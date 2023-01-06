https://sputnikarabic.ae/20230106/خبير-الأمور-سوف-تتدحرج-لتصل-إلى-كبس-الزر-النووي-ثم-الجلوس-إلى-طاولة-المفاوضات-1071990184.html

خبير: الأمور سوف تتدحرج لتصل إلى كبس الزر النووي ثم الجلوس إلى طاولة المفاوضات

خبير: الأمور سوف تتدحرج لتصل إلى كبس الزر النووي ثم الجلوس إلى طاولة المفاوضات

نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": النروج تدخل على خط الدعم العسكري لكييف وفرنسا تدفع بدبابات قتالية وصواريخ تسيركون تدخل العملية العسكرية الروسية الخاصة. اجتماع... 06.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-06T13:51+0000

2023-01-06T13:51+0000

2023-01-06T13:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

شؤون عسكرية

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خبير: الأمور سوف تتدحرج لتصل إلى كبس الزر النووي ثم الجلوس ثم الجلوس إلى طاولة المفاوضات خبير: الأمور سوف تتدحرج لتصل إلى كبس الزر النووي ثم الجلوس ثم الجلوس إلى طاولة المفاوضات

أعلنت وزارة الدفاع النروجية أنها أرسلت 10 آلاف قذيفة مدفعية حديثة بعيدة المدى إلى أوكرانيا لاستخدامها في الحرب مع روسيا، بينما وعدت باريس بتسليم كييف دبابات قتالية خفيفة.حول هذا الموضوع تحدث لـ شؤون عسكرية" اللواء رضى شريقي، قائلا:وفي السياق نفسه، تحدث الخبير العسكري الروسي أندريه أليتسكي، قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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شؤون عسكرية, аудио