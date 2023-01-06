https://sputnikarabic.ae/20230106/خبير-الأمور-سوف-تتدحرج-لتصل-إلى-كبس-الزر-النووي-ثم-الجلوس-إلى-طاولة-المفاوضات-1071990184.html
خبير: الأمور سوف تتدحرج لتصل إلى كبس الزر النووي ثم الجلوس إلى طاولة المفاوضات
خبير: الأمور سوف تتدحرج لتصل إلى كبس الزر النووي ثم الجلوس إلى طاولة المفاوضات
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": النروج تدخل على خط الدعم العسكري لكييف وفرنسا تدفع بدبابات قتالية وصواريخ تسيركون تدخل العملية العسكرية الروسية الخاصة. اجتماع... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T13:51+0000
2023-01-06T13:51+0000
2023-01-06T13:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: الأمور سوف تتدحرج لتصل إلى كبس الزر النووي ثم الجلوس ثم الجلوس إلى طاولة المفاوضات
خبير: الأمور سوف تتدحرج لتصل إلى كبس الزر النووي ثم الجلوس ثم الجلوس إلى طاولة المفاوضات
أعلنت وزارة الدفاع النروجية أنها أرسلت 10 آلاف قذيفة مدفعية حديثة بعيدة المدى إلى أوكرانيا لاستخدامها في الحرب مع روسيا، بينما وعدت باريس بتسليم كييف دبابات قتالية خفيفة.حول هذا الموضوع تحدث لـ شؤون عسكرية" اللواء رضى شريقي، قائلا:وفي السياق نفسه، تحدث الخبير العسكري الروسي أندريه أليتسكي، قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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شيماء ثامر
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: الأمور سوف تتدحرج لتصل إلى كبس الزر النووي ثم الجلوس إلى طاولة المفاوضات
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": النروج تدخل على خط الدعم العسكري لكييف وفرنسا تدفع بدبابات قتالية وصواريخ تسيركون تدخل العملية العسكرية الروسية الخاصة. اجتماع عسكري ثلاثي جمع بين سوريا وتركيا وروسيا. وزير الأمن القومي الإسرائيلي داخل المسجد الأقصى فما الغرض من هذه الزيارة الاستفزازية.
أعلنت وزارة الدفاع النروجية أنها أرسلت 10 آلاف قذيفة مدفعية حديثة بعيدة المدى إلى أوكرانيا لاستخدامها في الحرب مع روسيا، بينما وعدت باريس بتسليم كييف دبابات قتالية خفيفة.
حول هذا الموضوع تحدث لـ شؤون عسكرية" اللواء رضى شريقي، قائلا:
"أتوقع أن هذه الحرب سوف تتدحرج بأحداثها العسكرية والسياسية إلى أن تصل إلى مرحلة الضغط على الزر النووي. في هذه المرحلة سيلتقي الجميع ويفكرون ما هو المصير".
وفي السياق نفسه، تحدث الخبير العسكري الروسي أندريه أليتسكي، قائلا:
"إن المساعدة الأمريكية لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة قد بلغت أكثر من 50 مليار دولار كما زادت مساعدة الدول الغربية لأوكرانيا خلال الأشهر العشرة الأخيرة عن 127 مليار دولار وهناك آلاف المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا، بينما تعمل القوات الروسية الآن على تدمير الأسلحة والمعدات العسكرية والقوة البشرية للعدو".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...