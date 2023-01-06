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https://sputnikarabic.ae/20230106/بايدن-يشيد-بفعالية-أنظمة-باتريوت-في-أوكرانيا-التي-لم-يتم-تسليمها-بعد-1071978254.html
بايدن يشيد بفعالية أنظمة "باتريوت" في أوكرانيا التي لم يتم تسليمها بعد
بايدن يشيد بفعالية أنظمة "باتريوت" في أوكرانيا التي لم يتم تسليمها بعد
أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن، بفعالية أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" الملموسة بالفعل في أوكرانيا، التي لم يتم تسليمها بعد إلى كييف. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T05:42+0000
2023-01-06T05:42+0000
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وقال بايدن في اجتماع مع أعضاء حكومته: "إنها تعمل والروس بدأوا يدركون ذلك، إنها تعمل بشكل جيد وتساعد كثيرا".يذكر أنه تم تضمين أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" في الحزمة التالية من المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، والتي تم تقديمها خلال زيارة فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن.واستبعد البنتاغون إمكانية إرسال مختصين أمريكيين إلى أوكرانيا، ووعد بتدريب الأوكرانيين في غضون أشهر قليلة، ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن إمداد أوكرانيا بأنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات يطيل أمد الأزمة.وقال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في 4 يناير، إن الاستعدادات لنقل هذا النظام إلى أوكرانيا قد بدأت للتو.
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العالم
العالم

بايدن يشيد بفعالية أنظمة "باتريوت" في أوكرانيا التي لم يتم تسليمها بعد

05:42 GMT 06.01.2023
© flickr.com / U.S. Missile Defense Agencyصواريخ باتريوت الأمريكية
صواريخ باتريوت الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© flickr.com / U.S. Missile Defense Agency
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أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن، بفعالية أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" الملموسة بالفعل في أوكرانيا، التي لم يتم تسليمها بعد إلى كييف.
وقال بايدن في اجتماع مع أعضاء حكومته: "إنها تعمل والروس بدأوا يدركون ذلك، إنها تعمل بشكل جيد وتساعد كثيرا".

يذكر أنه تم تضمين أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" في الحزمة التالية من المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، والتي تم تقديمها خلال زيارة فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن.

واستبعد البنتاغون إمكانية إرسال مختصين أمريكيين إلى أوكرانيا، ووعد بتدريب الأوكرانيين في غضون أشهر قليلة، ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن إمداد أوكرانيا بأنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات يطيل أمد الأزمة.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في 4 يناير، إن الاستعدادات لنقل هذا النظام إلى أوكرانيا قد بدأت للتو.
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