروس في القاعدة العسكرية 201 المتمركزة في طاجيكستان سيدربون 1000 متخصص... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T04:24+0000
2023-01-06T04:24+0000
2023-01-06T04:24+0000
روسيا
أخبار طاجيكستان
العالم
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طاجيكستان - سبوتنيك. وقال المكتب: "سيتم تنفيذ التدريب في وقت واحد في نطاقين -لياور وسامبولي- في 14 تخصصا عسكريا".ووفقا للجيش، سيتم التدريب على التعامل مع دبابات T-72 وقاذفات الصواريخ المتعددة BM-21" "Grad ومدافع المدفعية ذاتية الدفع 2S1 Gvozdika" وناقلات الجنود المدرعة BTR-80، وسيقوم المدربون العسكريون أيضا بتدريب الكشافة والقنابل اليدوية والجنود المحترفين الآخرين.وبعد التدريب الذي يستمر ثلاثة أشهر، ستختبر قوات الجمهورية أسلحة المركبات القتالية والأسلحة الصغيرة وقاذفات القنابل اليدوية.يشار إلى أن القاعدة العسكرية 201 هي أكبر منشأة عسكرية روسية في الخارج. وتتمركز القاعدة في مدينتي دوشانبي وبوختار الطاجيكيتين، ولديها وحدات للمشاة والدبابات والمدفعية والاستطلاع والدفاع عن المساعدات والاتصالات.
https://sputnikarabic.ae/20220824/سكرتير-مجلس-الأمن-في-طاجيكستان-لا-شيء-يهدد-العلاقات-الاستراتيجية-بين-بلادنا-وروسيا-1066789881.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار طاجيكستان, العالم
روسيا, أخبار طاجيكستان, العالم
الدفاع الروسية تعلن عن تدريب حوالي 1000 من العسكريين الطاجيكيين في عام 2023
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أعلن المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، يوم الجمعة، أن المدربين العسكريين الروس في القاعدة العسكرية 201 المتمركزة في طاجيكستان سيدربون 1000 متخصص للقوات المسلحة للجمهورية في عام 2023.
طاجيكستان - سبوتنيك
. وقال المكتب: "سيتم تنفيذ التدريب في وقت واحد في نطاقين -لياور وسامبولي- في 14 تخصصا عسكريا".
ووفقا للجيش، سيتم التدريب على التعامل مع دبابات T-72 وقاذفات الصواريخ المتعددة BM-21" "Grad ومدافع المدفعية ذاتية الدفع 2S1 Gvozdika" وناقلات الجنود المدرعة BTR-80، وسيقوم المدربون العسكريون أيضا بتدريب الكشافة والقنابل اليدوية والجنود المحترفين الآخرين.
وبعد التدريب الذي يستمر ثلاثة أشهر، ستختبر قوات الجمهورية أسلحة المركبات القتالية والأسلحة الصغيرة وقاذفات القنابل اليدوية.
يشار إلى أن القاعدة العسكرية 201
هي أكبر منشأة عسكرية روسية في الخارج. وتتمركز القاعدة في مدينتي دوشانبي وبوختار الطاجيكيتين، ولديها وحدات للمشاة والدبابات والمدفعية والاستطلاع والدفاع عن المساعدات والاتصالات.