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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230106/بوليانسكي-كييف-مستعدة-للتضحية-بشعبها-وبلدها-من-أجل-ألعاب-الغرب-الجيوسياسية-1071976566.html
بوليانسكي: كييف مستعدة للتضحية بشعبها وبلدها من أجل ألعاب الغرب الجيوسياسية
بوليانسكي: كييف مستعدة للتضحية بشعبها وبلدها من أجل ألعاب الغرب الجيوسياسية
صرح نائب ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، في معرض تعليقه على رفض أوكرانيا لهدنة عيد الميلاد، بأن سلطات كييف مستعدة للتضحية بشعبها وبلدها من أجل... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T01:22+0000
2023-01-06T01:22+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وكتب بوليانسكي على حسابه في "تويتر": "هذا تذكير آخر بمن نقاتل في أوكرانيا، مجرمون قوميون لا يرحمون ومستعدون للتضحية ببلدهم وشعبهم من أجل الألعاب الجيوسياسية الغربية، والذين لا يحترمون الأشياء المقدسة".وفي وقت سابق، اقترح بطريرك موسكو كيريل، إقامة هدنة لعيد الميلاد من الساعة 12:00 يوم 6 يناير، حتى 24:00 يوم 7 يناير.وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته لوزير الدفاع سيرغي شويغو بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بأكمله في أوكرانيا في الوقت المحدد، وبناء على تعليمات الرئيس، تم تسليم المرسوم الخاص بوقف إطلاق النار إلى القوات.ورفض فلاديمير زيلينسكي، اقتراح روسيا بهدنة عيد الميلاد، واصفا إياه بـ "غطاء" لتعزيز المواقف الروسية على خط المواجهة.
https://sputnikarabic.ae/20230105/الولايات-المتحدة-تصف-الهدنة-الروسية-بمنطقة-العمليات-العسكرية-بأوكرانيا-بـالسخرية-1071975929.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

بوليانسكي: كييف مستعدة للتضحية بشعبها وبلدها من أجل ألعاب الغرب الجيوسياسية

01:22 GMT 06.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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صرح نائب ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، في معرض تعليقه على رفض أوكرانيا لهدنة عيد الميلاد، بأن سلطات كييف مستعدة للتضحية بشعبها وبلدها من أجل ألعاب الغرب الجيوسياسية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وكتب بوليانسكي على حسابه في "تويتر": "هذا تذكير آخر بمن نقاتل في أوكرانيا، مجرمون قوميون لا يرحمون ومستعدون للتضحية ببلدهم وشعبهم من أجل الألعاب الجيوسياسية الغربية، والذين لا يحترمون الأشياء المقدسة".
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة تصف الهدنة الروسية بمنطقة العمليات العسكرية بأوكرانيا بـ"السخرية"
أمس, 23:28 GMT
وفي وقت سابق، اقترح بطريرك موسكو كيريل، إقامة هدنة لعيد الميلاد من الساعة 12:00 يوم 6 يناير، حتى 24:00 يوم 7 يناير.
وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته لوزير الدفاع سيرغي شويغو بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بأكمله في أوكرانيا في الوقت المحدد، وبناء على تعليمات الرئيس، تم تسليم المرسوم الخاص بوقف إطلاق النار إلى القوات.
ورفض فلاديمير زيلينسكي، اقتراح روسيا بهدنة عيد الميلاد، واصفا إياه بـ "غطاء" لتعزيز المواقف الروسية على خط المواجهة.
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:34 GMT
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