https://sputnikarabic.ae/20230106/السيسي-سائرون-على-طريق-المواطنة-ولن-نحيد-أبدا-عن-التعايش-الإنساني-1071988380.html
السيسي: سائرون على طريق المواطنة ولن نحيد أبدا عن التعايش الإنساني
السيسي: سائرون على طريق المواطنة ولن نحيد أبدا عن التعايش الإنساني
صرح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بأن بلاده تسير على طريق المواطنة مؤكدا إصراره على الاستمرار على هذا النهج. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T12:37+0000
2023-01-06T12:37+0000
2023-01-06T12:37+0000
العالم العربي
مصر
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جاء ذلك في كلمة للسيسي هنأ فيها الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قال فيها: "كل عام وشعبنا وبلدنا بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تلك المناسبة العطرة التي تجمعنا على حب الوطن وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون، ولن نحيد أبدا عن التعايش الإنساني والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية".وفي وقت سابق، وجه السيسي بقيام صندوق مصر السيادي بتعزيز الجهود بالاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة وتطويرها بشكل مستدام.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، يوم الأحد الماضي، بأن السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.وقال المتحدث إن الاجتماع تناول متابعة نشاط "صندوق مصر السيادي"، وأن السيسي وجه بقيام صندوق مصر السيادى بتعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة وتطويرها بشكل مستدام لتعظيم العائد منها ولصون مقدرات الأجيال الحالية والقادمة.
مصر
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مصر
السيسي: سائرون على طريق المواطنة ولن نحيد أبدا عن التعايش الإنساني
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صرح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بأن بلاده تسير على طريق المواطنة مؤكدا إصراره على الاستمرار على هذا النهج.
جاء ذلك في كلمة للسيسي هنأ فيها الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قال فيها: "كل عام وشعبنا وبلدنا بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تلك المناسبة العطرة التي تجمعنا على حب الوطن وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون، ولن نحيد أبدا عن التعايش الإنساني والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية".
وأضاف الرئيس المصري في كلمته: "أدعو في هذه المناسبة لاستلهام المعاني العطرة التي أرساها السيد المسيح عليه السلام من الحب والتسامح والعفو والإحسان"، مختتما بقوله "كل عام وأنتم بكل الخير والسلام، ومصر دائما وأبدا في أمن وأمان".
وفي وقت سابق، وجه السيسي بقيام صندوق مصر السيادي بتعزيز الجهود بالاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة
وتطويرها بشكل مستدام.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، يوم الأحد الماضي، بأن السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وقال المتحدث إن الاجتماع تناول متابعة نشاط "صندوق مصر السيادي"، وأن السيسي وجه بقيام صندوق مصر السيادى بتعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة وتطويرها بشكل مستدام لتعظيم العائد منها ولصون مقدرات الأجيال الحالية والقادمة.