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https://sputnikarabic.ae/20230106/الولايات-المتحدة-تفرض-عقوبات-جديدة-على-إيران-تستهدف-صناعة-الطائرات-المسيرة-1071995225.html
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف صناعة الطائرات المسيرة
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف صناعة الطائرات المسيرة
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تشمل 7 أفراد وكيانًا واحدًا، وتستهدف بالأساس صناعة الطائرات المسيرة الإيرانية. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T16:11+0000
2023-01-06T16:12+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
وزارة الخزانة الأمريكية
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، اليوم الجمعة: "اليوم يصنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ستة مسؤولين تنفيذيين وأعضاء في مجلس إدارة شركة قدس لصناعة الطيران الإيرانية الخاضعة لعقوبات أمريكية، وهي شركة صناعات دفاعية رئيسية في إيران مسؤولة عن تصميم وإنتاج الطائرات المسيرة، وقد قدمت إيران تلك الطائرات المسيرة إلى روسيا لاستخدامها في حربها العدوانية غير المبررة على أوكرانيا... كما صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مدير هيئة الصناعات الفضائية الإيرانية، التي تُعد المسؤول الرئيسي عن الإشراف على برامج إيران لإنتاج الصواريخ الباليستية".يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، الشهر الماضي، فرض حزمة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران تستهدف كيانا واحدا و5 أفراد بينهم المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري.
https://sputnikarabic.ae/20221212/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-فرض-عقوبات-ضد-28-فردا-وكيانا-في-إيران-1071139160.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, وزارة الخزانة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, وزارة الخزانة الأمريكية

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف صناعة الطائرات المسيرة

16:11 GMT 06.01.2023 (تم التحديث: 16:12 GMT 06.01.2023)
© AFP 2022 / PAUL J. RICHARDS وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© AFP 2022 / PAUL J. RICHARDS
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تشمل 7 أفراد وكيانًا واحدًا، وتستهدف بالأساس صناعة الطائرات المسيرة الإيرانية.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، اليوم الجمعة: "اليوم يصنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ستة مسؤولين تنفيذيين وأعضاء في مجلس إدارة شركة قدس لصناعة الطيران الإيرانية الخاضعة لعقوبات أمريكية، وهي شركة صناعات دفاعية رئيسية في إيران مسؤولة عن تصميم وإنتاج الطائرات المسيرة، وقد قدمت إيران تلك الطائرات المسيرة إلى روسيا لاستخدامها في حربها العدوانية غير المبررة على أوكرانيا... كما صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مدير هيئة الصناعات الفضائية الإيرانية، التي تُعد المسؤول الرئيسي عن الإشراف على برامج إيران لإنتاج الصواريخ الباليستية".
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
الاتحاد الأوروبي يعلن فرض عقوبات ضد 28 فردا وكيانا في إيران
12 ديسمبر 2022, 17:34 GMT
يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، الشهر الماضي، فرض حزمة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران تستهدف كيانا واحدا و5 أفراد بينهم المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري.
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