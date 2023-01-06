https://sputnikarabic.ae/20230106/بكين-تواصل-حظر-الألعاب-النارية-1071990651.html
بكين تواصل حظر الألعاب النارية
بكين تواصل حظر الألعاب النارية
تواصل بكين حظر الألعاب النارية في جميع أنحاء المدينة خلال عيد الربيع لعام 2023، وفقا لسلطات البلدية المعنية. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T13:58+0000
2023-01-06T13:58+0000
2023-01-06T13:58+0000
العالم
الصين
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ووفقا للوائح بكين بشأن إدارة سلامة الألعاب النارية، فإن الألعاب النارية محظورة بشكل صارم داخل نطاق الطريق الدائري الخامس، بحسب لوكالة "شينخوا".يمكن لسلطات الأحياء خارج نطاق الطريق الدائري الخامس تحديد مناطق ثابتة يتم فيها حظر الألعاب النارية أو تقييدها.وصرح مكتب مجموعة تنسيق إدارة سلامة الألعاب النارية في بلدية بكين إنه يجري توسيع المناطق المحظورة خارج الطريق الدائري الخامس بشكل مستمر منذ عام 2020. وقد فرضت بكين حظرا على الألعاب النارية منذ بداية عام 2022 على مستوى المدينة.منذ سبتمبر/أيلول، أطلقت شرطة بكين عملية خاصة لمكافحة المبيعات والاستخدام غير القانونيين للألعاب النارية، وعاقبت 147 شخصا، وصادرت 3410 صناديق من الألعاب النارية.
https://sputnikarabic.ae/20230101/إصابة-180-شخصا-في-إيطاليا-بسبب-الألعاب-النارية-خلال-احتفالات-رأس-السنة--1071826679.html
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العالم, الصين
بكين تواصل حظر الألعاب النارية
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تواصل بكين حظر الألعاب النارية في جميع أنحاء المدينة خلال عيد الربيع لعام 2023، وفقا لسلطات البلدية المعنية.
ووفقا للوائح بكين بشأن إدارة سلامة الألعاب النارية، فإن الألعاب النارية محظورة بشكل صارم داخل نطاق الطريق الدائري الخامس، بحسب لوكالة "شينخوا".
يمكن لسلطات الأحياء خارج نطاق الطريق الدائري الخامس تحديد مناطق ثابتة يتم فيها حظر الألعاب النارية
أو تقييدها.
وصرح مكتب مجموعة تنسيق إدارة سلامة الألعاب النارية في بلدية بكين إنه يجري توسيع المناطق المحظورة خارج الطريق الدائري الخامس بشكل مستمر منذ عام 2020. وقد فرضت بكين حظرا على الألعاب النارية
منذ بداية عام 2022 على مستوى المدينة.
منذ سبتمبر/أيلول، أطلقت شرطة بكين عملية خاصة لمكافحة المبيعات والاستخدام غير القانونيين للألعاب النارية، وعاقبت 147 شخصا، وصادرت 3410 صناديق من الألعاب النارية.