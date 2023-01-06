https://sputnikarabic.ae/20230106/السعودية-تهزم-اليمن-بثنائية-نظيفة-في-خليجي-25-1072002176.html
السعودية تهزم اليمن بثنائية نظيفة في "خليجي 25"
السعودية تهزم اليمن بثنائية نظيفة في "خليجي 25"
حقق المنتخب السعودي فوزا على نظيره اليمني بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الأولى ضمن بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25"ـ التي... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T22:00+0000
2023-01-06T22:00+0000
2023-01-06T22:00+0000
مجتمع
السعودية
الحرب على اليمن
رياضة
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وأحرز هدفا الفريق السعودي في الشوط الأول من المباراة، التي جرت في ملعب البصرة الدولي، كلا من سميحان النابت، ومصعب الجوير عن طريق ضربة جزاء.وبتلك النتيجة، تصدر المنتخب السعودي، المجموعة الأولى، برصيد ثلاث نقاط .يذكر أن مباراة افتتاح بطولة "خليجي 25" جمعت بين منتخبي العراق وعمان، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.وتقام بطولة "خليجي 25" في الفترة من 6 الى 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20230106/اشتباكات-وفوضى-أمنية-وفد-الكويت-ينسحب-من-افتتاح-خليجي-25-في-العراق-فيديوهات-1071999969.html
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السعودية, الحرب على اليمن, رياضة
السعودية, الحرب على اليمن, رياضة
السعودية تهزم اليمن بثنائية نظيفة في "خليجي 25"
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حقق المنتخب السعودي فوزا على نظيره اليمني بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الأولى ضمن بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25"ـ التي انطلقت في العراق اليوم الجمعة.
وأحرز هدفا الفريق السعودي في الشوط الأول من المباراة، التي جرت في ملعب البصرة الدولي، كلا من سميحان النابت، ومصعب الجوير عن طريق ضربة جزاء.
وبتلك النتيجة، تصدر المنتخب السعودي، المجموعة الأولى، برصيد ثلاث نقاط .
يذكر أن مباراة افتتاح بطولة "خليجي 25" جمعت بين منتخبي العراق وعمان، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وتقام بطولة "خليجي 25" في الفترة من 6 الى 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.