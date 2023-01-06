عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230106/السعودية-تهزم-اليمن-بثنائية-نظيفة-في-خليجي-25-1072002176.html
السعودية تهزم اليمن بثنائية نظيفة في "خليجي 25"
السعودية تهزم اليمن بثنائية نظيفة في "خليجي 25"
حقق المنتخب السعودي فوزا على نظيره اليمني بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الأولى ضمن بطولة ‏كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25"ـ التي... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T22:00+0000
2023-01-06T22:00+0000
مجتمع
السعودية
الحرب على اليمن
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103335/15/1033351567_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_3b1497720096e3ed136db105c3d4191e.jpg
وأحرز هدفا الفريق السعودي في الشوط الأول من المباراة، التي جرت في ملعب البصرة الدولي، كلا من سميحان النابت، ومصعب الجوير عن طريق ضربة جزاء.وبتلك النتيجة، تصدر المنتخب السعودي، المجموعة الأولى، برصيد ثلاث نقاط .يذكر أن مباراة افتتاح بطولة "خليجي 25" جمعت بين منتخبي العراق وعمان، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.وتقام بطولة "خليجي 25" في الفترة من 6 الى 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20230106/اشتباكات-وفوضى-أمنية-وفد-الكويت-ينسحب-من-افتتاح-خليجي-25-في-العراق-فيديوهات-1071999969.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103335/15/1033351567_135:0:935:600_1920x0_80_0_0_dc8d16e9b4c0a0a988bc37b6cfbc2327.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, الحرب على اليمن, رياضة
السعودية, الحرب على اليمن, رياضة

السعودية تهزم اليمن بثنائية نظيفة في "خليجي 25"

22:00 GMT 06.01.2023
© REUTERS / DAMIR SAGOLJالمنتخب السعودي لكرة القدم
المنتخب السعودي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
المنتخب السعودي لكرة القدم
© REUTERS / DAMIR SAGOLJ
تابعنا عبرTelegram
حقق المنتخب السعودي فوزا على نظيره اليمني بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الأولى ضمن بطولة ‏كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25"ـ التي انطلقت في العراق اليوم الجمعة.‏
وأحرز هدفا الفريق السعودي في الشوط الأول من المباراة، التي جرت في ملعب البصرة الدولي، كلا من سميحان النابت، ومصعب الجوير عن طريق ضربة جزاء.
وبتلك النتيجة، تصدر المنتخب السعودي، المجموعة الأولى، برصيد ثلاث نقاط .
ملصق دعائي لبطولة كأس الخليج العربي الـ25 لكرة القدم، 5 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
مجتمع
"اشتباكات وفوضى أمنية"... وفد الكويت ينسحب من افتتاح "خليجي 25" في العراق.. فيديوهات
19:53 GMT
يذكر أن مباراة افتتاح بطولة "خليجي 25" جمعت بين منتخبي العراق وعمان، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وتقام بطولة "خليجي 25" في الفترة من 6 الى 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала