عربي
https://sputnikarabic.ae/20230106/الرئيس-التونسي-يقيل-وزيرة-التجارة-وتنمية-الصادرات-1072000469.html
الرئيس التونسي يقيل وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
الرئيس التونسي يقيل وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الجمعة، إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T20:09+0000
2023-01-06T20:09+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0b/1064969719_0:0:1441:810_1920x0_80_0_0_ac3e22e60f2cef26d0b0cfdb15370d8a.jpg
وجاء القرار عقب لقاء جمعه، في وقت سابق اليوم، في قصر قرطاج، برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، وفق ما كشف عنه بيان صادر عن الرئاسة التونسية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.تأتي هذه الإقالة في ظل أزمة اقتصادية خانقة تشهدها تونس، رافقها غلاء كبير في أسعار المواد الأساسية إلى جانب فقدان العديد من المواد الغذائية في الأسواق.في وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، أن المشكلة الرئيسية بالنسبة للاقتصاد التونسي، هي ضعف معدل النمو، وانخفاض جميع المؤشرات الاقتصادية بسبب عمليات الإغلاق التي فرضتها جائحة كورونا.وأضاف أن الأزمة الأوكرانية "غيرت شكل المفاوضات" مع صندوق النقد وكانت سببا في تأجيل حصول تونس على القرض، لافتًا إلى أن التضخم في أوروبا غيّر من سياستها النقدية ودفع اقتصادها نحو الانكماش، الأمر الذي قد يؤثر على استثماراتها.
https://sputnikarabic.ae/20230104/محافظ-البنك-المركزي-التونسي-يحدد-المشاكل-الرئيسية-لاقتصاد-بلاده-1071919253.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0b/1064969719_13:0:1350:1003_1920x0_80_0_0_c8dc67f58e439f2ce922df4269102fd2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار تونس اليوم, اقتصاد
العالم العربي, أخبار تونس اليوم, اقتصاد

الرئيس التونسي يقيل وزيرة التجارة وتنمية الصادرات

20:09 GMT 06.01.2023
© Photo / Tunisian Presidencyرئيس الجمهورية التونسية يستقبل نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة بقصر قرطاج
رئيس الجمهورية التونسية يستقبل نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة بقصر قرطاج - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© Photo / Tunisian Presidency
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الجمعة، إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي.
وجاء القرار عقب لقاء جمعه، في وقت سابق اليوم، في قصر قرطاج، برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، وفق ما كشف عنه بيان صادر عن الرئاسة التونسية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
أزمة وقود في تونس تقود أصحاب السيارات إلى الانتظار لساعات في طوابير أمام محطات الوقود - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
محافظ البنك المركزي التونسي يحدد المشاكل الرئيسية لاقتصاد بلاده
4 يناير, 11:52 GMT
تأتي هذه الإقالة في ظل أزمة اقتصادية خانقة تشهدها تونس، رافقها غلاء كبير في أسعار المواد الأساسية إلى جانب فقدان العديد من المواد الغذائية في الأسواق.
في وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، أن المشكلة الرئيسية بالنسبة للاقتصاد التونسي، هي ضعف معدل النمو، وانخفاض جميع المؤشرات الاقتصادية بسبب عمليات الإغلاق التي فرضتها جائحة كورونا.
وأضاف أن الأزمة الأوكرانية "غيرت شكل المفاوضات" مع صندوق النقد وكانت سببا في تأجيل حصول تونس على القرض، لافتًا إلى أن التضخم في أوروبا غيّر من سياستها النقدية ودفع اقتصادها نحو الانكماش، الأمر الذي قد يؤثر على استثماراتها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала