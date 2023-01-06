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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230106/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-نواصل-المشاورات-بشأن-المنطقة-الآمنة-في-زابوروجيه-1072002060.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نواصل المشاورات بشأن المنطقة الآمنة في زابوروجيه
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نواصل المشاورات بشأن المنطقة الآمنة في زابوروجيه
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن المدير العام رافائيل ماريانو غروسي، يواصل مناقشة الوضع في محطة الطاقة النووية زابوروجيه مع روسيا وأوكرانيا. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T22:00+0000
2023-01-06T22:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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فيينا- سبوتنيك. في نهاية ديسمبر/ كانون الأول، قطع خط كهرباء احتياطي لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه بسبب الأضرار الناجمة عن القصف.وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان يوم الجمعة أن "المدير العام يواصل المشاورات مع أوكرانيا وروسيا بهدف الاتفاق على منطقة حماية للأمان والأمن النوويين وتنفيذها حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه في أسرع وقت ممكن".وقال البيان إن العمل على استعادة خط الطاقة الاحتياطية في المحطة النووية، الذي بدأت في 30 ديسمبر الماضي، لم يكتمل بعد.من جانبه المدير قال العام غروسي إن الوضع يظهر مرة أخرى الحاجة إلى وقف جميع الأعمال العسكرية التي من المحتمل أن يكون لها تأثير على السلامة والأمن النوويين لمحطات الطاقة النووية الأوكرانية على الفور.قال أليكسي ليخاتشيف، المدير العام لشركة "روساتوم"، في الشهر الماضي، إن الشركة اتخذت عددا من الإجراءات لتحسين سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مضيفا أن المتخصصين الروس والأوكرانيين يعملون معا لضمان سلامة الموقع.
https://sputnikarabic.ae/20221229/أوكرانيا-سماع-دوي-انفجارات-في-مدينة-زابوروجيه-1071753345.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نواصل المشاورات بشأن المنطقة الآمنة في زابوروجيه

22:00 GMT 06.01.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصوروحدة الطاقة الرابعة لمحطة الطاقة النووية زابوروجيه، بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية
وحدة الطاقة الرابعة لمحطة الطاقة النووية زابوروجيه، بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko
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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن المدير العام رافائيل ماريانو غروسي، يواصل مناقشة الوضع في محطة الطاقة النووية زابوروجيه مع روسيا وأوكرانيا.
فيينا- سبوتنيك. في نهاية ديسمبر/ كانون الأول، قطع خط كهرباء احتياطي لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه بسبب الأضرار الناجمة عن القصف.
وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان يوم الجمعة أن "المدير العام يواصل المشاورات مع أوكرانيا وروسيا بهدف الاتفاق على منطقة حماية للأمان والأمن النوويين وتنفيذها حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه في أسرع وقت ممكن".
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وقال البيان إن العمل على استعادة خط الطاقة الاحتياطية في المحطة النووية، الذي بدأت في 30 ديسمبر الماضي، لم يكتمل بعد.
من جانبه المدير قال العام غروسي إن الوضع يظهر مرة أخرى الحاجة إلى وقف جميع الأعمال العسكرية التي من المحتمل أن يكون لها تأثير على السلامة والأمن النوويين لمحطات الطاقة النووية الأوكرانية على الفور.
قال أليكسي ليخاتشيف، المدير العام لشركة "روساتوم"، في الشهر الماضي، إن الشركة اتخذت عددا من الإجراءات لتحسين سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مضيفا أن المتخصصين الروس والأوكرانيين يعملون معا لضمان سلامة الموقع.
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