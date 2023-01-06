https://sputnikarabic.ae/20230106/الرئيس-التونسي-يقيل-وزيرة-التجارة-وتنمية-الصادرات-1072000469.html
الرئيس التونسي يقيل وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
الرئيس التونسي يقيل وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الجمعة، إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T20:09+0000
2023-01-06T20:09+0000
2023-01-06T20:09+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
اقتصاد
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وجاء القرار عقب لقاء جمعه، في وقت سابق اليوم، في قصر قرطاج، برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، وفق ما كشف عنه بيان صادر عن الرئاسة التونسية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.تأتي هذه الإقالة في ظل أزمة اقتصادية خانقة تشهدها تونس، رافقها غلاء كبير في أسعار المواد الأساسية إلى جانب فقدان العديد من المواد الغذائية في الأسواق.في وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، أن المشكلة الرئيسية بالنسبة للاقتصاد التونسي، هي ضعف معدل النمو، وانخفاض جميع المؤشرات الاقتصادية بسبب عمليات الإغلاق التي فرضتها جائحة كورونا.وأضاف أن الأزمة الأوكرانية "غيرت شكل المفاوضات" مع صندوق النقد وكانت سببا في تأجيل حصول تونس على القرض، لافتًا إلى أن التضخم في أوروبا غيّر من سياستها النقدية ودفع اقتصادها نحو الانكماش، الأمر الذي قد يؤثر على استثماراتها.
https://sputnikarabic.ae/20230104/محافظ-البنك-المركزي-التونسي-يحدد-المشاكل-الرئيسية-لاقتصاد-بلاده-1071919253.html
أخبار تونس اليوم
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم, اقتصاد
العالم العربي, أخبار تونس اليوم, اقتصاد
الرئيس التونسي يقيل وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
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أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الجمعة، إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي.
وجاء القرار عقب لقاء جمعه، في وقت سابق اليوم، في قصر قرطاج، برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، وفق ما كشف عنه بيان صادر عن الرئاسة التونسية حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه.
تأتي هذه الإقالة في ظل أزمة اقتصادية خانقة تشهدها تونس، رافقها غلاء كبير في أسعار المواد الأساسية
إلى جانب فقدان العديد من المواد الغذائية في الأسواق.
في وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، أن المشكلة الرئيسية بالنسبة للاقتصاد التونسي، هي ضعف معدل النمو
، وانخفاض جميع المؤشرات الاقتصادية بسبب عمليات الإغلاق التي فرضتها جائحة كورونا.
وأضاف أن الأزمة الأوكرانية "غيرت شكل المفاوضات" مع صندوق النقد وكانت سببا في تأجيل حصول تونس على القرض، لافتًا إلى أن التضخم في أوروبا غيّر من سياستها النقدية ودفع اقتصادها نحو الانكماش، الأمر الذي قد يؤثر على استثماراتها
.