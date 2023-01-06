https://sputnikarabic.ae/20230106/الصين-نناشد-الاتحاد-الأوروبي-بالاستماع-إلى-صوت-العقل-والنظر-إلى-وضعنا-الوبائي-بطريقة-موضوعية-1071991866.html

الصين: نناشد الاتحاد الأوروبي بالاستماع إلى صوت العقل والنظر إلى وضعنا الوبائي بطريقة ‏موضوعية

الصين: نناشد الاتحاد الأوروبي بالاستماع إلى صوت العقل والنظر إلى وضعنا الوبائي بطريقة ‏موضوعية

ردت الصين على اقتراح صادر من الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، بفرض قيود سفر على الوافدين منها.‏ 06.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-06T14:29+0000

2023-01-06T14:29+0000

2023-01-06T14:29+0000

الصين

فيروس كورونا

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن "وضع فيروس "كورونا" المستجد في البلاد تحت السيطرة، وأن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعربت عن رغبتها في الترحيب بحرارة بالمسافرين الصينيين".وأضافت في ردها: "يتعين على الاتحاد الأوروبي الاستماع إلى الأصوات العقلانية، والنظر إلى وضع الصين الوبائي بطريقة موضوعية".وأكدت نينغ أن الصين "اتخذت مبادرة لتعديل وتحسين إجراءات الوقاية والسيطرة على الوباء على أساس التقييمات العلمية".كما أشارت إلى أن "المؤسسات المهنية، بما فيها المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، قالت في وقت سابق إنه من غير المبرر النظر في إجراءات الفحص وإجراءات السفر للمسافرين من الصين".ولفتت إلى ان "الصين تشارك المعلومات والبيانات مع المجتمع الدولي بطريقة منفتحة وشفافة، وأجرت أكثر من 60 تبادلا تقنيا مع منظمة الصحة العالمية، كما أنها تشارك بيانات جينوم الفيروس من حالات (كوفيد-19) الجديدة في الصين، عبر المبادرة العالمية لتبادل بيانات إنفلونزا الطيور، مما يوفر مرجعا مهما لمؤسسات البحوث الصحية الدولية".وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في ردها أن "الصين شددت عدة مرات على أنه بالنسبة لجميع البلدان، يجب أن تكون إجراءات الاستجابة لفيروس "كورونا" المستجد قائمة على العلم ومتناسبة، ويجب ألا تؤثر الإجراءات على السفر العادي والتبادلات والتعاون بين الشعبين".يشار إلى أن الصين أعلنت، الأسبوع الماضي، عن اتخاذها اإجراءات مناسبة تجاه الدول التي تبنت قيود دخول إلى بلادها تستهدف الركاب القادمين من الصين فقط.وأعلنت فرنسا، مساء يوم الجمعة الماضي، أنها ستطلب اختبارات "كورونا" سلبية من المسافرين القادمين من الصين، لتلحق بذلك بدول أخرى.وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إن فرنسا ستطلب من المسافرين القادمين من الصين تقديم نتيجة اختبار "كوفيد 19" سلبية أجريت قبل أقل من 48 ساعة، على ما نقلت قناة "فرانس 24".وسيكون الاختبار مطلوبا على الرحلات الجوية المباشرة من الصين والرحلات مع توقف، بسبب مخاوف من زيادة عدد الإصابات بعد أن ألغت بكين إجراءات الإغلاق الصارمة.كما سيتعين على المسافرين على متن الطائرات القادمة من الصين الالتزام بارتداء الكمامات.ولم يتم تحديد موعد لتطبيق الإجراءات لكن سيتم نشر مرسوم حكومي.وأصبحت إيطاليا، يوم الأربعاء الماضي، أول دولة أوروبية تعلن أن مسحات إلزامية من المستضدات ستكون مطلوبة لجميع المسافرين القادمين من الصين.ولاحقا أعلنت الولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية وتايوان وإسبانيا وإسرائيل قرارات مماثلة.

https://sputnikarabic.ae/20230105/الصين-تدعو-جميع-الدول-لعدم-تسييس-كورونا-بعد-فرض-بعضها-قيود-جديدة-على-الوافدين-منها-1071963266.html

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