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https://sputnikarabic.ae/20230106/بريطانيا-تطلق-أول-مهمة-فضائية-لها--1071992828.html
بريطانيا تطلق أول مهمة فضائية لها
بريطانيا تطلق أول مهمة فضائية لها
أعلنت شركة "فيرجين" الأمريكية عن أنها ستطلق أول مهمة فضائية تابعة لبريطانيا، يوم الاثنين الموافق 9 يناير/ كانون الثاني الجاري.‏ 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T15:08+0000
2023-01-06T15:08+0000
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بريطانيا
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ومن المقرر في ذلك اليوم أن تقوم شركة هندسة الطائرات "فيرجين أوربت" بإطلاق مهمتها الفضائية، والتي تحمل اسم "Start me up"، من مطار كورنوال في نيوكواي جنوب غربي إنجلترا.وفي الرحلة، ستقوم طائرة "بوينغ 747" بحمل صاروخ "فيرجين أوربت"، وتنطلق على ارتفاع 35 ألف قدم فوق المحيط الأطلسي، إلى الجنوب من أيرلندا.وسيحمل الصاروخ 8 أقمار صناعية بحجم علبة الأحذية، والتي ستؤدي مجموعة متنوعة من المهام للعملاء، بما في ذلك جيوش أمريكا وبريطانيا.ومن بين الأقمار الصناعية التي سيتم إطلاقها في الفضاء، قمرا تقوم مهمته على مراقبة الصيد غير المشروع قبالة سواحل المملكة المتحدة، وآخر سيستخدم لتوفير نظام تحديد المواقع العالمي والملاحة للقوات البريطانية في الخارج.وكان من المقرر إقلاع أول رحلة فضائية من بريطانيا، قبل منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، لكنه فشل في تأمين الترخيص في الوقت المناسب، حتى تم تأمينه في أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.من ناحيتها، وصفت رئيسة محطة فضاء كورنوال، ميليسا ثورب، أول رحلة فضائية بريطانية بأنها "لحظة استثنائية"، من شأنها "تحويل الوصول إلى الفضاء في جميع أنحاء العالم".
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منوعات, بريطانيا
منوعات, بريطانيا

بريطانيا تطلق أول مهمة فضائية لها

15:08 GMT 06.01.2023
© AFP 2022 / PATRICK T. FALLONطائرة "بوينغ 747" تطلق صاروخا كبيرا محملا بالأقمار الصناعية
طائرة بوينغ 747 تطلق صاروخا كبيرا محملا بالأقمار الصناعية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
طائرة "بوينغ 747" تطلق صاروخا كبيرا محملا بالأقمار الصناعية
© AFP 2022 / PATRICK T. FALLON
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أعلنت شركة "فيرجين" الأمريكية عن أنها ستطلق أول مهمة فضائية تابعة لبريطانيا، يوم الاثنين الموافق 9 يناير/ كانون الثاني الجاري.‏
ومن المقرر في ذلك اليوم أن تقوم شركة هندسة الطائرات "فيرجين أوربت" بإطلاق مهمتها الفضائية، والتي تحمل اسم "Start me up"، من مطار كورنوال في نيوكواي جنوب غربي إنجلترا.
وفي الرحلة، ستقوم طائرة "بوينغ 747" بحمل صاروخ "فيرجين أوربت"، وتنطلق على ارتفاع 35 ألف قدم فوق المحيط الأطلسي، إلى الجنوب من أيرلندا.
وسيحمل الصاروخ 8 أقمار صناعية بحجم علبة الأحذية، والتي ستؤدي مجموعة متنوعة من المهام للعملاء، بما في ذلك جيوش أمريكا وبريطانيا.
ومن بين الأقمار الصناعية التي سيتم إطلاقها في الفضاء، قمرا تقوم مهمته على مراقبة الصيد غير المشروع قبالة سواحل المملكة المتحدة، وآخر سيستخدم لتوفير نظام تحديد المواقع العالمي والملاحة للقوات البريطانية في الخارج.
وكان من المقرر إقلاع أول رحلة فضائية من بريطانيا، قبل منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، لكنه فشل في تأمين الترخيص في الوقت المناسب، حتى تم تأمينه في أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
من ناحيتها، وصفت رئيسة محطة فضاء كورنوال، ميليسا ثورب، أول رحلة فضائية بريطانية بأنها "لحظة استثنائية"، من شأنها "تحويل الوصول إلى الفضاء في جميع أنحاء العالم".
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