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https://sputnikarabic.ae/20230106/بكين-تواصل-حظر-الألعاب-النارية-1071990651.html
بكين تواصل حظر الألعاب النارية
بكين تواصل حظر الألعاب النارية
تواصل بكين حظر الألعاب النارية في جميع أنحاء المدينة خلال عيد الربيع لعام 2023، وفقا لسلطات البلدية المعنية. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T13:58+0000
2023-01-06T13:58+0000
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ووفقا للوائح بكين بشأن إدارة سلامة الألعاب النارية، فإن الألعاب النارية محظورة بشكل صارم داخل نطاق الطريق الدائري الخامس، بحسب لوكالة "شينخوا".يمكن لسلطات الأحياء خارج نطاق الطريق الدائري الخامس تحديد مناطق ثابتة يتم فيها حظر الألعاب النارية أو تقييدها.وصرح مكتب مجموعة تنسيق إدارة سلامة الألعاب النارية في بلدية بكين إنه يجري توسيع المناطق المحظورة خارج الطريق الدائري الخامس بشكل مستمر منذ عام 2020. وقد فرضت بكين حظرا على الألعاب النارية منذ بداية عام 2022 على مستوى المدينة.منذ سبتمبر/أيلول، أطلقت شرطة بكين عملية خاصة لمكافحة المبيعات والاستخدام غير القانونيين للألعاب النارية، وعاقبت 147 شخصا، وصادرت 3410 صناديق من الألعاب النارية.
https://sputnikarabic.ae/20230101/إصابة-180-شخصا-في-إيطاليا-بسبب-الألعاب-النارية-خلال-احتفالات-رأس-السنة--1071826679.html
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العالم, الصين
العالم, الصين

بكين تواصل حظر الألعاب النارية

13:58 GMT 06.01.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة سيارات احتفالا بعيد النصر في لبنان و77 طلقة من الألعاب النارية على عدد سنوات النصر
مسيرة سيارات احتفالا بعيد النصر في لبنان و77 طلقة من الألعاب النارية على عدد سنوات النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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تواصل بكين حظر الألعاب النارية في جميع أنحاء المدينة خلال عيد الربيع لعام 2023، وفقا لسلطات البلدية المعنية.
ووفقا للوائح بكين بشأن إدارة سلامة الألعاب النارية، فإن الألعاب النارية محظورة بشكل صارم داخل نطاق الطريق الدائري الخامس، بحسب لوكالة "شينخوا".
يمكن لسلطات الأحياء خارج نطاق الطريق الدائري الخامس تحديد مناطق ثابتة يتم فيها حظر الألعاب النارية أو تقييدها.
وصرح مكتب مجموعة تنسيق إدارة سلامة الألعاب النارية في بلدية بكين إنه يجري توسيع المناطق المحظورة خارج الطريق الدائري الخامس بشكل مستمر منذ عام 2020. وقد فرضت بكين حظرا على الألعاب النارية منذ بداية عام 2022 على مستوى المدينة.
ألعاب نارية بمناسبة عيد النصر، الذكرى الـ75 للانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
إصابة 180 شخصا في إيطاليا بسبب الألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة
1 يناير, 16:02 GMT
منذ سبتمبر/أيلول، أطلقت شرطة بكين عملية خاصة لمكافحة المبيعات والاستخدام غير القانونيين للألعاب النارية، وعاقبت 147 شخصا، وصادرت 3410 صناديق من الألعاب النارية.
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