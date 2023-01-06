https://sputnikarabic.ae/20230106/الصين-يجب-على-إسرائيل-وقف-كل-التحريضات-والأعمال-الاستفزازية-1071983040.html

الصين: يجب على إسرائيل وقف كل التحريضات والأعمال الاستفزازية

الصين: يجب على إسرائيل وقف كل التحريضات والأعمال الاستفزازية

دعا ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيوندعا، الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس لتجنب تصعيد التوترات، بعد اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي... 06.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-06T09:46+0000

2023-01-06T09:46+0000

2023-01-06T09:46+0000

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وقال المبعوث الصيني، في مجلس الأمن، إن الصين تقلق بشدة من تصاعد التوترات في أعقاب اقتحام بن غفير، للمسجد الأقصى، وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية.وأضاف جيوندعا، إنه "في السنوات الأخيرة، كثفت الإجراءات أحادية الجانب في المسجد الأقصى، المشاكل والمواجهات، ما تسبب في نشوب صراعات دامية عدة مرات، وهذا يعكس حقا حساسية مكانة وطابع المكان المقدس".وتابع قوله "إن الصين تدعو إلى استعادة السلام والهدوء في المكان المقدس والحفاظ عليهما، كما تدعو الأطراف المعنية إلى الالتزام بالهدوء وضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد".وأكد المبعوث الصيني "أنه يجب على إسرائيل، على وجه الخصوص، وقف كل التحريضات والأعمال الاستفزازية، فضلا عن الامتناع عن اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب قد يؤدي إلى تدهور الوضع".كما شدد على أن "الصين تؤيد التمسك بسيادة القانون الدولي والالتزام بالإجماع الدولي المتعلق بالقدس"، مشيرا إلى أن "قرارات مجلس الأمن تدين بشكل قاطع كل الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي، وطابع ومكانة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية".وأوضح أنه "يتعين على الأطراف المعنية الحفاظ بجدية على الوضع الراهن للمسجد الأقصى، واحترام الوصاية الأردنية على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة".

https://sputnikarabic.ae/20230106/أعضاء-مجلس-الأمن-يشددون-على-الحفاظ-على-الوضع-القائم-في-حرم-المسجد-الأقصى-بالقدس-1071977074.html

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