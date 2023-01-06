https://sputnikarabic.ae/20230106/بوتين-يحضر-قداس-عيد-الميلاد-في-أحد-كاتدرائيات-الكرملين-بموسكو-1072002620.html
بوتين يحضر قداس عيد الميلاد في أحد كاتدرائيات الكرملين بموسكو
بوتين يحضر قداس عيد الميلاد في أحد كاتدرائيات الكرملين بموسكو
وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى كاتدرائية البشارة في الكرملين في موسكو لحضور قداس عيد الميلاد الأرثوذكسي الليلي. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T23:46+0000
2023-01-06T23:46+0000
2023-01-06T23:46+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
عيد الميلاد
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موسكو - سبوتنيك. في العام الماضي، ألقى بوتين تحياته الأرثوذكسية في عيد الميلاد من كنيسة القديس نيكولاس في جزيرة ليبنو، بالقرب من مدينة فيليكي نوفغورود بغرب روسيا.وفي العامين السابقين لذلك، حضر الرئيس الروسي قداس عيد الميلاد في كاتدرائية تجلي الرب لجميع الحراس في سانت بطرسبرج.ويحتفل المسيحيون الأرثوذكس في روسيا بيوم عيد الميلاد في 7 يناير.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, عيد الميلاد
فلاديمير بوتين, روسيا, عيد الميلاد
بوتين يحضر قداس عيد الميلاد في أحد كاتدرائيات الكرملين بموسكو
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وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى كاتدرائية البشارة في الكرملين في موسكو لحضور قداس عيد الميلاد الأرثوذكسي الليلي.
موسكو - سبوتنيك
. في العام الماضي، ألقى بوتين تحياته الأرثوذكسية في عيد الميلاد من كنيسة القديس نيكولاس في جزيرة ليبنو، بالقرب من مدينة فيليكي نوفغورود بغرب روسيا.
وفي العامين السابقين لذلك، حضر الرئيس الروسي قداس عيد الميلاد في كاتدرائية تجلي الرب لجميع الحراس
في سانت بطرسبرج.
ويحتفل المسيحيون الأرثوذكس في روسيا بيوم عيد الميلاد في 7 يناير.