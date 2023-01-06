https://sputnikarabic.ae/20230106/دراسة-تظهر-انخفاض-احتياطيات-النقد-الدولي-لعدد-من-الدول-في-2022-1071978922.html
دراسة تظهر انخفاض احتياطيات النقد الدولي لعدد من الدول في 2022
دراسة تظهر انخفاض احتياطيات النقد الدولي لعدد من الدول في 2022
سجلت سويسرا أكبر انخفاض في الاحتياطيات الدولية في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر /تشرين الأول 2022 ، حيث "خسرت" 226.6 مليار دولار من الناحية النقدية... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T06:58+0000
2023-01-06T06:58+0000
2023-01-06T06:58+0000
اقتصاد
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وبحسب بيانات لـ"سبوتنيك" بناء على بيانات من البنوك المركزية الوطنية لمائة اقتصاد في العالم، والتي نشرت في منتصف ديسمبر 2022 بناء على بيانات أكتوبر. لم تتمكن أي دولة في العالم من زيادة احتياطياتها بأكثر من 10 مليارات دولار.وخسرت روسيا العام الماضي 83.4 مليار دولار من الاحتياطيات الدولية، لتحتل المرتبة السادسة في التصنيف.وحلت خلفها هونغ كونغ التي انخفضت بمقدار 79.7 مليار دولار ، وكوريا الجنوبية (-49.1 مليار دولار) وتايلاند (-44.1 مليار دولار) وبريطانيا (-42.9 مليار دولار).وبحسب البيانات تمكنت 15 دولة فقط من زيادة احتياطاتها في العام الماضي وهي المملكة العربية السعودية بمقدار 7.8 مليار دولار، وتركيا (2.3 مليار دولار) وقطر (1.9 مليار دولار) وجنوب أفريقيا (1.1 مليار دولار).
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
دراسة تظهر انخفاض احتياطيات النقد الدولي لعدد من الدول في 2022
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سجلت سويسرا أكبر انخفاض في الاحتياطيات الدولية في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر /تشرين الأول 2022 ، حيث "خسرت" 226.6 مليار دولار من الناحية النقدية وخرجت من قائمة التريليونيرات.
وبحسب بيانات لـ"سبوتنيك" بناء على بيانات من البنوك المركزية الوطنية لمائة اقتصاد في العالم، والتي نشرت في منتصف ديسمبر 2022 بناء على بيانات أكتوبر. لم تتمكن أي دولة في العالم من زيادة احتياطياتها بأكثر من 10 مليارات دولار.
ووفقا للبيانات كانت الصين في المرتبة الثانية في تخفيض الاحتياطيات من الناحية النقدية في الفترة من يناير إلى أكتوبر، حيث خسرت 211.5 مليار دولار خلال الأشهر العشرة من العام الماضي، وحلت اليابان في المركز الثالث،وانخفضت احتياطياتها بمقدار 211.2 مليار دولار، كما وخسرت الأصول الدولية للبنك المركزي السنغافوري حوالي 135.6 مليار دولار، والهند 102.5 مليار دولار.
وخسرت روسيا العام الماضي 83.4 مليار دولار من الاحتياطيات الدولية، لتحتل المرتبة السادسة في التصنيف.وحلت خلفها هونغ كونغ التي انخفضت بمقدار 79.7 مليار دولار ، وكوريا الجنوبية (-49.1 مليار دولار) وتايلاند (-44.1 مليار دولار) وبريطانيا (-42.9 مليار دولار).
وبحسب البيانات تمكنت 15 دولة فقط من زيادة احتياطاتها
في العام الماضي وهي المملكة العربية السعودية بمقدار 7.8 مليار دولار، وتركيا (2.3 مليار دولار) وقطر (1.9 مليار دولار) وجنوب أفريقيا (1.1 مليار دولار).