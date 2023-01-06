بريطانيا تطلق أول مهمة فضائية لها
© AFP 2022 / PATRICK T. FALLONطائرة "بوينغ 747" تطلق صاروخا كبيرا محملا بالأقمار الصناعية
طائرة "بوينغ 747" تطلق صاروخا كبيرا محملا بالأقمار الصناعية
© AFP 2022 / PATRICK T. FALLON
أعلنت شركة "فيرجين" الأمريكية عن أنها ستطلق أول مهمة فضائية تابعة لبريطانيا، يوم الاثنين الموافق 9 يناير/ كانون الثاني الجاري.
ومن المقرر في ذلك اليوم أن تقوم شركة هندسة الطائرات "فيرجين أوربت" بإطلاق مهمتها الفضائية، والتي تحمل اسم "Start me up"، من مطار كورنوال في نيوكواي جنوب غربي إنجلترا.
وفي الرحلة، ستقوم طائرة "بوينغ 747" بحمل صاروخ "فيرجين أوربت"، وتنطلق على ارتفاع 35 ألف قدم فوق المحيط الأطلسي، إلى الجنوب من أيرلندا.
وسيحمل الصاروخ 8 أقمار صناعية بحجم علبة الأحذية، والتي ستؤدي مجموعة متنوعة من المهام للعملاء، بما في ذلك جيوش أمريكا وبريطانيا.
The little—actually, big—rocket that could 🚀 In preparation for our first-ever overseas launch #StartMeUp, we had to figure out a way to safely transport our rocket across the world. Tap to see LauncherOne’s journey to @SpaceCornwall: https://t.co/Tu5BYrZgyX— Virgin Orbit (@VirginOrbit) January 5, 2023
ومن بين الأقمار الصناعية التي سيتم إطلاقها في الفضاء، قمرا تقوم مهمته على مراقبة الصيد غير المشروع قبالة سواحل المملكة المتحدة، وآخر سيستخدم لتوفير نظام تحديد المواقع العالمي والملاحة للقوات البريطانية في الخارج.
وكان من المقرر إقلاع أول رحلة فضائية من بريطانيا، قبل منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، لكنه فشل في تأمين الترخيص في الوقت المناسب، حتى تم تأمينه في أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
من ناحيتها، وصفت رئيسة محطة فضاء كورنوال، ميليسا ثورب، أول رحلة فضائية بريطانية بأنها "لحظة استثنائية"، من شأنها "تحويل الوصول إلى الفضاء في جميع أنحاء العالم".