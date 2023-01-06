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https://sputnikarabic.ae/20230106/السيسي-سائرون-على-طريق-المواطنة-ولن-نحيد-أبدا-عن-التعايش-الإنساني-1071988380.html
السيسي: سائرون على طريق المواطنة ولن نحيد أبدا عن التعايش الإنساني
السيسي: سائرون على طريق المواطنة ولن نحيد أبدا عن التعايش الإنساني
صرح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بأن بلاده تسير على طريق المواطنة مؤكدا إصراره على الاستمرار على هذا النهج. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T12:37+0000
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جاء ذلك في كلمة للسيسي هنأ فيها الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قال فيها: "كل عام وشعبنا وبلدنا بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تلك المناسبة العطرة التي تجمعنا على حب الوطن وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون، ولن نحيد أبدا عن التعايش الإنساني والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية".وفي وقت سابق، وجه السيسي بقيام صندوق مصر السيادي بتعزيز الجهود بالاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة وتطويرها بشكل مستدام.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، يوم الأحد الماضي، بأن السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.وقال المتحدث إن الاجتماع تناول متابعة نشاط "صندوق مصر السيادي"، وأن السيسي وجه بقيام صندوق مصر السيادى بتعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة وتطويرها بشكل مستدام لتعظيم العائد منها ولصون مقدرات الأجيال الحالية والقادمة.
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العالم العربي, مصر
العالم العربي, مصر

السيسي: سائرون على طريق المواطنة ولن نحيد أبدا عن التعايش الإنساني

12:37 GMT 06.01.2023
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث خلال اجتماع مع الرئيس جو بايدن في قمة المناخ COP27 للأمم المتحدة، 11 نوفمبر 2022، في شرم الشيخ، مصر.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث خلال اجتماع مع الرئيس جو بايدن في قمة المناخ COP27 للأمم المتحدة، 11 نوفمبر 2022، في شرم الشيخ، مصر. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© AP Photo / Alex Brandon
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صرح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بأن بلاده تسير على طريق المواطنة مؤكدا إصراره على الاستمرار على هذا النهج.
جاء ذلك في كلمة للسيسي هنأ فيها الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قال فيها: "كل عام وشعبنا وبلدنا بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تلك المناسبة العطرة التي تجمعنا على حب الوطن وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون، ولن نحيد أبدا عن التعايش الإنساني والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية".
وأضاف الرئيس المصري في كلمته: "أدعو في هذه المناسبة لاستلهام المعاني العطرة التي أرساها السيد المسيح عليه السلام من الحب والتسامح والعفو والإحسان"، مختتما بقوله "كل عام وأنتم بكل الخير والسلام، ومصر دائما وأبدا في أمن وأمان".
وفي وقت سابق، وجه السيسي بقيام صندوق مصر السيادي بتعزيز الجهود بالاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة وتطويرها بشكل مستدام.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، يوم الأحد الماضي، بأن السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وقال المتحدث إن الاجتماع تناول متابعة نشاط "صندوق مصر السيادي"، وأن السيسي وجه بقيام صندوق مصر السيادى بتعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة وتطويرها بشكل مستدام لتعظيم العائد منها ولصون مقدرات الأجيال الحالية والقادمة.
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