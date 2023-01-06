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السوداني: نواصل العمل على تعزيز دور الجيش العراقي
السوداني: نواصل العمل على تعزيز دور الجيش العراقي
قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، إن حكومته تواصل العمل على تعزيز دور القوات المسلحة بكل... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T13:34+0000
2023-01-06T13:34+0000
العراق
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وأَضاف السوداني، خلال كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية (102) لتأسيس الجيش العراقي: "تحل ذكرى تأسيس جيشنا العراقي البطل، ذراع الدولة ورمز استقلالها اليوم ونحن نعيش أجواء الاستقرار، الذي لم يتحقق إلا بتضحيات جسام ودماء غالية قدمها جيشنا الباسل إلى جانب كل القوات المسلحة الوطنية"، وفقا لشبكة "السومرية نيوز".وأوضح السوداني أن حكومته "ستواصل ضمن برنامجها، العمل على تعزيز دور قواتنا المسلحة بكل صنوفها، وتقدم جيشنا العراقي البطل، وأن تعمل على التطوير التكنولوجي والميداني لأسلحتها القتالية، ورفع إمكانات التحرك والانتشار ومسك الأرض وصد العدوان، موجّهًا تحية احترام وتقدير للرجال الذين وقفوا دائما للدفاع عن شعبهم في قواتنا المسلحة".
https://sputnikarabic.ae/20230106/تناقضات-كبرى-في-العراق-كيف-يهدد-تدهور-الأوضاع-المعيشية-بالانفجار-رغم-عائدات-النفط-الضخمة؟-1071986316.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

السوداني: نواصل العمل على تعزيز دور الجيش العراقي

13:34 GMT 06.01.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، إن حكومته تواصل العمل على تعزيز دور القوات المسلحة بكل صنوفها.
وأَضاف السوداني، خلال كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية (102) لتأسيس الجيش العراقي: "تحل ذكرى تأسيس جيشنا العراقي البطل، ذراع الدولة ورمز استقلالها اليوم ونحن نعيش أجواء الاستقرار، الذي لم يتحقق إلا بتضحيات جسام ودماء غالية قدمها جيشنا الباسل إلى جانب كل القوات المسلحة الوطنية"، وفقا لشبكة "السومرية نيوز".
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وأوضح السوداني أن حكومته "ستواصل ضمن برنامجها، العمل على تعزيز دور قواتنا المسلحة بكل صنوفها، وتقدم جيشنا العراقي البطل، وأن تعمل على التطوير التكنولوجي والميداني لأسلحتها القتالية، ورفع إمكانات التحرك والانتشار ومسك الأرض وصد العدوان، موجّهًا تحية احترام وتقدير للرجال الذين وقفوا دائما للدفاع عن شعبهم في قواتنا المسلحة".
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