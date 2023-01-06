https://sputnikarabic.ae/20230106/بلينكن-قيمة-المساعدات-الأمريكية-الجديدة-لأوكرانيا-تتجاوز-375-مليار-دولار-1072000577.html
بلينكن: قيمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا تتجاوز 3.75 مليار دولار
بلينكن: قيمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا تتجاوز 3.75 مليار دولار
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن القيمة الإجمالية لحزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لكييف، المعلن عنها اليوم، تتجاوز 3.75 مليار دولار. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T20:11+0000
2023-01-06T20:11+0000
2023-01-06T20:11+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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واشنطن- سبوتنيك. وقال بلينكن، في بيان، إن المساعدات العسكرية التي تقدمها بلاده إلى أوكرانيا خلال هذا الأسبوع تقدر بأكثر من 3.75 مليار دولار.وأضاف: "تواصل الولايات المتحدة الوقوف بقوة خلف أوكرانيا وحلفائنا وشركائنا الأوروبيين، من خلال الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة أكثر من 3.75 مليار دولار".وأوضح بلينكن أن مبلغ الحزمة مقسم إلى 2.85 مليار دولار في صورة سحب من مخزونات وزارة الدفاع الأمريكية تُسلم فورًا إلى كييف، وتمويل عسكري أجنبي بقيمة 225 مليون دولار لبناء قدرات بعيدة المدى وتحديث القوات الأوكرانية، وتمويل عسكري أجنبي بقيمة 682 مليون دولار "للشركاء والحلفاء الأوروبيين" لتحفيز وتعويض المعدات العسكرية التي يتبرعون بها لأوكرانيا.وأضاف: "أعلن أيضًا أننا نعمل مع الكونغرس لتقديم تمويل عسكري أجنبي إضافي بقيمة 907 ملايين دولار بموجب قانون الاعتمادات التكميلية الإضافية لأوكرانيا لسنة 2022".
https://sputnikarabic.ae/20230105/البنتاغون-يعلن-عن-مساعدات-جديدة-لأوكرانيا-تتضمن-مركبات-برادلي--1071974704.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
بلينكن: قيمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا تتجاوز 3.75 مليار دولار
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن القيمة الإجمالية لحزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لكييف، المعلن عنها اليوم، تتجاوز 3.75 مليار دولار.
واشنطن- سبوتنيك
. وقال بلينكن، في بيان، إن المساعدات العسكرية التي تقدمها بلاده إلى أوكرانيا خلال هذا الأسبوع تقدر بأكثر من 3.75 مليار دولار.
وأضاف: "تواصل الولايات المتحدة الوقوف بقوة خلف أوكرانيا وحلفائنا وشركائنا الأوروبيين، من خلال الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة أكثر من 3.75 مليار دولار".
وأوضح بلينكن أن مبلغ الحزمة
مقسم إلى 2.85 مليار دولار في صورة سحب من مخزونات وزارة الدفاع الأمريكية تُسلم فورًا إلى كييف، وتمويل عسكري أجنبي بقيمة 225 مليون دولار لبناء قدرات بعيدة المدى وتحديث القوات الأوكرانية، وتمويل عسكري أجنبي بقيمة 682 مليون دولار "للشركاء والحلفاء الأوروبيين" لتحفيز وتعويض المعدات العسكرية التي يتبرعون بها لأوكرانيا.
وأضاف: "أعلن أيضًا أننا نعمل مع الكونغرس لتقديم تمويل عسكري أجنبي إضافي بقيمة 907 ملايين دولار بموجب قانون الاعتمادات التكميلية الإضافية لأوكرانيا لسنة 2022".