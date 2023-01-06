https://sputnikarabic.ae/20230106/رغم-مرور-أسبوع-واحد-على-أداء-اليمين-الدستورية-نتنياهو-يخضع-لفحص-طبي-طارئ-1071981139.html
رغم مرور أسبوع واحد على أداء اليمين الدستورية.. نتنياهو يخضع لفحص طبي طارئ
رغم مرور أسبوع واحد على أداء اليمين الدستورية.. نتنياهو يخضع لفحص طبي طارئ
خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، لفحص طبي طارئ، رغم مرور أسبوع واحد فقط على أدائه اليمين الدستورية رئيسا للحكومة في البلاد. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T08:25+0000
2023-01-06T08:25+0000
2023-01-06T08:25+0000
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
العالم
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وذكرت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن نتنياهو خضع لفحص طبي عاجل في الجهاز الهضمي، وأن آرييه درعي، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سيتولى مهام عمله حتى خروجه من الفحص الطبي، وإيقاظه من التخدير.وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن نتنياهو خضع لفحص "القولون" بالمنظار، بدعوى أنه فحص طبي عادي في مستشفى "شعاري تسيديك" في مدينة القدس المحتلة.وبحسب اتفاق الحكومة الإسرائيلية الجديدة لنتنياهو، فإن آريه درعي، وزير الداخلية، هو نائبه ويتولى مهام عمله في حال خضوع نتنياهو لأي ظروف طبية أو دواعي طبية أو خروجه للسفر أو ما شابه.وأوضح الموقع الإلكتروني العبري 0404، أن نتنياهو خضع للفحص الطبي للقولون بالمنظار، وتم إزالة "سلائل" صغيرة من على بطانة القولون (إثنتان تحديدا) وهي سلائل حميدة، وبأن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد عاد إلى أداء مهام عمله ونشاطه بالكامل.والخميس الماضي، الموافق التاسع والعشرين من الشهر الماضي، أدت الحكومة الإسرائيلية التي شكلها نتنياهو اليمين الدستورية في الكنيست، بعد الانتخابات التي شهدتها إسرائيل مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.ويقود زعيم حزب الليكود نتنياهو (73 عاما) إسرائيل على رأس ائتلاف حكومي يضم أحزابا من أقصى اليمين، وسط مخاوف من نهجها فيما يتعلق بملفات عدة لا سيما الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس والأقلية العربية في إسرائيل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, العالم
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, العالم
رغم مرور أسبوع واحد على أداء اليمين الدستورية.. نتنياهو يخضع لفحص طبي طارئ
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خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، لفحص طبي طارئ، رغم مرور أسبوع واحد فقط على أدائه اليمين الدستورية رئيسا للحكومة في البلاد.
وذكرت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن نتنياهو خضع لفحص طبي عاجل في الجهاز الهضمي، وأن آرييه درعي، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سيتولى مهام عمله حتى خروجه من الفحص الطبي، وإيقاظه من التخدير.
وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن نتنياهو
خضع لفحص "القولون" بالمنظار، بدعوى أنه فحص طبي عادي في مستشفى "شعاري تسيديك" في مدينة القدس المحتلة.
وبحسب اتفاق الحكومة الإسرائيلية الجديدة لنتنياهو، فإن آريه درعي، وزير الداخلية، هو نائبه ويتولى مهام عمله في حال خضوع نتنياهو لأي ظروف طبية أو دواعي طبية أو خروجه للسفر أو ما شابه.
وأوضح الموقع الإلكتروني العبري 0404، أن نتنياهو خضع للفحص الطبي للقولون بالمنظار، وتم إزالة "سلائل" صغيرة من على بطانة القولون (إثنتان تحديدا) وهي سلائل حميدة، وبأن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد عاد إلى أداء مهام عمله ونشاطه بالكامل.
والخميس الماضي، الموافق التاسع والعشرين من الشهر الماضي، أدت الحكومة الإسرائيلية
التي شكلها نتنياهو اليمين الدستورية في الكنيست، بعد الانتخابات التي شهدتها إسرائيل مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ويقود زعيم حزب الليكود نتنياهو (73 عاما) إسرائيل على رأس ائتلاف حكومي يضم أحزابا من أقصى اليمين، وسط مخاوف من نهجها فيما يتعلق بملفات عدة لا سيما الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس والأقلية العربية في إسرائيل.