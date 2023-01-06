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الشرطة العراقية تعلن تطهير نينوى من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي
الشرطة العراقية تعلن تطهير نينوى من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي
أعلنت قيادة الشرطة في محافظة نينوى العراقية، اليوم الخميس، القضاء على مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T10:50+0000
2023-01-06T10:50+0000
العراق
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وأفاد قائد شرطة نينوى اللواء ليث الحمداني في تصريح صحفي، بأنه تم إزالة كل المخلفات الحربية التي خلفتها عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، إبان سيطرته على المحافظة شمالي العراق، بحسب صحيفة "أراب توادي".وقال الحمداني: "إن القوات الهندسية التابعة لقيادة شرطة نينوى كانت أول المساهمين برفع هذه المخلفات الحربية".وتابع: "حيث تمكنت بالتعاون مع القوات المساندة من إزالة ورفع نحو 7 آلاف صاروخ وعبوة في مناطق بسهل نينوى، كانت موزعة بين قضاء الحمدانية، وقضاء تلكيف ونواحي بعشيقة وبرطلة والقوش وقرقوش وبعض القرى شمالي العراق".جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن تحرير نينوى من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي في عام 2017.
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

الشرطة العراقية تعلن تطهير نينوى من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي

10:50 GMT 06.01.2023
© Photo / Iraqi Security Cellالأجهزة الأمنية العراقية تضبط أحزمة ناسفة وعتاد في أحد مخازن تنظيم "داعش" الإرهابي بمركز محافظة نينوى، شمالي العراق 15 سبتمبر 2020
الأجهزة الأمنية العراقية تضبط أحزمة ناسفة وعتاد في أحد مخازن تنظيم داعش الإرهابي بمركز محافظة نينوى، شمالي العراق 15 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© Photo / Iraqi Security Cell
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أعلنت قيادة الشرطة في محافظة نينوى العراقية، اليوم الخميس، القضاء على مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأفاد قائد شرطة نينوى اللواء ليث الحمداني في تصريح صحفي، بأنه تم إزالة كل المخلفات الحربية التي خلفتها عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، إبان سيطرته على المحافظة شمالي العراق، بحسب صحيفة "أراب توادي".
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وقال الحمداني: "إن القوات الهندسية التابعة لقيادة شرطة نينوى كانت أول المساهمين برفع هذه المخلفات الحربية".
وتابع: "حيث تمكنت بالتعاون مع القوات المساندة من إزالة ورفع نحو 7 آلاف صاروخ وعبوة في مناطق بسهل نينوى، كانت موزعة بين قضاء الحمدانية، وقضاء تلكيف ونواحي بعشيقة وبرطلة والقوش وقرقوش وبعض القرى شمالي العراق".
جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن تحرير نينوى من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي في عام 2017.
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