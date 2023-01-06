عربي
https://sputnikarabic.ae/20230106/تركيا-17-مليون-طن-من-الحبوب-تم-تصديرها-بموجب-مبادرة-البحر-الأسود-1071985163.html
تركيا: 17 مليون طن من الحبوب تم تصديرها بموجب مبادرة البحر الأسود
تركيا: 17 مليون طن من الحبوب تم تصديرها بموجب مبادرة البحر الأسود
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الجمعة، أن كمية الحبوب التي تم تصديرها من خلال "ممر الحبوب" الذي أٌنشئ بموجب مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب، بلغت... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T10:56+0000
2023-01-06T10:56+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104509/08/1045090835_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_387fa78aa4d646b0493455a78c3d19fc.jpg
أنقرة - سبوتنيك. وقال أكار في تصريح نقلته قناة "تي.آر.تي" التركية: "تم إرسال ما يقرب من 17 مليون طن من الحبوب إلى الدول المحتاجة".وكانت روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، وقعت في 22 تموز/يوليو الماضي، في إسطنبول اتفاقيات بشأن تصدير المنتجات الزراعية الروسية والأوكرانية إلى السوق العالمية.وأُسندت مسؤولية تنسيق حركة السفن وتفتيشها والتأكد من محتوياتها، إلى "مركز التنسيق المشترك" الذي يتخذ من مدينة إسطنبول مقراً له.وتهدف الاتفاقيات للسماح بتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الدول الأكثر فقراً، إلا أن معظم الشحنات في الواقع اتجهت إلى الدول الغنية، بما فيها الأوروبية.
https://sputnikarabic.ae/20221222/الخارجية-الروسية-580-سفينة-عبرت-الممر-البحري-الآمن-وفق-صفقة-الحبوب-1071503807.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104509/08/1045090835_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4263feb6d154df5db449d738f5b8c487.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

تركيا: 17 مليون طن من الحبوب تم تصديرها بموجب مبادرة البحر الأسود

10:56 GMT 06.01.2023
© Sputnik . Morad Saeed بدء تفريغ 25 ألف طن قمح أهدتها روسيا للشعب السوري
 بدء تفريغ 25 ألف طن قمح أهدتها روسيا للشعب السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© Sputnik . Morad Saeed
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الجمعة، أن كمية الحبوب التي تم تصديرها من خلال "ممر الحبوب" الذي أٌنشئ بموجب مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب، بلغت 17 مليون طن.
أنقرة - سبوتنيك. وقال أكار في تصريح نقلته قناة "تي.آر.تي" التركية: "تم إرسال ما يقرب من 17 مليون طن من الحبوب إلى الدول المحتاجة".
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
الخارجية الروسية: 580 سفينة عبرت الممر البحري الآمن وفق صفقة الحبوب
22 ديسمبر 2022, 20:35 GMT
وكانت روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، وقعت في 22 تموز/يوليو الماضي، في إسطنبول اتفاقيات بشأن تصدير المنتجات الزراعية الروسية والأوكرانية إلى السوق العالمية.

وأُسندت مسؤولية تنسيق حركة السفن وتفتيشها والتأكد من محتوياتها، إلى "مركز التنسيق المشترك" الذي يتخذ من مدينة إسطنبول مقراً له.

وتهدف الاتفاقيات للسماح بتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الدول الأكثر فقراً، إلا أن معظم الشحنات في الواقع اتجهت إلى الدول الغنية، بما فيها الأوروبية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала