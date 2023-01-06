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https://sputnikarabic.ae/20230106/رئيس-الوزراء-العراقي-يعلن-من-ملعب-البصرة-الدولي-انطلاق-خليجي-25-فيديو-1071996731.html
رئيس الوزراء العراقي يعلن من ملعب البصرة الدولي انطلاق "خليجي 25"... فيديو
رئيس الوزراء العراقي يعلن من ملعب البصرة الدولي انطلاق "خليجي 25"... فيديو
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء اليوم الجمعة، من ملعب البصرة الدولي جنوبي البلاد انطلاق بطولة "خليجي 25". 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T17:35+0000
2023-01-06T18:10+0000
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وأضاف على ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (واع): "جماهيرنا الرياضية الكريمة شكرا جزيلا لحضوركم، باسمكم وباسم العراق نرحب كل الترحيب بالأشقاء والضيوف بالمنتخبات والجماهير، في أرض العراق، أرض الرافدين، البصرة الفيحاء في هذه البطولة".ومضى السوداني: "تمنياتنا لكل الفرق بالتوفيق وللجماهير بالمتعة والروح الرياضية، والآن أعلن وعلى بركة الله انطلاقة خليجي 25".وشهد حفل الافتتاح حضور الآلاف من مشجعي المنتخبات الكروية المشاركة في "خليجي 25" من العراق ودول الخليج، إضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني انفانتينو.وألقى الحفل، عبر عروض فنية، الضوء على حضارة العراق الضاربة في القدم وتاريخه العريق.وقال رئيس لجنة مسابقات كأس خليجي 25، سيروان نجم الدين، إن الشركات المنظمة لحفل الافتتاح هي نفسها التي نظمت افتتاح مونديال 2022.وعقب حفل افتتاح مبهر، انطلقت البطولة بمباراة المنتخب الوطني العراقي ونظيره العماني على أرض ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة)، بحضور حضور أكثر من 65 ألف متفرج.ويلعب الفريقان ضمن المجموعة الأولى في البطولة التي تضمهما إلى جانب منتخبي السعودية واليمن.فيما تتنافس في المجموعة الثانية ببطولة خليجي 25 منتخبات البحرين والكويت وقطر والإمارات.وهذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها العراق البطولة منذ 43 عاما. ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة (6 – 19) يناير/ كانون الثاني 2023 في مدينة البصرة، بمشاركة 8 منتخبات.وكان العراق قد اعلن إلغاء رسوم تأشيرات الدخول إلى البلاد لجميع الجنسيات، وذلك لتسهيل حضور مبارايات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "الخليجي 25".ويهدف القرار لدعم البطولة وتسهيل دخول الجمهور من جميع الجنسيات إلى العراق لمشاهدة المباريات.
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رياضة, العراق, أخبار العراق اليوم
رياضة, العراق, أخبار العراق اليوم

رئيس الوزراء العراقي يعلن من ملعب البصرة الدولي انطلاق "خليجي 25"... فيديو

17:35 GMT 06.01.2023 (تم التحديث: 18:10 GMT 06.01.2023)
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء اليوم الجمعة، من ملعب البصرة الدولي جنوبي البلاد انطلاق بطولة "خليجي 25".

وقال السوادني في حفل الافتتاح: "إنها لحظات تاريخية، لوحة لها دلالاتها في الأخوة والتآخي بين الأشقاء العرب الخليجيين".

وأضاف على ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (واع): "جماهيرنا الرياضية الكريمة شكرا جزيلا لحضوركم، باسمكم وباسم العراق نرحب كل الترحيب بالأشقاء والضيوف بالمنتخبات والجماهير، في أرض العراق، أرض الرافدين، البصرة الفيحاء في هذه البطولة".
ومضى السوداني: "تمنياتنا لكل الفرق بالتوفيق وللجماهير بالمتعة والروح الرياضية، والآن أعلن وعلى بركة الله انطلاقة خليجي 25".
وشهد حفل الافتتاح حضور الآلاف من مشجعي المنتخبات الكروية المشاركة في "خليجي 25" من العراق ودول الخليج، إضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني انفانتينو.
وألقى الحفل، عبر عروض فنية، الضوء على حضارة العراق الضاربة في القدم وتاريخه العريق.
وقال رئيس لجنة مسابقات كأس خليجي 25، سيروان نجم الدين، إن الشركات المنظمة لحفل الافتتاح هي نفسها التي نظمت افتتاح مونديال 2022.
وعقب حفل افتتاح مبهر، انطلقت البطولة بمباراة المنتخب الوطني العراقي ونظيره العماني على أرض ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة)، بحضور حضور أكثر من 65 ألف متفرج.
ويلعب الفريقان ضمن المجموعة الأولى في البطولة التي تضمهما إلى جانب منتخبي السعودية واليمن.
فيما تتنافس في المجموعة الثانية ببطولة خليجي 25 منتخبات البحرين والكويت وقطر والإمارات.
وهذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها العراق البطولة منذ 43 عاما. ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة (6 – 19) يناير/ كانون الثاني 2023 في مدينة البصرة، بمشاركة 8 منتخبات.
وكان العراق قد اعلن إلغاء رسوم تأشيرات الدخول إلى البلاد لجميع الجنسيات، وذلك لتسهيل حضور مبارايات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "الخليجي 25".
ويهدف القرار لدعم البطولة وتسهيل دخول الجمهور من جميع الجنسيات إلى العراق لمشاهدة المباريات.
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