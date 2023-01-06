تركيا: 17 مليون طن من الحبوب تم تصديرها بموجب مبادرة البحر الأسود
© Sputnik . Morad Saeed بدء تفريغ 25 ألف طن قمح أهدتها روسيا للشعب السوري
© Sputnik . Morad Saeed
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الجمعة، أن كمية الحبوب التي تم تصديرها من خلال "ممر الحبوب" الذي أٌنشئ بموجب مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب، بلغت 17 مليون طن.
أنقرة - سبوتنيك. وقال أكار في تصريح نقلته قناة "تي.آر.تي" التركية: "تم إرسال ما يقرب من 17 مليون طن من الحبوب إلى الدول المحتاجة".
22 ديسمبر 2022, 20:35 GMT
وكانت روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، وقعت في 22 تموز/يوليو الماضي، في إسطنبول اتفاقيات بشأن تصدير المنتجات الزراعية الروسية والأوكرانية إلى السوق العالمية.
وأُسندت مسؤولية تنسيق حركة السفن وتفتيشها والتأكد من محتوياتها، إلى "مركز التنسيق المشترك" الذي يتخذ من مدينة إسطنبول مقراً له.
وتهدف الاتفاقيات للسماح بتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الدول الأكثر فقراً، إلا أن معظم الشحنات في الواقع اتجهت إلى الدول الغنية، بما فيها الأوروبية.
وأُسندت مسؤولية تنسيق حركة السفن وتفتيشها والتأكد من محتوياتها، إلى "مركز التنسيق المشترك" الذي يتخذ من مدينة إسطنبول مقراً له.
وتهدف الاتفاقيات للسماح بتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الدول الأكثر فقراً، إلا أن معظم الشحنات في الواقع اتجهت إلى الدول الغنية، بما فيها الأوروبية.