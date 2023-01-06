https://sputnikarabic.ae/20230106/بايدن-لا-يخطط-زيارة-منتدى-دافوس-الاقتصادي-1072002429.html
بايدن لا يخطط زيارة منتدى دافوس الاقتصادي
بايدن لا يخطط زيارة منتدى دافوس الاقتصادي
أعلنت السفارة الأمريكية في بيرن، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لن يكون حاضراً في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي سيجري في مدينة دافوس في فترة 16-20 كانون... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T22:32+0000
2023-01-06T22:32+0000
2023-01-06T22:32+0000
جو بايدن
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زيوريخ – سبوتنيك. وبحسب البيان، "انطلق سفير [الولايات المتحدة لدى سويسرا] سكوت ميلر إلى دافوس لفترة 16-20 كانون الثاني/ يناير للمشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي".ووفقاً للبيان، فإن الوفد الأمريكي هذا العام يتألف من وزير العمل مارتن وولش، مدير الاستخبارات الوطنية ايفريل هاينس، الممثل التجاري الأمريكي كاترين تاي، مدير مركز التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانتا باوير، ممثل الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري وعدة أعضاء الكونغرس.
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جو بايدن, الولايات, دافوس, العالم
جو بايدن, الولايات, دافوس, العالم
بايدن لا يخطط زيارة منتدى دافوس الاقتصادي
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أعلنت السفارة الأمريكية في بيرن، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لن يكون حاضراً في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي سيجري في مدينة دافوس في فترة 16-20 كانون الثاني/ يناير.
زيوريخ – سبوتنيك
. وبحسب البيان، "انطلق سفير [الولايات المتحدة لدى سويسرا] سكوت ميلر إلى دافوس لفترة 16-20 كانون الثاني/ يناير للمشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي".
ووفقاً للبيان، فإن الوفد الأمريكي هذا العام يتألف من وزير العمل مارتن وولش، مدير الاستخبارات الوطنية ايفريل هاينس، الممثل التجاري الأمريكي كاترين تاي، مدير مركز التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانتا باوير، ممثل الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري وعدة أعضاء الكونغرس.