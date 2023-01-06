المندوب الإسرائيلي بالأمم المتحدة: السلطة الفلسطينية هي عدونا
© AP Photo / Mohamad Torokmanرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
© AP Photo / Mohamad Torokman
قال جلعاد إردان، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، إن السلطة الفلسطينية تعتبر عدوا لبلاد، بزعم أنه بسببها يقتل مواطنون إسرائيليون.
ونشر إردان سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، زعم من خلالها أن السلطة الفلسطينية تسببت في مقتل مواطنين إسرائيليين أبرياء، وأنها تعتبر بمثابة العدو لإسرائيل في الوقت الراهن.
وادعى إردان أن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، هاجمه وهدده خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت، مساء أمس الخميس، لمناقشة الأزمة التي تسبب فيها إيتمار بن غفير، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي للمسجد الأقصى، مؤخرا.
סיפרתי למועצת הבטחון שלפי היהדות, הר הבית יהיה מקום של תפילה ודו קיום לכל הדתות. למרבה הצער, הר הבית עדיין אינו בית תפילה לכל העמים, אך זו עדיין זכותו של כל יהודי לבקר במקום הקדוש ביותר לעמנו. יהודים ימשיכו לבקר ומי שבאמת תומך בסובלנות דתית חייב לתמוך בכך. pic.twitter.com/OxyOz8rFBL— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) January 6, 2023
وأوضح السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة أن رياض منصور هدده شخصيا وهدد بلاده وحرَّض عليها داخل أروقة مجلس الأمن، وأن بعض سفراء الدول قد أخبروه أنهم فوجئوا بتصريحات السفير الفلسطيني.
وكان رياض منصور قد تساءل قائلا:
أي خط أحمر ينبغي على إسرائيل أن تتجاوزه لكي يقول مجلس الأمن في النهاية - كفى- ويتحرك تبعا لذلك؟ متى ستتحركون؟.
ويشار إلى أن المندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة، السفير جلعاد إردان، قد سخر من عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول زيارة إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، بدعوى أنها "لا شئ".
צפו במופע האימים והאיומים של הנציג הפלשתיני לאו״ם אמש. הוא איים עלי ועל מדינת ישראל בדיון של מועצת הביטחון! מטורף! אמרתי למועצה, שהיא קיבלה הדגמה של האלימות וההסתה הפלשתינית ושאני לא ארתע ואמשיך להילחם על האמת שלנו ועל ריבונותנו. pic.twitter.com/ZMHaqYg6Ai— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) January 6, 2023
ووصف إردان الجلسة الأممية بأنها غير ضرورية وعبثية، في وقت سبق أن ادعى قبيل عقدها، مساء أمس الخميس، بأنها جلسة "مثيرة للشفقة"، معربا عن دهشته من عقد مجلس الأمن لمجرد زيارة وزير في حكومة إسرائيل للمسجد الأقصى.
وزعم إردان أن عقد جلسة لمجلس الأمن حول "لا شيء هو أمر سخيف حقا"، نافيا أو مدعيا أن زيارة وزير الأمن الداخلي المتطرف، إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى اقتحاما للمسجد أو حتى خروجا عن "الوضع الراهن" التاريخي الخاص بالأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة.
وادعى جلعاد إردان في تغريدته أن "لكل يهودي الحق في زيارة المسجد الأقصى".