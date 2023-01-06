https://sputnikarabic.ae/20230106/الدفاع-الروسية-مقتل-أكثر-من-80-عسكريا-أوكرانيا-وتدمير-معدات-عسكرية-1071987293.html
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 80 عسكريا أوكرانيا وتدمير معدات عسكرية
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 80 عسكريا أوكرانيا وتدمير معدات عسكرية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مقتل أكثر من 80 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير معدات عسكرية تابعة للجيش الأوكراني، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T12:20+0000
2023-01-06T12:20+0000
2023-01-06T12:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "خلال العمليات الهجومية التي شنتها قواتنا، بلغت خسائر العدو على محور دونيتسك 80 عسكريا بين قتيل وجريح، وتم تدمير دبابتين وثلاث عربات مشاة قتالية وخمس شاحنات تتبع للقوات الأوكرانية".وأضاف البيان: "تم إسقاط مقاتلة أوكرانية طراز "سو-25" في جمهورية دونيتسك الشعبية واعتراض 8 صواريخ "هيمارس" فوق زابوروجيه".ولفت البيان إلى أن "القوات الروسية دمرت مدفع هاوتزر "إم-777" أمريكي الصنع قرب بلدة أوريخوف في زابوروجيه".وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، لاستكمال تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.وأعلنت موسكو منذ انطلاق العملية، أن هدفها يتمثل في حماية سكان دونباس الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف، وإلزام أوكرانيا بأن تكون دولة محايدة عسكريا، وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230106/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يواصل-قصف-المناطق-السكنية-رغم-التزامنا-بقرار-وقف-إطلاق-النار-1071986939.html
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روسيا, القوات الروسية
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 80 عسكريا أوكرانيا وتدمير معدات عسكرية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مقتل أكثر من 80 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير معدات عسكرية تابعة للجيش الأوكراني، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وقبل إعلان هدنة عيد الميلاد الأرثوذكسي.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "خلال العمليات الهجومية التي شنتها قواتنا، بلغت خسائر العدو على محور دونيتسك 80 عسكريا بين قتيل وجريح، وتم تدمير دبابتين وثلاث عربات مشاة قتالية وخمس شاحنات تتبع للقوات الأوكرانية".
وأضاف البيان: "تم إسقاط مقاتلة أوكرانية طراز "سو-25" في جمهورية دونيتسك الشعبية واعتراض 8 صواريخ "هيمارس"
فوق زابوروجيه".
ولفت البيان إلى أن "القوات الروسية دمرت مدفع هاوتزر "إم-777" أمريكي الصنع قرب بلدة أوريخوف في زابوروجيه".
وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، لاستكمال تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.
وأعلنت موسكو منذ انطلاق العملية، أن هدفها يتمثل في حماية سكان دونباس الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف، وإلزام أوكرانيا بأن تكون دولة محايدة عسكريا، وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.