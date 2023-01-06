https://sputnikarabic.ae/20230106/السفارة-الأمريكية-لدى-لبنان-تعلق-على-ترشيح-السفيرة-دروثي-شيا-لمنصب-أممي-1071989354.html
السفارة الأمريكية لدى لبنان تعلق على ترشيح السفيرة دروثي شيا لمنصب أممي
السفارة الأمريكية لدى لبنان تعلق على ترشيح السفيرة دروثي شيا لمنصب أممي
أصدرت السفارة الأمريكية لدى لبنان بيانا علقت فيه على ترشيح الرئيس الأمريكي جو بايدن السفيرة الأمريكية لدى بيروت لمنصب نائبة المندوبة الأمريكية في الأمم... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T13:24+0000
2023-01-06T13:24+0000
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ووفقا للبيان الذي نقله موقع "النشرة"، فإن السفيرة الأمريكية لدى لبنان "دروثي شيا"، لا تزال تمارس عملها كسفيرة للولايات المتحدة في بيروت.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أصدر قرارا بتعيين "شيا" في منصب نائبة مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة.وقالت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في بيروت، جوليا غروبلاكر: "السفارة في بيروت تفخر بترشيح الرئيس بايدن للسفيرة شيا لتولي منصب نائبة مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، لكن هذه ليست سوى الخطوة الأولى في عملية متعددة الخطوات لمنصب يتطلب مشورة وموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي".ولفت إلى أن "شيا تتطلع إلى مواصلة دورها في شراكتنا مع الشعب اللبناني، حيث نعمل على المساعدة في إنقاذ الاقتصاد اللبناني وتعزيز الحلول للتغلب على الشلل السياسي، حتى يتمكن الشعب مرة أخرى من الحصول على رئيس منتخب وحكومة ذات صلاحيات، ملتزمة بشكل مثالي بالإصلاحات والشفافية والحكم الرشيد. وكما تقول السفيرة دائما، نحن في هذا التحدي معا".طالع أيضا: السفيرة الأمريكية في لبنان: حان الوقت لتشكيل حكومة
https://sputnikarabic.ae/20211128/صور-تكشف-مراحل-بناء-أكبر-سفارة-أمريكية-في-لبنان-1053346907.html
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لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
السفارة الأمريكية لدى لبنان تعلق على ترشيح السفيرة دروثي شيا لمنصب أممي
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أصدرت السفارة الأمريكية لدى لبنان بيانا علقت فيه على ترشيح الرئيس الأمريكي جو بايدن السفيرة الأمريكية لدى بيروت لمنصب نائبة المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة.
ووفقا للبيان الذي
نقله موقع "النشرة"، فإن السفيرة الأمريكية لدى لبنان "دروثي شيا"، لا تزال تمارس عملها كسفيرة للولايات المتحدة في بيروت.
28 نوفمبر 2021, 08:56 GMT
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أصدر قرارا بتعيين "شيا" في منصب نائبة مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في
بيروت، جوليا غروبلاكر: "السفارة في بيروت تفخر بترشيح الرئيس بايدن للسفيرة شيا لتولي منصب نائبة مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، لكن هذه ليست سوى الخطوة الأولى في عملية متعددة الخطوات لمنصب يتطلب مشورة وموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي".
وبناء عليه، أكد البيان: "لا تزال السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا هنا في بيروت تعمل كسفيرة للولايات المتحدة في لبنان".
ولفت إلى أن "شيا تتطلع إلى مواصلة دورها في شراكتنا مع الشعب اللبناني
، حيث نعمل على المساعدة في إنقاذ الاقتصاد اللبناني وتعزيز الحلول للتغلب على الشلل السياسي، حتى يتمكن الشعب مرة أخرى من الحصول على رئيس منتخب وحكومة ذات صلاحيات، ملتزمة بشكل مثالي بالإصلاحات والشفافية والحكم الرشيد. وكما تقول السفيرة دائما، نحن في هذا التحدي معا".