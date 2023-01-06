https://sputnikarabic.ae/20230106/جنوب-السودان-اعتقال-6-موظفين-في-الإذاعة-بعد-بث-مقطع-محرج-للرئيس-1071996398.html
جنوب السودان... اعتقال 6 موظفين في الإذاعة بعد بث "مقطع محرج" للرئيس
جنوب السودان... اعتقال 6 موظفين في الإذاعة بعد بث "مقطع محرج" للرئيس
أكدت نقابة الصحفيين في جنوب السودان، اليوم الجمعة، أن ستة من العاملين في الإذاعة الوطنية اعتقلوا بسبب مقطع فيديو يظهر على ما يبدو رئيس البلاد وهو يتبول على... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T17:02+0000
2023-01-06T17:02+0000
2023-01-06T17:02+0000
أخبار جنوب السودان
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101772/09/1017720935_0:47:1189:715_1920x0_80_0_0_f583641ae9b341900ebcd55a6781579c.jpg
بثت هيئة إذاعة جنوب السودان المقطع، في ديسمبر/كانون الأول، وتم تداوله على نطاق واسع عبر الإنترنت، وأظهر الرئيس سيلفا كير البالغ من العمر 71 عاما وهو يقف أثناء عزف النشيد الوطني ثم ينظر إلى أسفل فيما بدا أنه بقعة منتشرة قبل أن تبتعد الكاميرا.ودعت نقابة الصحفيين في جنوب السودان في بيان إلى إنهاء سريع للتحقيق مع الموظفين، مؤكدةً أنهم محتجزون لدى جهاز الأمن القومي. وقال البيان إن الموظفين يشتبه في علمهم بنشر "مقطع فيديو معين".وقال رئيس النقابة أويت باتريك تشارلز: "إذا كانت هناك دعوى ظاهرة الوجاهة لسوء السلوك المهني أو المخالفة، فدع السلطات تسرع في الإجراءات الإدارية أو القانونية لمعالجة المشكلة بشكل عادل وشفاف ووفقا للقانون''.ورفض مسؤولون في مكتب الرئيس والإذاعة الوطنية التعليق لـ "أسوشيتد برس".كير هو الرئيس الوحيد لجنوب السودان منذ استقلال البلاد عن السودان في عام 2011.تم تأجيل الانتخابات الرئاسية مؤخرا مرة أخرى، إلى أواخر عام 2024، وسط التنفيذ البطيء لاتفاق السلام لعام 2018 الذي أنهى حربا أهلية استمرت خمس سنوات.
أخبار جنوب السودان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101772/09/1017720935_86:0:1101:761_1920x0_80_0_0_02a0ecd87b46a4855666a6658baafda1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جنوب السودان, العالم
أخبار جنوب السودان, العالم
جنوب السودان... اعتقال 6 موظفين في الإذاعة بعد بث "مقطع محرج" للرئيس
تابعنا عبر
أكدت نقابة الصحفيين في جنوب السودان، اليوم الجمعة، أن ستة من العاملين في الإذاعة الوطنية اعتقلوا بسبب مقطع فيديو يظهر على ما يبدو رئيس البلاد وهو يتبول على نفسه خلال إحدى الفعاليات.
بثت هيئة إذاعة جنوب السودان المقطع، في ديسمبر/كانون الأول، وتم تداوله على نطاق واسع عبر الإنترنت، وأظهر الرئيس سيلفا كير البالغ من العمر 71 عاما وهو يقف أثناء عزف النشيد الوطني ثم ينظر إلى أسفل فيما بدا أنه بقعة منتشرة قبل أن تبتعد الكاميرا.
ودعت نقابة الصحفيين في جنوب السودان
في بيان إلى إنهاء سريع للتحقيق مع الموظفين، مؤكدةً أنهم محتجزون لدى جهاز الأمن القومي. وقال البيان إن الموظفين يشتبه في علمهم بنشر "مقطع فيديو معين".
وقال رئيس النقابة أويت باتريك تشارلز: "إذا كانت هناك دعوى ظاهرة الوجاهة لسوء السلوك المهني أو المخالفة، فدع السلطات تسرع في الإجراءات الإدارية أو القانونية لمعالجة المشكلة بشكل عادل وشفاف ووفقا للقانون''.
ورفض مسؤولون في مكتب الرئيس والإذاعة الوطنية التعليق لـ "أسوشيتد برس".
كير
هو الرئيس الوحيد لجنوب السودان منذ استقلال البلاد عن السودان في عام 2011.
تم تأجيل الانتخابات الرئاسية مؤخرا مرة أخرى، إلى أواخر عام 2024، وسط التنفيذ البطيء لاتفاق السلام لعام 2018 الذي أنهى حربا أهلية استمرت خمس سنوات.