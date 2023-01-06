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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230106/الدفاع-الروسية-مقتل-أكثر-من-80-عسكريا-أوكرانيا-وتدمير-معدات-عسكرية-1071987293.html
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 80 عسكريا أوكرانيا وتدمير معدات عسكرية
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 80 عسكريا أوكرانيا وتدمير معدات عسكرية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مقتل أكثر من 80 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير معدات عسكرية تابعة للجيش الأوكراني، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T12:20+0000
2023-01-06T12:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "خلال العمليات الهجومية التي شنتها قواتنا، بلغت خسائر العدو على محور دونيتسك 80 عسكريا بين قتيل وجريح، وتم تدمير دبابتين وثلاث عربات مشاة قتالية وخمس شاحنات تتبع للقوات الأوكرانية".وأضاف البيان: "تم إسقاط مقاتلة أوكرانية طراز "سو-25" في جمهورية دونيتسك الشعبية واعتراض 8 صواريخ "هيمارس" فوق زابوروجيه".ولفت البيان إلى أن "القوات الروسية دمرت مدفع هاوتزر "إم-777" أمريكي الصنع قرب بلدة أوريخوف في زابوروجيه".وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، لاستكمال تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.وأعلنت موسكو منذ انطلاق العملية، أن هدفها يتمثل في حماية سكان دونباس الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف، وإلزام أوكرانيا بأن تكون دولة محايدة عسكريا، وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230106/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يواصل-قصف-المناطق-السكنية-رغم-التزامنا-بقرار-وقف-إطلاق-النار-1071986939.html
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روسيا, القوات الروسية
روسيا, القوات الروسية

الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 80 عسكريا أوكرانيا وتدمير معدات عسكرية

12:20 GMT 06.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مقتل أكثر من 80 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير معدات عسكرية تابعة للجيش الأوكراني، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وقبل إعلان هدنة عيد الميلاد الأرثوذكسي.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "خلال العمليات الهجومية التي شنتها قواتنا، بلغت خسائر العدو على محور دونيتسك 80 عسكريا بين قتيل وجريح، وتم تدمير دبابتين وثلاث عربات مشاة قتالية وخمس شاحنات تتبع للقوات الأوكرانية".
وأضاف البيان: "تم إسقاط مقاتلة أوكرانية طراز "سو-25" في جمهورية دونيتسك الشعبية واعتراض 8 صواريخ "هيمارس" فوق زابوروجيه".
ولفت البيان إلى أن "القوات الروسية دمرت مدفع هاوتزر "إم-777" أمريكي الصنع قرب بلدة أوريخوف في زابوروجيه".
وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، لاستكمال تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: نظام كييف يواصل قصف المناطق السكنية رغم التزامنا بقرار وقف إطلاق النار
12:00 GMT
وأعلنت موسكو منذ انطلاق العملية، أن هدفها يتمثل في حماية سكان دونباس الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف، وإلزام أوكرانيا بأن تكون دولة محايدة عسكريا، وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.
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