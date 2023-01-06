https://sputnikarabic.ae/20230106/تونس-4-قتلى-و30-جريحا-يوميا-بسبب-حوادث-المرور-1071986831.html
تونس... 4 قتلى و30 جريحا يوميا بسبب حوادث المرور
تونس... 4 قتلى و30 جريحا يوميا بسبب حوادث المرور
صرح وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، اليوم الجمعة، بأن معدلات ضحايا حوادث المرور في بلاده بلغت 4 قتلى و30 جريحا يوميا. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T11:58+0000
2023-01-06T11:58+0000
2023-01-06T11:58+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن شرف الدين كلمة ألقاها بمناسبه انعقاد المجلس الوطني للسلامة المرورية في دورته 14 بمقر وزاره الداخلية التونسية، لفت خلالها إلى خطورة حوادث الطرق حيث تكلف الدولة خسائر بشرية واجتماعية واقتصادية، مشيرا إلى أن خسائر هذه الحوادث تُمثل 5.6% من إجمالي الناتج الوطني.وطالب الوزير التونسي بتضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، من أجل النهوض بملف السلامة المرورية وتقديم الاقتراحات والإجراءات العمليه في هذا الصدد، مؤكدا على عدم الاقتصار على تحميل العنصر البشري المسؤولية فقط في حوادث المرور وذلك ما أثبتته الدراسات والبحث العلمي في مجال السلامة المرورية.وشدد شرف الدين، على أن المجلس الوطني لسلامة المرور هو الهيكل الوحيد الرائد والمشرف على قطاع السلامة المرورية في البلاد، داعيا جميع الأطراف إلى الامتثال للقانون.
أخبار تونس اليوم
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
تونس... 4 قتلى و30 جريحا يوميا بسبب حوادث المرور
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صرح وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، اليوم الجمعة، بأن معدلات ضحايا حوادث المرور في بلاده بلغت 4 قتلى و30 جريحا يوميا.
ونقلت قناة
"نسمة" التونسية عن شرف الدين كلمة ألقاها بمناسبه انعقاد المجلس الوطني للسلامة المرورية في دورته 14 بمقر وزاره الداخلية التونسية، لفت خلالها إلى خطورة حوادث الطرق حيث تكلف الدولة خسائر بشرية واجتماعية واقتصادية، مشيرا إلى أن خسائر هذه الحوادث تُمثل 5.6% من إجمالي الناتج الوطني.
وطالب الوزير التونسي بتضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، من أجل النهوض بملف السلامة المرورية وتقديم الاقتراحات والإجراءات العمليه في هذا الصدد، مؤكدا على عدم الاقتصار على تحميل العنصر البشري المسؤولية فقط في حوادث المرور وذلك ما أثبتته الدراسات والبحث العلمي في مجال السلامة المرورية.
وشدد شرف الدين، على أن المجلس الوطني لسلامة المرور هو الهيكل الوحيد الرائد والمشرف على قطاع السلامة المرورية في البلاد، داعيا جميع الأطراف إلى الامتثال للقانون.